Tout au long de sa campagne de 2016 et de sa présidence, Trump a utilisé Twitter comme un mégaphone, contournant la presse pour tweeter ses pensées non filtrées à ses 89 millions d’abonnés. Depuis son interdiction, Trump a fait profil bas, commentant la politique via de longues déclarations écrites à ses partisans et aux médias plutôt que ses explosions de 280 caractères.

