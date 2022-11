Trump revendique une fraude électorale en Arizona — RT World News

Le candidat de choix de l’ancien président, Blake Masters, devrait perdre après des jours de décompte

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé vendredi que le candidat républicain Blake Masters avait perdu sa candidature au Sénat en raison de “fraude électorale” en Arizona. Masters a été déclaré préliminairement perdant face au démocrate Mark Kelly vendredi, après une élection entachée de dysfonctionnements des machines et de la lenteur du décompte des voix.

“Ils recommencent” Trump a écrit sur sa plateforme Truth Social. « Les machines à voter en grand nombre n’ont pas fonctionné, mais seulement dans les circonscriptions républicaines. Les gens ont été obligés de faire la queue pendant des heures, puis se sont épuisés… et ont quitté les lignes de vote par milliers.

“C’est une arnaque et une fraude électorale, pas différente du bourrage des urnes”, a-t-il poursuivi, faisant référence à ses propres allégations selon lesquelles les agents électoraux pro-démocrates se seraient livrés à la récolte des bulletins de vote pour livrer l’Arizona au président Joe Biden en 2020.

“Ils ont volé l’électron (sic) de Blake Masters,” a-t-il conclu, exigeant que les responsables de l’État “Refaire les élections !”















Kelly a été déclaré vainqueur par plusieurs médias américains vendredi soir, le démocrate sortant étant en tête des Masters de 52% à 46%. Masters n’a cependant pas cédé et il reste 13% des voix à comptabiliser. Si Kelly l’emporte ou si Masters accepte la défaite, le contrôle du Sénat américain dépendra du Nevada, où le républicain Adam Laxalt mène par moins d’un point de pourcentage ; et la Géorgie, où un second tour est prévu pour le mois prochain. Les républicains ont besoin des deux sièges pour obtenir la majorité à la chambre haute.

Le comté de Maricopa est le comté le plus grand et le plus peuplé de l’Arizona, englobant les villes de Phoenix, Scottsdale et Tempe. Les républicains ont commencé à tirer la sonnette d’alarme lorsqu’une machine à voter sur cinq dans plus de 200 bureaux de vote à travers le comté est tombée en panne mardi. Avec la formation de longues files d’attente, Masters et un certain nombre d’autres candidats républicains ont déposé une plainte d’urgence pour prolonger les heures de vote, qui a été rejetée.

Les soupçons républicains de fraude ont été exacerbés lorsque le dépouillement des bulletins de vote a ralenti à un filet après le jour des élections. Bien que les responsables du comté de Maricopa disent que la tabulation de ces bulletins de vote peut prendre une semaine ou plus, l’État de Floride parvient à compter presque tous ses bulletins de vote en une seule nuit, bien qu’il ait quatre fois la population du comté de Maricopa.

S’adressant à Tucker Carlson de Fox News vendredi, Masters blâmé sa lutte en Arizona sur les bulletins de vote mal comptés et sur le chef républicain Mitch McConnell refusant de financer adéquatement sa campagne.