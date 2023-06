Quelques heures après avoir fait face à des accusations criminelles pour la mauvaise gestion présumée de documents classifiés, Donald Trump a déclaré à une foule de partisans dans son complexe de golf du New Jersey que ses actes d’accusation étaient une « poursuite politique » et « corrompue » visant à le détruire.

Les donateurs et les partisans ont scandé le nom de Trump, l’ont encouragé et ont chanté « joyeux anniversaire ». « Je viens d’être inculpé », a plaisanté l’ancien président, qui aura 77 ans mercredi. « Un anniversaire merveilleux. »

L’ancien président était à Miami plus tôt dans la journée pour sa mise en accusation dans l’affaire des documents classifiés. Les procureurs fédéraux l’ont accusé d’avoir volontairement retenu des documents classifiés et d’entraver la justice, l’accusant de 37 chefs d’accusation fédéraux, dont 31 violations de la loi sur l’espionnage.

Trump a plaidé non coupable de toutes les accusations et a été libéré sous caution à la condition qu’il ne discute pas de l’affaire avec une liste de témoins. Pendant la campagne électorale, Trump est déterminé à riposter devant le tribunal de l’opinion, en gardant un calendrier chargé d’apparitions dans la campagne et de séances de photos. À Miami, sa campagne a alerté les journalistes qu’il s’arrêterait au restaurant, où les chefs religieux et les fans l’ont accueilli avec des prières et des acclamations.

Dans le New Jersey, il a maintenu le message provocant qu’il avait pratiqué lors d’événements de campagne précédents, y compris au cours du week-end après que l’acte d’accusation a été descellé. Il a accusé sans fondement Biden d’avoir orchestré les accusations fédérales portées contre lui, les qualifiant de « persécution » politique. Dans un moment de projection remarquable, le président deux fois destitué et deux fois inculpé qui fait l’objet d’une enquête pour ingérence électorale a déclaré que Biden « restera à jamais dans les mémoires non seulement comme le président le plus corrompu de l’histoire de notre pays, mais peut-être plus important encore, le président qui, avec une bande de ses plus proches voyous, inadaptés et marxistes, a tenté de détruire la démocratie américaine ».

Trump a également qualifié Jack Smith, l’avocat spécial qui a porté des accusations fédérales contre lui, de « dérangé » et de « voyou ».

Il a mal interprété la loi sur les archives présidentielles, qu’il a été accusé d’avoir enfreinte, et a hésité face aux accusations de « possession de mes propres papiers présidentiels, ce que presque tous les autres présidents ont fait ». En fait, les documents classifiés n’appartiennent pas à Trump – le Presidential Records Act stipule que tous les documents officiels appartiennent au gouvernement fédéral. Et aucun président dans l’histoire récente n’a refusé de restituer des hordes de documents classifiés.

La teneur croissante de l’ex-président s’accompagne de problèmes juridiques croissants. Le mois dernier, un grand jury à Manhattan a voté pour inculper Trump et les procureurs locaux ont porté des accusations criminelles pour des paiements d’argent silencieux à Stormy Daniels. Pendant ce temps, Fani Willis, le procureur de district du comté de Fulton, en Géorgie, enquête pour savoir si lui et ses alliés se sont illégalement mêlés aux élections de 2020 dans l’État, et pèse des accusations criminelles.

« Je nommerai un véritable procureur spécial pour poursuivre le président le plus corrompu de l’histoire des États-Unis d’Amérique, Joe Biden », a néanmoins promis Trump à ses partisans enthousiastes. « Je vais totalement anéantir l’état profond. »

L’événement de mardi a également servi de collecte de fonds. La campagne Trump a déclaré à Politico qu’elle attend pour lever 2 millions de dollars à Bedminster. Immédiatement après sa mise en accusation, une explosion de partisans a annoncé des t-shirts «Je suis avec Trump», gratuits avec un don de 47 $, «montrent à l’État profond et à la gauche qu’il n’y a pas d’attaque sur le visage de cette planète qui peut arrêter ce mouvement ”.

Un sondage Reuters / Ipsos achevé lundi a révélé que la grande majorité des républicains – 81% – ont déclaré que les accusations criminelles fédérales contre Trump étaient politiquement motivées, et l’acte d’accusation ne semble pas affecter le principal soutien de Trump dans le concours de nomination présidentielle républicaine.

Avec le soutien fidèle de la base républicaine, Trump a également placé ses concurrents de 2024 dans une position difficile – ils peuvent soit choisir de le soutenir, soit risquer de s’aliéner les principaux électeurs.

« Ils ne s’en prennent pas à moi, ils s’en prennent à vous », a déclaré Trump dans le New Jersey. « Et il se trouve que je me tenais sur leur chemin. »

Fox News, dont les hôtes avaient commencé à prendre leurs distances avec l’ancien président après un règlement de 787,5 millions de dollars dans le cadre d’un procès en diffamation pour la diffusion de Trump et de ses partisans et des mensonges électoraux américains, est revenu le soutenir à bout de souffle.

Sur un écran partagé du discours de Trump dans le New Jersey et de celui de Biden lors de la célébration du 19 juin à la Maison Blanche, le chyron du réseau a lu: « Le dictateur en herbe parle à la Maison Blanche après avoir fait arrêter son rival politique ».