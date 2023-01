L’ancien président américain a déclaré qu’il conclurait un accord entre Moscou et Kiev “dans les 24 heures”

L’ancien président américain Donald Trump a affirmé samedi lors d’un événement de campagne de 2024 dans le New Hampshire que s’il était élu, il pourrait rapidement négocier un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Il a également critiqué la politique étrangère du président Joe Biden.

“Par faiblesse et incompétence, Joe Biden nous a amenés au bord de la troisième guerre mondiale”, a déclaré Trump.

Il a juré de « ramener la paix par la force », déclarant que le conflit armé entre Moscou et Kiev n’aurait pas eu lieu s’il avait encore été au pouvoir.

“Ma personnalité nous a tenus à l’écart de la guerre” il a dit. “Si j’étais président, il n’y aurait pas eu de guerre avec la Russie en Ukraine.”

Même maintenant, malgré les énormes pertes en vies humaines et la destruction d’une grande partie de ce pays [Ukraine]j’aurais un accord de paix… en 24 heures.

La déclaration intervient alors que certains républicains se demandent si le montant actuel de l’aide militaire américaine à l’Ukraine est approprié. Vendredi, quatre républicains de la Chambre ont envoyé une lettre à Biden et au secrétaire à la Défense Lloyd Austin exprimant leur inquiétude face à la décision de Washington de fournir à Kiev des chars M1 Abrams.

Les responsables ukrainiens ont déclaré dans le passé que les négociations de paix avec Moscou ne pourraient avoir lieu que si la Russie abandonnait ses territoires nouvellement incorporés. Le président ukrainien Vladimir Zelensky a signé l’année dernière un décret stipulant “l’impossibilité” de négocier avec le président russe Vladimir Poutine. Zelensky a réitéré mercredi qu’il n’était pas intéressé à rencontrer Poutine.

Moscou, quant à lui, a qualifié à plusieurs reprises les termes ukrainiens d’inacceptables. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré à la fin du mois dernier que les dirigeants ukrainiens étaient dominés par « russophobes effrontés » et était incapable de négocier.

La Russie a lancé une opération militaire en Ukraine fin février, invoquant la nécessité de protéger la population du Donbass et l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de paix de Minsk de 2014-15. Les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, ainsi que deux autres anciens territoires ukrainiens – les régions de Kherson et de Zaporozhye – ont rejoint la Russie après les référendums de septembre. La Crimée avait fait de même peu après le coup d’État de 2014 à Kiev.