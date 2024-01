Trump révèle si DeSantis fera partie de son administration

L’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il était « hautement improbable » que Ron DeSantis joue un rôle dans une deuxième administration Trump après que le gouverneur de Floride ait abandonné la primaire présidentielle républicaine dimanche.

“C’est probablement peu probable, mais vous savez, je dois être honnête, tout est possible, mais je pense que c’est hautement improbable”, a déclaré Trump, 77 ans, à Lawrence Jones de Fox News dans une interview diffusée lundi matin.

«J’ai beaucoup de gens formidables. Et j’ai des gens formidables qui m’accompagnent depuis le début », a-t-il déclaré, soulignant qu’il appréciait toujours le soutien de DeSantis.

Trump a déclaré aux journalistes plus tard dimanche qu’il avait “officiellement retiré” son surnom du gouverneur de Floride, “Ron DeSanctimonious”.

DeSantis, 45 ans, a été réélu dans le Sunshine State avec une marge de 19 points en novembre 2022. Son deuxième mandat se termine en janvier 2027.

Le gouverneur de Floride a quitté dimanche la primaire présidentielle républicaine. PA

L’ancien président a également déclaré qu’il ne « voyait pas de voie » pour sa rivale lors des primaires républicaines du New Hampshire mardi, Nikki Haley, 51 ans, qui le défie après avoir été ambassadrice des États-Unis auprès des Nations Unies dans son administration.

«Je dirais qu’avec Nikki, je n’ai rien fait. Je suis très en colère contre elle”, a ajouté Trump. « Elle a travaillé pour moi pendant environ deux ans et demi. Elle allait bien. Pas génial. Elle allait bien. En fait, elle a dit à tout le monde qu’après son départ, je ne me présenterais jamais contre le président.

La campagne Haley la semaine dernière sortir une compilation vidéo de son ancien patron la comblant d’éloges pendant qu’elle occupait ce rôle.

Trump a enregistré une avance à deux chiffres sur Haley dans deux sondages de dimanche – mais les experts qui se sont entretenus avec The Post ont souligné que cela pourrait diminuer avec une forte participation des électeurs indépendants aux primaires de Granite State.

UN Enquête CNN/Université du New Hampshire a trouvé l’ex-président en tête avec 50% de soutien et Haley à 39%.

UN Sondage Université Suffolk/NBC10 Boston/Boston Globe a montré Trump avec une avance légèrement supérieure de 55 %, contre 36 % pour Haley.

Trump a enregistré une avance à deux chiffres sur Haley dans deux sondages de dimanche – mais les experts qui se sont entretenus avec The Post ont souligné que cela pourrait diminuer avec une forte participation des électeurs indépendants dans l’État de Granite. Getty Images

Les plus de 344 000 électeurs indépendants du New Hampshire sont plus nombreux que les démocrates et les républicains inscrits dans l’État et peuvent voter aux primaires de l’un ou l’autre parti, ce qui rend le chemin de Trump vers la victoire plus difficile.

“Je sais que les électeurs de DeSantis – ils aiment l’Amérique et ils voulaient un nouveau leader générationnel”, a déclaré Haley à Fox News dans une interview lundi matin, se positionnant comme la meilleure candidate pour absorber les partisans du gouverneur.

DeSantis a suspendu sa campagne avec une annonce vidéodéclarant : « Il est clair pour moi qu’une majorité des électeurs républicains des primaires veulent donner une autre chance à Donald Trump. »

« Trump est supérieur à l’actuel président Joe Biden. C’est clair. J’ai signé un engagement à soutenir le candidat républicain et j’honorerai cet engagement », a ajouté DeSantis, avant de pivoter pour attaquer son ancien adversaire primaire.

“Il a mon soutien parce que nous ne pouvons pas revenir à la vieille garde républicaine d’antan – une forme reconditionnée de corporatisme réchauffé – que représente Nikki Haley.”

Trump devait comparaître lundi devant le tribunal fédéral de Manhattan pour évaluer les dommages et intérêts d’E. Jean Carroll, un écrivain de magazine qui a remporté un procès civil contre lui l’année dernière pour l’avoir diffamée en 2022 et l’avoir agressée sexuellement dans les années 1990. Cependant, peu après l’arrivée du président, le juge a annulé la procédure pour la journée en raison d’une « exposition au COVID ».

Il retournera au New Hampshire pour un rassemblement lundi soir en Laconie.