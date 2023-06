Trump révèle sa position sur les actes d’accusation

L’ancien président américain a déclaré à ses partisans qu’il considérait l’action en justice contre lui comme un « grand signe de courage »

L’ancien président américain Donald Trump, qui espère revenir au bureau ovale après les élections de 2024, a déclaré qu’il considérait les deux actes d’accusation contre lui comme un honneur personnel. Le brandon républicain a accusé la gauche d’être à l’origine des poursuites judiciaires, qu’il avait précédemment rejetées comme une « chasse aux sorcières.”

S’adressant à un événement de la Faith and Freedom Coalition à Washington samedi, Trump a déclaré: « Chaque fois que les démocrates de gauche radicale, les marxistes, les communistes et les fascistes m’accusent, je considère que c’est un grand signe de courage.”

Il a poursuivi en affirmant qu’il était « être inculpé pour vous,» estimant le nombre de ses partisans à plus de 200 millions sur les 336 millions de personnes vivant aux États-Unis.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a été inculpé de 37 accusations criminelles, liées au fait qu’il aurait conservé des documents de défense classifiés et les aurait montrés à d’autres personnes.

En savoir plus Les procureurs font pression pour retarder le procès de Trump

Trump est devenu le premier ancien président américain à faire face à une mise en accusation fédérale, et certaines des accusations portées contre lui sont passibles d’une peine maximale de 20 ans.

Le 13 juin, Trump a plaidé non coupable, insistant sur le fait que l’acte d’accusation n’était rien d’autre qu’un « stalinien» Tentative du président Joe Biden de mettre à l’écart son principal rival politique.

Certains collègues républicains ont également accusé le gouvernement de doubles standards, citant la mauvaise gestion présumée de documents classifiés par l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et la supposée corruption impliquant le fils de Joe Biden, Hunter.

L’administration Biden, à son tour, a fermement démenti que le président sortant ait «armé» le gouvernement de poursuivre un concurrent politique.

Un sondage réalisé par le Center for American Political Studies à Harvard (CAPS) a indiqué la semaine dernière que plus de la moitié des Américains pensent que Trump devrait être gracié s’il est un jour condamné et envoyé en prison.

En avril dernier, l’ancien président a été inculpé d’accusations criminelles par l’État à New York pour avoir falsifié ses dossiers commerciaux.

L’affaire remonte au prétendu versement d’argent silencieux à l’actrice de films pour adultes Stormy Daniels lors de la campagne présidentielle de 2016.