Trump révèle sa « plus grosse erreur » — RT World News

L’ancien président américain a admis avoir choisi des personnes « mauvaises ou déloyales » pour son administration à la Maison Blanche.

L’ancien président américain et candidat républicain à la présidence, Donald Trump, a déclaré au podcasteur Joe Rogan que son « la plus grosse erreur » a pris un certain nombre de mauvaises décisions en matière de personnel pendant son séjour à la Maison Blanche entre 2017 et 2021.

S’exprimant samedi sur le podcast Joe Rogan Experience, Trump a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un « grande présidence » mais il a souligné que cela aurait pu être encore mieux s’il s’était entouré de personnes différentes.

« La plus grosse erreur que j’ai commise, c’est d’avoir choisi… quelques personnes que je n’aurais pas dû choisir » dit-il.

Lorsque Rogan lui a demandé s’il parlait des néoconservateurs (néoconservateurs), l’ancien président a répondu : « Oui, des néoconservateurs, ou des gens méchants, ou des gens déloyaux. »

L’ancien chef d’état-major de Trump, John Kelly, a récemment donné plusieurs interviews dans lesquelles il affirmait que, pendant son mandat, son commandant en chef, âgé de 78 ans, avait fait l’éloge d’Hitler en privé et a déclaré « plus d’une fois » que le tristement célèbre dirigeant de l’Allemagne nazie « J’ai fait de bonnes choses. »

Alors que l’équipe Trump a catégoriquement nié ces affirmations, la candidate démocrate Kamala Harris a profité de l’occasion pour qualifier son rival républicain de « fasciste » et un dictateur potentiel.

Son autre choix discutable, a rappelé Trump dans le podcast, a été de nommer le grand faucon John Bolton comme son conseiller à la sécurité nationale, a reconnu Trump. « Bolton était un idiot, mais il était génial pour moi » dit-il.

« C’est un cinglé, et chaque fois que j’ai eu affaire à un pays – quand ils ont vu ce cinglé derrière moi – ils ont dit : ‘Oh mec, Trump va lui faire la guerre. » a déclaré l’ancien président.

Boulonner « était avec [US president George HW] Bush quand ils sont allés bêtement au Moyen-Orient [in 1990]. Ils n’auraient jamais dû le faire. Je le disais en tant que civil. il a ajouté.

Trump a licencié Bolton en septembre 2019 après 18 mois de travail, affirmant qu’il « fortement en désaccord avec bon nombre de [the adviser’s] suggestions. »

S’exprimant sur les affirmations de l’ancien chef de cabinet Kelly sur CNN plus tôt cette semaine, Bolton a averti qu’une victoire de Trump aux élections du mois prochain serait « dangereux » pour l’Amérique.

Il a toutefois rejeté les accusations selon lesquelles l’ancien président serait un « fasciste. » Selon le faucon, pour être un « il faut avoir une philosophie. Trump n’en est pas capable.»