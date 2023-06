Trump révèle combien de trous en un il a réussis – plus que Rory McIlroy mais moins que Kim Jong-il

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

L’ancien président Donald Trump a fait de nombreuses affirmations audacieuses sur ses réalisations dans le jeu de golf au fil des ans – et il en a offert une autre jeudi lorsqu’il a affirmé qu’il avait fait sept trous en un au cours de sa vie.

C’est un nombre remarquable. Rory McIlroy n’a apparemment fait que deux trous en un dans sa carrière de golfeur professionnel, un au championnat de golf HSBC d’Abou Dhabi en 2015 et un jeudi au championnat des voyageurs à Cromwell, Connecticut.

En ce qui concerne les dirigeants mondiaux, cependant, M. Trump n’a pas encore le peloton de tête. Selon les comptes officiels, Kim Jong-il, l’ancien dirigeant de la Corée du Nord, tir 11 trous en un en un seul tour lors de son tout premier match de golf au parcours de golf de Pyongyang en 1994.

Pourtant, sept trous en un n’est pas une mince affaire – et ce n’est pas la première fois que M. Trump le revendique.

L’année dernière, M. Trump a également dit Piers Morgan qu’il avait tiré sept trous en un. Cette interview est intervenue quelques semaines seulement après que M. Trump posé avec un groupe comprenant l’ancien professionnel du PGA Tour Ernie Els après avoir soi-disant tiré un trou d’un coup sur un parcours à Commerce, en Géorgie.

Les dates des autres supposés trous d’un coup de M. Trump sont moins claires, mais il ne fait aucun doute que l’ancien président est un golfeur passionné. Il possède des parcours dans plusieurs pays et joue fréquemment, une habitude qu’il a poursuivie même pendant ses quatre années en tant que président.

Mais M. Trump est également depuis longtemps poursuivi par des allégations selon lesquelles il triche au golf. L’ancien Sports illustrés l’écrivain Rick Reilly en 2019 a publié un livre intitulé Commandant en triche: Comment le golf explique Trump qui plonge dans la relation de l’ancien président avec le jeu.

« Trump ne se contente pas de tricher au golf », écrit Reilly. «Il le lance, le botte et le déplace. Il ment sur ses mensonges. Il truque et trompe et peluches. À Winged Foot, dont Trump est membre, les caddies se sont tellement habitués à le voir renvoyer sa balle sur le fairway qu’ils lui ont donné un surnom : « Pelé ».

L’ancien président est connu pour être un fanatique de golf – mais a été accusé de ne pas toujours jouer franc jeu (Getty Images)

Reilly affirme également que la vantardise de M. Trump selon laquelle il a remporté 18 championnats de club dans sa vie – faite il y a dix ans à Mark Cuban – est un mensonge. Reilly a déclaré que chaque fois que l’ancien président a ouvert un nouveau club de golf, il joue seul le premier championnat de club et se déclare vainqueur.

« La vantardise de Donald Trump d’avoir remporté 18 championnats de club est un mensonge tellement exagéré à Crazytown qu’il perd toute crédibilité auprès des golfeurs à la seconde où il sort de sa bouche », Reilly écrit.

M. Trump a de plus gros problèmes à régler que son record de golf. Il se présente à nouveau à la présidence, cette fois sous le coup d’une mise en accusation fédérale pour mauvaise gestion de documents classifiés.