Trump retourne en Pennsylvanie pour un rassemblement sur le lieu de la tentative d’assassinat

BUTLER, Pennsylvanie — Donald Trump prévoit de revenir samedi sur le site où a eu lieu un le tireur a tenté d’assassiner lui en juillet, alors que l’ancien président met de côté ce qui est maintenant des soucis quasi constants pour sa sécurité physique afin de remplir une promesse – « vraiment une obligation », a-t-il déclaré récemment – ​​envers le habitants de Butler, Pennsylvanie.

« Je vais probablement commencer par dire: ‘Comme je disais…' », a plaisanté le candidat républicain à la présidentielle, avec un peu d’humour noir, à propos d’un discours interrompu par une balle. L’oreille de Trump et il a été emmené hors de la scène — poing en l’air – avec du sang coulant sur son visage.

Le colistier de Trump, le sénateur de l’Ohio JD Vance, est monté sur scène au Butler Farm Show pour parler devant l’ancien président et a réfléchi aux événements de la journée tout en critiquant sévèrement les démocrates pour avoir qualifié Trump de « menace pour la démocratie », affirmant que ce genre de le langage est « incendiaire ».

« Vous avez entendu les coups de feu. Vous avez vu le sang. Nous craignions tous le pire. Mais vous saviez que tout irait bien lorsque le président Trump a levé le poing en l’air et a crié ‘battez, battez-vous !' », a déclaré Vance, qui a été choisi. comme son candidat à la vice-présidence moins de deux jours plus tard. « Maintenant, je suis aussi sûr que je suis ici aujourd’hui que ce qui s’est passé était un véritable miracle. »

Le milliardaire Elon Musk devrait également prendre la parole alors que la campagne élève le potentiel de son retour à faire la une des journaux avec seulement Il reste 30 jours dans leur campagne serrée contre les démocrates Kamala Harris et Tim Walz. Sur le chemin du rassemblement, un panneau publicitaire indiquait « IN MUSK WE TRUST » et montrait sa photo.

Une foule massive s’est tenue côte à côte, de la scène à la tribune de presse, à plusieurs centaines de mètres, lors de cet événement présenté comme un « hommage à l’esprit américain ». Les hôtels, motels et auberges de la région seraient pleins et certains participants au rallye sont arrivés vendredi.

La foule était alignée au lever du soleil samedi. Un mémorial pour le pompier Corey Comperatoredécédé alors qu’il protégeait les membres de sa famille des coups de feu, a été installé dans les gradins, sa veste de pompier exposée entourée de fleurs. Ses sœurs pleuraient lorsque les orateurs parlaient de lui. Il y avait une présence renforcée de sécurité très visible, avec des forces de l’ordre armées en uniforme de camouflage sur les toits.

L’avion de Trump a survolé le lieu avant son arrivée, suscitant les acclamations des personnes rassemblées sur le terrain en contrebas. Alors que les spectateurs apercevaient l’avion de Trump au-dessus de leur tête, des téléphones portables ont surgi dans les airs.

Trump prévoyait de profiter de l’événement pour rendre hommage à Comperatore, un pompier volontaire frappé et tué lors du rassemblement du 13 juillet, et pour reconnaître les deux autres participants blessés, David Dutch et James Copenhaver. Eux et Trump ont été touchés lorsque le tireur Thomas Matthew Crooks, 20 ans, de Bethel Park, en Pennsylvanie, a ouvert le feu depuis un toit non sécurisé à proximité avant d’être abattu par des tireurs d’élite.

Le bâtiment à partir duquel Crooks a tiré était complètement masqué par des semi-remorques, un grand périmètre herbeux et une clôture. La plupart des gradins se trouvaient désormais sur les côtés plutôt que derrière Trump.

La façon dont Crooks a réussi à déjouer les forces de l’ordre ce jour-là et à grimper au sommet d’un immeuble à une distance de tir facile de l’ex-président est parmi les beaucoup de questions qui restent sans réponse sur le pire échec de sécurité des services secrets depuis des décennies. Un autre est son motif.

Le procureur du comté de Butler, Rich Goldinger, a déclaré cette semaine à WPXI-TV que « tout le monde redouble d’efforts pour s’assurer que cela soit fait en toute sécurité et correctement ».

Mike Slupe, le shérif du comté, a déclaré à la station qu’il estimait que les services secrets déployaient « quatre fois plus d’actifs » qu’ils l’avaient fait en juillet. L’agence a dû faire face à un bilan douloureux suite à sa gestion des deux attentats contre la vie de Trump.

Le comté de Butler, à l’extrémité ouest d’un État présidentiel très convoité, est un bastion de Trump. Il a remporté le comté avec environ 66 % des voix en 2016 et 2020. Environ 57 % des 139 000 électeurs inscrits du comté sont des républicains, contre environ 29 % de démocrates et 14 % d’autres électeurs.

Chris Harpster, 30 ans, de Tyrone, en Pennsylvanie, était accompagné de sa petite amie samedi alors qu’il revenait sur les lieux. Le 13 juillet, il a déclaré : « J’avais peur », tout comme ses parents, qui surveillaient la maison, qui lui ont envoyé un texto immédiatement après que les coups de feu ont retenti.

Les mesures de sécurité renforcées lui permettaient désormais de se sentir mieux, ainsi que la présence de sa petite amie, une première participante au rallye. Harpster a déclaré qu’il voterait pour la troisième fois à Trump en novembre, sur la base des positions du candidat républicain sur l’immigration, les armes à feu, l’avortement et l’énergie. Harpster a déclaré qu’il espérait que la Pennsylvanie deviendrait républicaine, notamment en raison de ses préoccupations concernant les emplois dans les secteurs du gaz et du pétrole.

Autre les habitants étaient divisés sur la valeur du retour de Trump. Heidi Priest, une résidente de Butler qui a créé un groupe Facebook soutenant Harris, a déclaré que la dernière visite de Trump avait attisé les tensions politiques dans la ville.

« Chaque fois que vous voyez des gens le soutenir et s’enthousiasmer à l’idée qu’il soit ici, cela effraie ceux qui ne veulent pas le voir réélu », a-t-elle déclaré.

Terri Palmquist est venue de Bakersfield, en Californie, et a déclaré que sa fille de 18 ans avait tenté de la dissuader. «Je pense simplement que nous ne devons pas laisser la peur nous contrôler. C’est ce que veut l’autre côté, c’est la peur. Si la peur nous contrôle, nous perdons », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’elle ne s’inquiétait pas pour sa propre sécurité.

« Honnêtement, je crois que Dieu a Trump, pour une raison quelconque. Je fais. Nous le soutenons donc.

Mais Trump doit augmenter la participation électorale dans des bastions conservateurs comme le comté de Butler, une communauté rurale et suburbaine majoritairement blanche, s’il veut gagner la Pennsylvanie en novembre. Harris a également ciblé ses efforts de campagne sur la Pennsylvanie, s’y rassemblant à plusieurs reprises dans le cadre de son action agressive dans les États critiques. ___

La rédactrice d’Associated Press, Adriana Gomez Licon, de Fort Lauderdale, en Floride, a contribué à ce rapport.