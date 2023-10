Trump retourne dans l’Iowa pour faire campagne dimanche dans un domaine qu’il a abandonné aux démocrates en 2016

DES MOINES, Iowa (AP) — L’ancien président Donald Trump se rend dimanche dans le sud-est de l’Iowa, au milieu d’une campagne électorale d’automne visant à enfermer ses partisans lors de grands événements d’organisation.

Comme il l’a fait lors de ses autres voyages récents dans l’État de tête du caucus, Trump fera campagne dans un domaine qui soutenait autrefois les démocrates mais qui l’a adopté.

Trump prévoyait d’organiser un événement dans l’après-midi à Ottumwa, où sa campagne attendait plus de 1 000 partisans potentiels. La petite ville est une plaque tournante de l’est de l’Iowa et le siège du comté de Wapello, l’un des 31 comtés remportés par Trump en 2016 et remportés par le démocrate Barack Obama quatre ans plus tôt.

Trump, le premier républicain à s’emparer du comté depuis l’administration Eisenhower, avait fait campagne la semaine précédente dans le nord-est de l’Iowa. Là, il a attiré environ 1 400 personnes dans le comté rural de Jackson, le long du fleuve Mississippi, et près de 2 000 personnes dans le comté de Dubuque, au nord. Comme Wapello, le comté de Dubuque était un bastion démocrate pendant des décennies avant 2016.

Bien que ses collaborateurs aient déclaré qu’ils ne ciblaient pas spécifiquement les comtés renversés par Trump en 2016, ils ont noté qu’il avait eu du succès dans la partie orientale de l’Iowa, où l’industrie manufacturière a fortement décliné au cours des deux dernières décennies. La renégociation par son administration de l’accord commercial américain avec le Canada et le Mexique reste populaire.

Alors que Trump conserve une forte avance dans l’Iowa, ses rivaux républicains se battent pour obtenir du soutien, espérant qu’une solide performance puisse les aider à consolider le soutien non-Trump.

Trump arrive dans l’Iowa après un voyage de deux jours en Californie, où il a récolté 6 millions de ses 74 millions de voix en 2020 tout en perdant l’État de 30 points de pourcentage au profit du démocrate Joe Biden.

Dans un discours enflammé qui a ravi les républicains abattus après des décennies de contrôle démocrate, Trump a intensifié son message de longue date en matière de répression du crime en appelant à des représailles violentes contre les criminels. Les personnes surprises en train de braquer des magasins devraient être abattues, a déclaré Trump sous les applaudissements. Il a collecté des fonds lors de son voyage dans le comté d’Orange, autrefois bastion du conservatisme en Californie du Sud, devenu de plus en plus compétitif.

Alors que les adversaires républicains potentiels de Trump s’affrontaient lors du deuxième débat primaire plus tôt dans la semaine, Trump se trouvait dans un autre comté col bleu clé du champ de bataille des élections générales du Michigan. Trump a pris la parole lors du débat de mercredi soir dans le comté de Macomb, au Michigan, au nord de Détroit, dans une usine de fabrication non syndiquée, où il a fustigé la pression de Biden en faveur des voitures électriques au milieu d’une grève des travailleurs de l’automobile. Trump a remporté le comté de Macomb à deux reprises, après Obama en 2008 et 2012.

Trump accélère ses voyages dans l’Iowa, ce qui donne le coup d’envoi du calendrier des nominations républicaines avec les caucus du 15 janvier. Il a prévu plusieurs visites dans l’État ce mois-ci.

___

L’écrivain d’Associated Press, Jonathan J. Cooper, d’Anaheim, en Californie, a contribué à ce rapport.

Thomas Beaumont, Associated Press