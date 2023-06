Trump retourne au Michigan dans l’espoir de répéter le succès sur le champ de bataille qu’il a trouvé en 2016

LANSING, Michigan (AP) – Donald Trump devrait apparaître dimanche dans le Michigan alors qu’il cherche à récupérer un territoire qui l’a aidé à le propulser à la Maison Blanche mais qui lui a échappé quatre ans plus tard.

Faisant campagne pour un retour à la présidence tout en faisant face à une inculpation fédérale pour avoir prétendument mal géré des documents classifiés, Trump s’exprimera dans la banlieue de Detroit, où il a perdu du terrain entre 2016 et 2020 et devrait le reconquérir s’il devenait le candidat républicain de 2024. Il devrait inverser la tendance récente au Michigan qui a vu les démocrates réaliser certains de leurs plus gros gains à l’échelle nationale depuis la perte de réélection de Trump.

Trump doit prendre la parole lors du dîner du Lincoln Day du GOP du comté d’Oakland, où il est honoré par le parti en tant qu ‘«homme de la décennie».

Ce sera sa première apparition en campagne dans le Michigan, l’un des trois États, avec la Pennsylvanie et le Wisconsin, qui a basculé en 2016 pour mettre Trump à la Maison Blanche et a opté pour le démocrate Joe Biden quatre ans plus tard.

La popularité de Trump dans le Michigan a pris un coup depuis 2016.

«Selon les calculs de Trump, il doit à nouveau gagner le Michigan pour être président. Mais il a été très perturbateur ici », a déclaré Dave Trott, un ancien membre du Congrès du GOP. « Trump est en grande partie la raison pour laquelle le parti républicain du Michigan est mort. »

L’année dernière, les candidats approuvés par Trump dans le Michigan étaient parmi les plus bruyants à répéter ses affirmations infondées selon lesquelles les élections de 2020 avaient été truquées.

Le choix de Trump pour le procureur général, Matthew DePerno, a passé les derniers mois de sa campagne sous enquête pour savoir s’il devrait être inculpé au pénal pour avoir tenté d’accéder aux machines à voter après les élections de 2020. La candidate au poste de secrétaire d’État Kristina Karamo, ancienne professeure dans un collège communautaire, a été triée sur le volet par Trump pour se présenter au poste de secrétaire d’État après avoir affirmé qu’elle avait vu la fraude électorale en tant que candidate au scrutin à Detroit.

En novembre, les candidats à l’échelle de l’État qu’il soutenait ont été battus à une écrasante majorité, y compris Tudor Dixon, qui a perdu plus de 10 points de pourcentage face à la gouverneure démocrate Gretchen Whitmer.

Les républicains du Michigan ont contrôlé tous les niveaux de gouvernement de l’État de 2011 à 2019. Aujourd’hui, ils sont impuissants pour la première fois en 40 ans. Le changement a été particulièrement évident dans le comté d’Oakland, qui abrite le plus grand nombre d’électeurs républicains de l’État.

« Les gens qui connaissent la politique électorale du Michigan diraient qu’il est assez important que si les républicains veulent porter l’État, ils doivent gagner le comté d’Oakland », a déclaré Trott.

Alors que Trump a perdu le comté en 2016 et 2020, Biden a reçu près de 100 000 voix de plus que la candidate démocrate Hillary Clinton et a remporté l’État par environ 155 000 voix, soit 2,8 points de pourcentage.

Trott, qui a représenté le comté d’Oakland à la Chambre des États-Unis de 2015 à 2019, a initialement approuvé Trump en 2016, mais a déclaré plus tard que Trump était « inapte à occuper un poste ». Le soutien de Trump parmi les républicains à l’Assemblée législative a diminué, 25 législateurs ayant déjà publiquement soutenu le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, à la présidence.

Parmi les responsables du GOP de l’État, cependant, le soutien à Trump n’a pas faibli. En février, les délégués de l’enceinte républicaine ont choisi Karamo pour diriger le parti après avoir perdu 14% à mi-mandat. L’une des premières mesures prises par la nouvelle direction du parti a été de voter pour modifier le processus traditionnel de l’État consistant à répartir tous les délégués présidentiels sur la base d’une primaire ouverte au public.

Dans le cadre d’un nouveau plan largement censé aider Trump, le Michigan n’attribuera que 16 des 55 délégués de l’État sur la base des résultats de la primaire du 27 février. La distribution des 39 délégués restants aura lieu quatre jours plus tard lors de réunions de caucus à huis clos, menées par les mêmes membres du parti qui ont choisi Karamo pour diriger le parti.

«Le plan donne à Trump une longueur d’avance significative sur le reste du terrain. Il est un favori de la base dans l’État et il a fait du Michigan son terrain de jeu politique au cours des sept dernières années », a déclaré Jason Cabel Roe, ancien directeur exécutif du Michigan GOP.

Dans une interview avec l’Associated Press, Karamo a déclaré qu’elle resterait impartiale lors de la primaire. Elle soutient que le parti a été contraint de faire le changement après que les démocrates du Michigan ont voté pour déplacer la primaire de l’État de la deuxième semaine de mars au 27 février, une violation des règles du Comité national républicain qui aurait pu entraîner une perte de délégués.

Lorsqu’on lui a demandé si Trump ou son équipe avaient fait pression pour le changement de la primaire présidentielle, Karamo a refusé de répondre. Elle a dit qu’elle ne « discutait pas des conversations avec les différentes campagnes ».

«Nous voulons protéger la voix des électeurs du Michigan. Donc, que cela puisse ou non aider un candidat plutôt qu’un autre, cela n’a aucune importance », a déclaré Karamo.

Selon Karamo, le GOP du Michigan a « travaillé » sur le plan avec le RNC et s’attend à ce que le parti national approuve la nouvelle configuration primaire.

Le RNC a déclaré que ses conversations avec l’État partie « se sont concentrées sur les règles et le processus plutôt que sur la substance et le langage du plan spécifique de Karamo – le type de conseils qu’ils offrent à chaque État partie alors qu’ils commencent à formuler leurs voies individuelles pour la sélection des délégués ».

« Nous sommes impatients d’examiner les plans de chaque État et territoire », a déclaré la porte-parole du RNC, Emma Vaughn, dans un communiqué.

Suivez Joey Cappelletti sur http://twitter.com/Cappelletti7

Joey Cappelletti, l’Associated Press