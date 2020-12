« Les personnes travaillant à la Maison Blanche devraient recevoir le vaccin un peu plus tard dans le programme, sauf si cela est spécifiquement nécessaire », M. Trump a tweeté , quelques heures après qu’un porte-parole du Conseil national de sécurité ait défendu le plan. «J’ai demandé que cet ajustement soit fait. Je ne suis pas censé prendre le vaccin, mais j’ai hâte de le faire au moment opportun. Je vous remercie! »

M. Trump, qui a été testé positif au coronavirus en octobre et s’est rétabli après avoir été hospitalisé, a également laissé entendre qu’il recevrait lui-même le vaccin à un moment donné dans le futur, mais a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le faire dans l’immédiat.

Le changement est intervenu quelques heures seulement après que le New York Times ait rapporté que l’administration prévoyait rapidement de distribuer le vaccin à son personnel à un moment où les premières doses sont généralement réservées aux agents de santé à haut risque.

On ne savait pas immédiatement pourquoi M. Trump avait décidé de changer de politique, ni s’il en avait même eu connaissance à l’avance. Mais les membres du personnel de la Maison Blanche qui travaillent en étroite collaboration avec lui avaient appris qu’ils devaient bientôt recevoir des injections du vaccin contre le coronavirus, ont déclaré deux sources proches des plans de distribution.

L’objectif de la distribution du vaccin dans l’aile ouest était d’empêcher d’autres responsables gouvernementaux de tomber malades au cours des dernières semaines de l’administration Trump. L’espoir était de distribuer éventuellement le vaccin à tous ceux qui travaillent à la Maison Blanche, a déclaré l’une des personnes.

Le nombre de doses attribuées à la Maison Blanche ou le nombre de doses nécessaires n’était pas clair, car de nombreux membres du personnel avaient déjà été testés positifs pour le virus et se sont rétablis. Alors que de nombreux responsables de Trump ont déclaré qu’ils étaient impatients de recevoir le vaccin et le prendraient s’il était offert, d’autres ont déclaré qu’ils craignaient d’envoyer le mauvais message en donnant l’impression que les membres du personnel de Trump sautaient la ligne pour protéger un président qui s’est déjà rétabli du virus et s’est vanté d’être désormais «immunisé».