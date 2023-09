L’ancien président américain a affirmé qu’il pourrait résoudre le conflit en 24 heures s’il était réélu l’année prochaine.

Si l’ancien président américain Donald Trump estime réellement que son prétendu plan visant à résoudre la crise ukrainienne en 24 heures est réalisable, il devrait le présenter au monde plutôt que de laisser les hostilités se poursuivre au prix de vies ukrainiennes, a déclaré le président Vladimir Zelensky.

Trump a affirmé à plusieurs reprises qu’il serait en mesure de résoudre rapidement le conflit en frappant un « échange équitable. » Il a déclaré que son approche impliquerait de faire pression sur la Russie et l’Ukraine pour qu’elles fassent des concessions. Zelensky a été interrogé sur cette idée par Wolf Blitzer de CNN lors d’une interview mardi.

« S’il a ce plan, pourquoi avoir peur et attendre ? » a-t-il demandé en ukrainien, avant de passer à l’anglais. « S’il a une idée intelligente, il pourrait la partager avec nous. »

« Il peut maintenant partager publiquement son idée, sans perdre de temps, sans perdre des gens, et dire : ‘Ma formule est d’arrêter la guerre, d’arrêter toute cette tragédie et d’arrêter l’agression russe' », a-t-il ajouté. a poursuivi le président ukrainien.

Zelensky a clairement indiqué qu’il rejetterait tout plan Trump impliquant des concessions territoriales de l’Ukraine ou qui ne se terminerait pas par le retrait des troupes russes du territoire. « notre terre. »















« Autrement, il ne présente pas l’idée globale de paix. Donc [if] l’idée est de savoir comment prendre une partie de notre territoire et la donner à Poutine, ce n’est pas la formule de paix.»

Zelensky a suggéré que Trump lui-même n’était peut-être pas celui qui avait formulé son plan. Il a exhorté les États-Unis, en tant que pays, à réfléchir à ce qu’ils pourraient faire. «donnez à Poutine depuis vos territoires» en échange du fait que la Russie n’utilise pas d’armes nucléaires.

Moscou considère le conflit en Ukraine comme faisant partie d’une guerre par procuration occidentale contre la Russie. Dans ses discours publics, le président russe a déclaré que son gouvernement n’hésiterait pas à utiliser toutes les armes de son arsenal, conformément à la doctrine militaire de la nation.

Selon le document, l’option nucléaire est réservée aux cas où l’existence de la Russie est en jeu. Poutine a déclaré qu’il considérait que les risques posés par le conflit ukrainien étaient loin de ce seuil.

Zelensky est arrivé lundi aux États-Unis pour participer à l’Assemblée générale de l’ONU et rencontrer de hauts responsables américains. Il cherche à les convaincre de maintenir le flux d’aide militaire à son pays et de fournir des armes plus avancées issues des stocks du Pentagone.