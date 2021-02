Trump reste le favori incontesté parmi les candidats potentiels républicains à la présidentielle 2024 – Sondage

Malgré la sortie tumultueuse de l’ancien président américain du bureau ovale en tant que premier à être destitué – et acquitté – à deux reprises, Donald Trump reste le premier choix de la majorité des électeurs républicains à la présidence en 2024.

Trump serait clairement le favori pour remporter la primaire républicaine si elle se tenait aujourd’hui, selon un sondage Politico-Morning Consult publié mardi. Près des trois cinquièmes – 59% – des électeurs républicains veulent que Trump joue un rôle majeur dans l’avenir du parti, et 54% voteraient pour l’ancien président à la primaire, a révélé l’enquête.

L’ancien président a été acquitté samedi des accusations d’avoir incité à une insurrection au Capitole. L’émeute aurait conduit des dizaines de milliers de républicains à quitter le parti, et d’autres sondeurs affirment qu’une majorité d’Américains ont réagi en exigeant que Trump soit « Banni » de la politique.

Pourtant, sa popularité n’a pas diminué de façon spectaculaire, et aucun autre candidat républicain ne s’est même rapproché de la popularité de Trump dans le sondage Politico.

Les républicains anti-Trump vocalement ont obtenu des résultats épouvantables dans le même sondage, du candidat à la présidentielle raté de 2012 devenu le sénateur anti-Trump de l’Utah Mitt Romney au gouverneur du Maryland Larry Hogan, qui a déclaré qu’il aurait voté pour condamner Trump lors de son deuxième procès de destitution. Ils sont repartis avec respectivement 4% et 1%.

Le seul candidat à part Trump qui a cassé les chiffres à un chiffre était l’ancien vice-président Mike Pence (12%). Le descendant présidentiel Donald Trump Jr.est arrivé troisième avec six pour cent, à égalité avec l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, qui a fait volte-face à plusieurs reprises sur son estime pour Trump, insistant la semaine dernière sur l’ancien président « Laisse nous tomber » et en faisant valoir que «Nous n’aurions pas dû le suivre. Haley a déclaré que Trump était « Je ne vais plus me présenter aux élections fédérales, » bien qu’il ne soit pas clair d’où elle a obtenu cette information ou si elle exprimait simplement une opinion.

Alors que Trump aurait 78 ans s’il se présentait à nouveau en 2024, il serait encore plus jeune que le président Joe Biden, qui a battu le record du plus vieux président jamais inauguré le mois dernier lorsqu’il a pris ses fonctions à ce même âge.

Trump ne s’est pas engagé à se présenter à nouveau aux élections, bien qu’il ne l’ait pas non plus exclu. Après avoir été acquitté des accusations de destitution, il a promis à ses partisans que «Bientôt, nous émergerons avec une vision d’un avenir américain brillant, radieux et sans limites.» Selon le journal Guardian, un ancien initié de la Maison Blanche a déclaré qu’une autre candidature de Trump était «Va arriver… ou il sera repêché.»

Les fans de Trump ont gardé la foi vivante, même son ancien stratège de campagne Steve Bannon suggérant que l’ancien président pourrait tenter de devenir un futur président de la Chambre en 2022, avec une perspective potentielle de destitution de Joe Biden.

D’autres semblaient certains que quel que soit le nombre de votes républicains remportés par Trump, le GOP ne reprendrait plus jamais la présidence.

Donald Trump peut remporter l’investiture des républicains mais il ne remportera aucune élection générale 🗳 c’est le tweet – homme jaune (@ nolimit1973) 16 février 2021

Ils veulent le coup d’État, s’il revient en 2024, il ne partira jamais. Nous ne serons plus l’Amérique. C’est ce que veut le GOP tout entier, la fin de la démocratie et de la liberté. – L’Homme du haut château (@Hyperiongangsta) 16 février 2021

Pour tous ceux qui s’inquiètent "Trump 2024," veuillez considérer que tout ce que les démocrates doivent faire est d’adopter une loi obligeant les candidats à la présidentielle à libérer tous leurs impôts. Cela mettrait fin à cette idée très rapidement. – CW {SEULE LA JUSTICE APPORTERA L’UNITÉ} (@ CShaef6687) 15 février 2021

Fait intéressant, beaucoup pensaient que paniquer à propos d’un retour potentiel de Trump manquait le point.

Le problème avec Trump 2024 est que vous votez simplement pour réélire Jared Kushner – Pedro L. Gonzalez (@emeriticus) 15 février 2021

Si vous êtes en colère que Dems n’ait pas destitué Trump parce que, « il peut se présenter en 2024 », vous manquez littéralement le fait que nous n’avons pas de vraies élections, c’est du théâtre et destituer Trump était une perte de temps vous distraire de leurs échecs complices. Réveillez-vous! – Fiorella Isabel (@Fiorella_im) 15 février 2021

Quelques argumenté que les échecs de Biden scellaient déjà son destin – Trump ou pas Trump. Le représentant de Floride Matt Gaetz (à droite) a suggéré que le gouverneur de son État, Ron DeSantis, pourrait être en mesure d’intervenir en 2024 si Trump était incapable ou non disposé, soulignant le refus du républicain d’appauvrir de force son État pendant la pandémie de Covid-19 comme un plus.

«Les gens constatent que des entreprises en Floride s’ouvrent, que le chômage diminue et que l’achat d’une maison augmente» Gaetz a déclaré dimanche à Fox News, répondant aux menaces de Biden de restreindre les voyages aériens vers le Sunshine State. «Ce type de prospérité est attrayant pour les personnes qui doivent endurer un verrouillage dans d’autres parties de l’Amérique.»

