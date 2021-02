Trump reste le candidat de choix de 2024 pour la plupart des républicains, selon un sondage

Revue nationale

Le Times corrige le bilan de la mort de l’agent Sicknick, en quelque sorte

Il y a quelques jours, le New York Times a tranquillement «mis à jour» son rapport, publié plus d’un mois plus tôt, affirmant que l’officier de police du Capitole Brian Sicknick avait été tué en étant frappé avec un extincteur lors de l’émeute du 6 janvier. Selon la mise à jour, «de nouvelles informations sont apparues concernant la mort du policier du Capitole Brian Sicknick qui remet en question la cause initiale de sa mort fournie par des fonctionnaires proches de la police du Capitole.» Comme je l’ai détaillé dans une chronique la semaine dernière, ce que le Times appelle de «nouvelles informations» a en fait commencé à apparaître le jour même où le journal a déposé son rapport le 8 janvier. Ce rapport était (et est toujours) intitulé: «Un officier de police du Capitole meurt des suites de blessures dans le rampage pro-Trump. Ce n’était pas le seul rapport du Times de ce jour. Il y en avait un autre, intitulé «Il rêvait d’être un policier, puis a été tué par une foule pro-Trump», dans lequel le Times affirmait: Mercredi, des partisans pro-Trump ont attaqué cette citadelle de la démocratie [i.e., the Capitol], a maîtrisé M. Sicknick, 42 ​​ans, et l’a frappé à la tête avec un extincteur, selon deux responsables de l’application des lois. Avec une entaille sanglante à la tête, M. Sicknick a été transporté d’urgence à l’hôpital et placé sous assistance respiratoire. Il est décédé jeudi soir. Pourtant, dès le matin du 8 janvier, KHOU à Houston a rapporté que Sicknick était mort d’un accident vasculaire cérébral. L’histoire de KHOU ne faisait aucune mention du fait que l’officier avait été frappé par un extincteur. Il a cependant affirmé que l’AVC s’était produit «au Capitole pendant les émeutes», et une légende sous la photographie de l’officier déclarait qu’il était décédé «des suites de blessures subies pendant l’émeute au Capitole». Le titre de l’histoire de KHOU attribue la conclusion selon laquelle un accident vasculaire cérébral était la cause du décès au chef du syndicat de la police du Capitole, Gus Papathanasiou. Le corps de l’histoire a identifié Papathanasiou comme sa source pour ce qui s’est avéré être le rapport erroné selon lequel Sicknick était décédé dans la journée de jeudi (le lendemain de l’émeute); en fait, il était toujours sous assistance respiratoire à l’époque et a été déclaré mort jeudi soir. Ma colonne susmentionnée a noté que Tucker Carlson de Fox News (s’appuyant sur un rapport du site Web Revolver News) venait de signaler que Sicknick n’avait pas été emmené à l’hôpital directement du Capitole. Au contraire, non seulement l’officier est revenu au quartier général de la police; il avait envoyé un texto à son frère quelques heures après le siège, déclarant que même s’il avait été «aspergé de poivre deux fois», il était «en bonne forme». De plus, Carlson a souligné un rapport de CNN le 2 février, selon lequel, selon des responsables non identifiés des forces de l’ordre, les médecins légistes n’avaient trouvé aucune preuve de traumatisme contondant sur le corps de Sicknick et concluaient que le récit de l’extincteur n’était pas vrai. Pour être clair, mon objectif en me concentrant sur cette histoire n’a pas été d’annoncer la nouvelle, encore moins de revendiquer le crédit pour la reconnaissance implicite du Times que ses histoires originales étaient fausses. En plus de Tucker Carlson, Revolver News et KHOU, Julie Kelly d’American Greatness était également là-dessus avant moi – et a souligné que j’étais dupée. Je me suis concentré sur l’histoire pour deux raisons. Premièrement, je suis l’un des analystes qui se sont appuyés sans réserve sur les rapports initiaux du Times, en déduisant la conclusion que Sicknick avait été «assassiné» par les émeutiers – pas un long saut logique si vous créditez l’affirmation selon laquelle un policier a été frappé. au-dessus de la tête avec un objet mortel par des émeutiers qui affrontaient intentionnellement et de force les forces de sécurité. Julie Kelly m’a reproché hier d’avoir «régurgité» le «récit selon lequel Sicknick a été assassiné», ce que j’ai certainement fait – même si je ne suis pas, comme elle le décrit, un expert politique du «NeverTrump Right». Parce que j’ai répété une allégation très sérieuse qui n’avait pas été étayée par des preuves crédibles provenant de sources identifiables, j’ai pensé qu’il était important de préciser, dans la mesure où il est en mon pouvoir de le faire, qu’il y a maintenant d’immenses raisons de douter de l’original. rapportant – tout en avouant (avec un lien vers la colonne dans laquelle j’ai inclus l’allégation de «meurtre») que j’étais aussi coupable que tout autre analyste ou journaliste qui a amplifié le récit douteux. Deuxièmement, et plus important encore, la mort de l’agent Sicknick est devenue un élément constitutif de la destitution par la Chambre de l’ancien président Trump et des allégations formulées par les responsables de la mise en accusation de la Chambre démocrate qui ont été publiquement déposées dans leur mémoire préliminaire le 2 février. était déjà une raison substantielle de remettre en question l’allégation de l’extincteur. Les procureurs ont l’obligation, enracinée dans une procédure régulière et une éthique professionnelle, de révéler les preuves à décharge. Cela inclut des preuves qui sont incompatibles avec la théorie de la culpabilité qu’ils ont avancée. Même si la mort de Sicknick était causalement liée à l’émeute, les procureurs seraient obligés de corriger le dossier si cela ne se produisait pas de la manière dont ils ont expressément déclaré que cela s’est produit. Les responsables de la mise en accusation de la Chambre n’avaient pas fait cela la semaine dernière lorsque NR a publié ma chronique sur cette question, et à ce jour, bien que le procès de destitution soit maintenant terminé, nous sommes toujours dans l’ignorance des circonstances entourant la mort tragique de l’officier à 42 ans. Ce qui nous ramène au rapport original du Times. La version «mise à jour» est, pour le dire légèrement, déroutante. Dans un premier temps, il attribue aux «autorités» non identifiées l’affirmation selon laquelle Sicknick «est décédé des suites de blessures subies« alors qu’il s’engageait physiquement »avec des émeutiers pro-Trump. Le Times décrit alors Sicknick comme «le quatrième membre de la force à être tué dans l’exercice de ses fonctions depuis sa fondation il y a deux siècles». Cette affirmation est publiée comme s’il s’agissait d’un fait établi, sans source. Mais a-t-il été établi que Sicknick a été «tué»? A-t-il été établi qu’il est décédé des suites de blessures subies alors qu’il s’engageait physiquement avec des émeutiers pro-Trump? À ma connaissance, ce n’est pas le cas. Et même le Times admet implicitement qu’il n’est pas sûr de ce qu’il dit. Quelques paragraphes plus tard, le même rapport déclare maintenant: Les circonstances entourant la mort de M. Sicknick n’étaient pas immédiatement claires, et la police du Capitole a seulement dit qu’il était «décédé des suites de blessures subies pendant son service». Cela semble très légal. «Soutenu pendant son service» n’est pas la même chose que «soutenu« tout en s’engageant physiquement »avec des émeutiers pro-Trump.» Le Times poursuit en reconnaissant que «les responsables de l’application de la loi ont d’abord déclaré que M. Sicknick avait été frappé par un extincteur», mais que «des semaines plus tard, les sources policières et les enquêteurs étaient en désaccord sur le point de savoir s’il avait été touché», et qu’un »(Non identifié, bien sûr) dit que« des experts médicaux ont dit [Sicknick] n’est pas mort d’un traumatisme contondant. La dernière version des événements de la police du Capitole semble être: «Il est retourné au bureau de sa division et s’est effondré. . . . Il a été emmené dans un hôpital local, où il a succombé à ses blessures. Quelles blessures? On ne nous le dit pas. Bien que le Times admette en outre que «l’on ne sait pas où la rencontre de M. Sicknick avec des émeutiers a eu lieu», le journal ajoute étrangement que «des photos et des vidéos publiées par un journaliste local pendant la nuit du chaos montraient un homme pulvérisant un extincteur à l’extérieur du Sénat. chambre, avec un petit nombre de policiers surplombant la zone sur un escalier à proximité. D’accord, mais alors quoi? Le Times ne dit pas que ces officiers incluaient Sicknick, et l’allégation initiale du journal – qui est devenue l’allégation officielle des responsables de la mise en accusation de la Chambre – était que Sicknick avait été frappé à la tête avec un extincteur. À la lumière de la façon dont le Times a déjà confondu les choses, au point d’avoir à fournir une «mise à jour» pas très édifiante, pourquoi supposer que les photos et vidéos citées sont pertinentes pour la mort de Sicknick? En attendant, le mot «accident vasculaire cérébral» n’apparaît pas dans l’histoire mise à jour du Times. Le journal ne tient-il pas compte du rapport selon lequel Sicknick est mort d’un accident vasculaire cérébral, même si cette affirmation a été attribuée à une personne nommée vraisemblablement en mesure de connaître – le chef du syndicat de la police du Capitole? Et quelle est la base de l’affirmation continue du Times selon laquelle Sicknick est décédé des suites de blessures subies alors qu’il s’engageait physiquement avec des émeutiers pro-Trump? Bien sûr, il est tout à fait possible – peut-être même probable – que cela soit vrai. Mais sans rapport d’autopsie, et avec des indications que Sicknick a pu retourner à son bureau après le siège, a dit plus tard à son frère qu’il était en bonne forme malgré avoir été aspergé de poivre et ne portait aucun signe de traumatisme contondant, pourquoi maintenir cette affirmation? Après tout, le Times a mis à jour son histoire parce que l’histoire, telle qu’elle avait été publiée à l’origine, était trompeuse. Et les responsables de la Chambre démocrate – après avoir fondé leur allégation uniquement sur l’allégation douteuse du Times concernant l’extincteur – ont essentiellement évité les circonstances entourant la mort de Sicknick lors de leur présentation au procès de destitution. Indépendamment de la question de savoir si la mise en accusation a déjà été intentée, il est essentiel que nous ayons un compte rendu précis de ce qui s’est passé le 6 janvier, y compris un compte rendu précis de ce qui est arrivé à l’agent Brian Sicknick. Et depuis que la mise en accusation a été poursuivie, on nous doit également une explication de la raison pour laquelle les responsables de la Chambre n’ont pas clarifié les circonstances de la mort de Sicknick après avoir fait une allégation explosive sur la façon dont cela s’est passé.