NEW YORK (AP) – Le Parti républicain appartient toujours à Donald Trump.

Après avoir incité à une émeute meurtrière au Capitole des États-Unis le mois dernier, le GOP a envisagé de purger l’ancien président qui brise les normes. Mais en fin de compte, seuls sept des 50 républicains du Sénat ont voté pour condamner Trump lors de son deuxième procès historique de destitution samedi.

Pour les loyalistes de Trump, l’acquittement offre une sorte de justification et un nouveau lien avec la base enflammée de l’ancien président. Et pour les antagonistes du GOP de Trump, cela marque un autre signe alarmant que le parti s’éloigne encore plus dans une direction dangereuse avec peu de désir de renouer avec les modérés, les femmes et les électeurs formés à l’université que Trump a aliénés.

En fin de compte, la résolution du procès de destitution met clairement en évidence un fossé au sein du GOP que les chefs de parti, les donateurs et les électeurs devront naviguer alors qu’ils tentent de reprendre le contrôle du Congrès l’année prochaine et visent à reprendre la Maison Blanche en 2024.

Cette tension s’est manifestée immédiatement après le vote. Après avoir soutenu l’acquittement de Trump, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A prononcé un discours qui faisait écho à certains des points mêmes sur lesquels les responsables démocrates de la destitution ont insisté pour obtenir la condamnation de Trump.

L’ancien président, a déclaré McConnell, était «pratiquement et moralement responsable d’avoir provoqué les événements» qui ont conduit à l’insurrection. Mais il a fait valoir qu’il n’y avait aucun motif constitutionnel pour que le Sénat condamne Trump maintenant qu’il est démis de ses fonctions, un point de procédure adopté par beaucoup au sein du GOP.

Les livres d’histoire montreront que 10 membres du parti présidentiel à la Chambre et sept autres au Sénat ont finalement cru que le comportement de Trump était suffisamment flagrant pour justifier une condamnation – et même une interdiction à vie d’occuper des fonctions futures. Jamais auparavant autant de membres d’un parti présidentiel n’avaient voté pour sa destitution.

Mais par la plupart des mesures objectives, l’emprise de Trump sur le GOP et son avenir reste hermétique.

Gallup a rapporté le mois dernier que l’approbation de Trump parmi les républicains autoproclamés était de 82%. Et plus récemment, l’Université de Monmouth a découvert que 72% des républicains continuent de croire aux fausses déclarations de Trump selon lesquelles le président Joe Biden a remporté les élections de novembre uniquement en raison de la fraude électorale généralisée.

De peur qu’ils ne doutent de la force de Trump, les républicains de la Chambre ont voté à une écrasante majorité la semaine dernière pour défendre un fidèle fidèle de Trump, la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga. médias.

Quelques jours à peine après que le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, ait qualifié Trump de responsable de l’attaque violente, McCarthy s’est renversé et s’est rendu personnellement dans le domaine de Trump en Floride pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’animosité persistante.

Sur les sept républicains qui ont voté pour condamner Trump samedi, un seul risque d’être réélu au cours des quatre prochaines années. En effet, dans le Parti républicain de Trump, très peu sont prêts à le croiser s’ils nourrissent de futures ambitions politiques.

L’un d’eux, le prospect 2024 Nikki Haley, qui était ambassadeur américain aux Nations Unies sous Trump, a attiré l’attention cette semaine après avoir dit à Politico que le rôle de Trump dans l’attaque du 6 janvier l’avait essentiellement disqualifié de se présenter à nouveau.

«Il est tombé si loin», a déclaré Haley. «Il a emprunté un chemin qu’il n’aurait pas dû, et nous n’aurions pas dû le suivre, et nous n’aurions pas dû l’écouter. Et nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire.

Une autre perspective présidentielle républicaine, le sénateur Ben Sasse, R-Neb., A voté pour condamner Trump samedi, déclarant que les «mensonges» de Trump sur la fraude électorale généralisée mettaient en danger «la vie du vice-président» et «nous rapprochent dangereusement d’un crise constitutionnelle sanglante.

Bien que Sasse puisse se présenter aux élections présidentielles en 2024, il ne fera plus face aux électeurs républicains du Nebraska à moins qu’il ne choisisse de se présenter aux élections en 2026.

De même, le sénateur GOP Bill Cassidy de Louisiane a fait face à une censure de la part de son État partie après avoir voté pour condamner Trump. Mais il ne fera plus face aux électeurs avant 2026 et est donc relativement à l’abri des conséquences politiques.

Malgré les critiques de McConnell, les opposants républicains les plus virulents de Trump à ce stade seront probablement constitués d’une collection de républicains à la retraite sur les nouvelles du câble et d’un mouvement «Never Trump» aux prises avec ses propres défis existentiels.

Le Lincoln Project, peut-être le groupe républicain anti-Trump le plus important et le mieux financé, vient de sortir d’une semaine tumultueuse après des révélations selon lesquelles ses dirigeants étaient au courant de multiples allégations d’inconduite sexuelle contre un cofondateur plusieurs mois avant de les reconnaître publiquement.

Le «haut dirigeant» autoproclamé de l’organisation, le stratège républicain vétéran Steve Schmidt, a démissionné du conseil d’administration à la veille du vote de destitution du Sénat, un jour après que le projet Lincoln a annoncé son intention de faire appel à un enquêteur extérieur.

Les retombées menacent de saper l’attrait de la collecte de fonds de l’organisation et son influence, alors même que le super PAC s’efforce d’étendre sa portée grâce à un podcast populaire et à une chaîne de vidéo en streaming en expansion qui a attiré plus de 4 millions de vues le mois dernier seulement.

Même avant la crise, le co-fondateur Reed Galen a reconnu que le Trumpisme gagnait.

«Le côté autoritaire du Parti républicain est le côté dominant», a-t-il déclaré. «Ils ont l’élan. Pour l’instant, ils ont de l’argent.

Sarah Longwell, une stratège républicaine qui dirige le groupe anti-Trump connu sous le nom de Defending Democracy Together, a déclaré que « ce que les deux derniers mois ont montré, c’est que si Donald Trump était un cancer pour le pays et le parti, il est métastasé. »

« Je pensais que nous pourrions le dépasser », dit-elle. « Mais maintenant, je ne pense pas cela. »

Pourtant, le Parti républicain fait face à d’énormes risques politiques si ses dirigeants continuent à embrasser Trump et sa marque de politique qui brise les normes.

Déjà, de nombreuses entreprises favorables aux républicains ont promis de cesser de donner de l’argent aux alliés de Trump au Congrès, coupant ainsi une source de revenus cruciale au moment où les républicains espèrent récupérer les majorités de la Chambre et du Sénat lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Les détracteurs de Trump dans les deux partis jurent de s’assurer que le monde des affaires et les électeurs n’oublient pas ce que l’ancien président et ses alliés ont fait.

«Nous rappellerons aux électeurs que les républicains étaient prêts à négliger leurs serments d’office par loyauté envers un seul homme, et qu’un homme était plus important que leurs électeurs, plus important que la Constitution des États-Unis, plus importante que la démocratie qui nous avons dans cette grande nation », a déclaré le président du Comité national démocrate Jaime Harrison.

Mais Trump lui-même ne s’en va pas. Immédiatement après son acquittement, il a publié une déclaration écrite promettant de réapparaître «bientôt».

«Notre mouvement historique, patriotique et magnifique pour rendre l’Amérique à nouveau formidable ne fait que commencer», a déclaré Trump. «Dans les mois à venir, j’ai beaucoup à partager avec vous, et j’ai hâte de poursuivre notre incroyable voyage ensemble pour atteindre la grandeur américaine pour tout notre peuple.»

___

Cette histoire a été corrigée en supprimant une référence à la destitution du président Andrew Johnson en 1868, car elle suscitait le plus de soutien des membres de son propre parti. Aucun membre du parti de Johnson, les démocrates, n’a voté pour sa destitution.