WASHINGTON (AP) – L’administration du président Donald Trump a aidé à administrer des vaccins contre le coronavirus plus tôt que certains membres de son administration ne le pensaient possible, mais le président a été largement absent de l’effort visant à vendre au public américain ce que les assistants espèrent être un élément clé de son héritage.

Trump a lancé «Operation Warp Speed» – la campagne gouvernementale pour aider à développer et distribuer rapidement des vaccins – ce printemps en grande pompe dans la roseraie de la Maison Blanche.

Mais maintenant, cinq jours après le début de la plus grande campagne de vaccination de l’histoire du pays, Trump n’a organisé aucun événement public pour annoncer le déploiement. Il n’a pas été vacciné lui-même. Il n’a tweeté que deux fois sur la photo. Le vice-président Mike Pence, quant à lui, a occupé le devant de la scène – visitant une installation de production de vaccins cette semaine et se préparant à recevoir lui-même une dose à la télévision en direct vendredi matin. La présidente de la Chambre des communes, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, ont tous deux déclaré jeudi qu’ils se feraient vacciner dans les prochains jours.

Le silence relatif de Trump survient alors qu’il continue de mijoter sa défaite aux élections du 3 novembre et embrasse des efforts de plus en plus extrêmes pour renverser la volonté du peuple. Il a écarté les plans des assistants qui voulaient qu’il soit le visage public de la campagne de vaccination, évitant les visites dans les laboratoires et les installations de production pour remercier les travailleurs, ou en organisant des efforts pour renforcer la confiance du public dans le tir, selon des personnes familières avec les conversations.

L’approche penaud a été surprenante, en particulier pour un président rarement timide pour s’attribuer le mérite, a déclaré Lawrence Gostin, professeur à Georgetown Law qui se concentre sur la santé publique.

«Le profil relativement bas du président sur la réponse du COVID depuis l’élection est curieux et contraire aux propres intérêts de M. Trump», a-t-il déclaré. Gostin, qui a critiqué la gestion de la pandémie par Trump dans le passé, a déclaré qu’il «méritait beaucoup de crédit» pour l’opération Warp Speed ​​et avait parié sur deux vaccins utilisant une technologie révolutionnaire d’ARNm.

«Ayant fait preuve de leadership dans le développement des vaccins, il devrait être très fier de démontrer publiquement sa confiance dans les vaccins COVID», a-t-il déclaré.

Trump est apparu à un «sommet» de la Maison Blanche avant l’approbation du vaccin Pfizer par la Food and Drug Administration la semaine dernière. Cet événement comprenait une vidéo d’introduction mettant en évidence les commentaires passés de ceux – y compris le Dr Anthony Fauci, expert en maladies infectieuses du gouvernement – qui doutaient qu’une photo soit prête cette année.

Mais de nombreux collaborateurs de Trump sont déconcertés par son profil bas maintenant que le vaccin est en fait injecté. Ils y voient une occasion manquée pour le président, qui quitte ses fonctions à midi le 20 janvier, de revendiquer le mérite d’avoir aidé à superviser le développement et le déploiement rapides du vaccin qui devrait enfin contenir le virus qui a tué plus de 310000 Américains. .

Trump lui-même a tenté de minimiser tout crédit qui pourrait aller à son successeur, le président élu Joe Biden, qui présidera la majeure partie de la campagne nationale d’injection l’année prochaine.

« Ne laissez pas Joe Biden s’attribuer le mérite des vaccins », a déclaré Trump aux journalistes. «Ne le laissez pas s’attribuer le mérite des vaccins parce que les vaccins, c’était moi, et j’ai poussé les gens plus fort qu’ils ne l’ont jamais été auparavant.

Malgré les affirmations de Trump, ce sont les scientifiques de la FDA qui ont eu l’idée de l’opération Warp Speed, l’effort soutenu par la Maison Blanche grâce auquel des millions de doses de vaccins et de traitements contre le coronavirus sont fabriqués alors même qu’ils sont toujours en cours d’évaluation. Et une grande partie du travail de base pour les injections a été posée au cours de la dernière décennie, y compris par la recherche sur l’ARN messager, ou ARNm, utilisé dans les vaccins développés à la fois par Pfizer et Moderna. Pfizer a développé son vaccin en dehors de l’opération Warp Speed, mais travaille en partenariat avec le gouvernement fédéral sur la fabrication et la distribution.

L’approche discrète de Trump pourrait avoir un impact sur la santé publique. Fauci a déclaré à NBC News cette semaine que 75% à 85% de la nation doit être vaccinée pour obtenir «l’immunité du troupeau», ce qui rend la campagne d’éducation publique sur la sécurité du vaccin d’autant plus pressante.

Une enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que seulement la moitié environ des Américains veulent se faire vacciner le plus tôt possible. Un autre quart du public n’est pas sûr, tandis que le quart restant dit ne pas être intéressé. Certains s’opposent simplement aux vaccins en général. D’autres craignent que les injections aient été précipitées et veulent voir comment se déroule le déploiement.

Alors que Trump restait à l’écart, certains de ses commentateurs préférés, y compris Tucker Carlson de Fox News, remettaient en question la sécurité du vaccin.

Alors que les hauts fonctionnaires commencent à envisager de recevoir le vaccin en public pour aider à renforcer la confiance du public, Trump, qui a été hospitalisé pour COVID-19 en octobre, prend son temps.

Selon les conseils des Centers for Disease Control and Prevention, il n’y a pas encore suffisamment d’informations pour déterminer si ceux qui ont eu le COVID-19, comme Trump, devraient se faire vacciner. Pourtant, Fauci a recommandé que Trump le prenne publiquement sans délai.

«Même si le président lui-même a été infecté et qu’il a probablement des anticorps qui seraient probablement protecteurs, nous ne savons pas combien de temps dure cette protection. Donc, pour être doublement sûr, je recommanderais qu’il se fasse vacciner ainsi que le vice-président », a déclaré Fauci à ABC News.

Il n’était pas clair si la première dame Melania Trump, qui avait contracté le COVID-19 en même temps que son mari, serait vaccinée.

L’attaché de presse adjoint de la Maison Blanche, Brian Morgenstern, a déclaré que Trump «continuera à mettre à jour le pays par divers moyens tout en donnant aux professionnels de la santé et au personnel assidu d’OWS l’espace nécessaire pour faire leur travail et sauver des vies.

Pence, avec sa femme, Karen, et le chirurgien général, le Dr Jerome Adams, prévoyaient de se faire vacciner vendredi à 8 heures. Biden s’attend à recevoir son tir dès la semaine prochaine.

« La dernière chose que je dirais à chaque Américain est d’être convaincu que nous avons réduit les formalités administratives, mais nous n’avons pas coupé les coins en ce qui concerne le développement de ce vaccin », a déclaré Pence cette semaine dans une usine de production de vaccins de l’Indiana.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré aux journalistes cette semaine que Trump, qui avait déjà répandu de la désinformation sur d’autres vaccins, essayait d’envoyer un message sur les priorités en retardant sa propre vaccination.

«Le président veut envoyer un message parallèle qui est, vous savez, que nos résidents des établissements de soins de longue durée et nos travailleurs de première ligne sont d’une importance primordiale», a-t-elle déclaré.

Gostin n’était pas d’accord. « Ce sera extrêmement préjudiciable à la confiance du public dans le vaccin si le président Trump n’est pas visiblement enthousiaste, y compris en se faisant photographier à la télévision nationale », a-t-il soutenu. «Il n’est tout simplement pas suffisant d’avoir le vice-président Pence comme mandataire.»

Les présidents et les membres de leur famille ont souvent fait une démonstration de leurs vaccinations pour renforcer la confiance du public. Le président Dwight Eisenhower a souligné que l’un de ses petits-enfants faisait partie de la première vague d’enfants américains vaccinés contre la polio. En 2009, le président Barack Obama et son épouse, Michelle, ont vacciné leurs deux jeunes filles, qui faisaient partie d’un groupe à risque plus élevé, contre la grippe porcine.