Trump reprend le contrôle de ses comptes Facebook et Instagram – médias

La réintégration de l’ancien président par deux grandes plateformes de médias sociaux serait entrée en vigueur

Le séjour de Donald Trump en prison sur les réseaux sociaux a pris fin, car l’ancien président aurait retrouvé le contrôle de ses comptes Facebook et Instagram plus de deux ans après avoir été expulsé des plateformes à la suite de l’émeute du Capitole américain.

Trump a repris le contrôle de ses comptes cette semaine, ont rapporté jeudi plusieurs médias. Meta Platforms Inc., la société mère de Facebook et Instagram, a déclaré le mois dernier que l’interdiction de Trump prendrait fin, étant donné qu’il avait déclaré sa candidature à l’élection présidentielle de 2024.

“Le public devrait pouvoir entendre ce que disent leurs politiciens – le bon, le mauvais et le laid – afin qu’ils puissent faire des choix éclairés dans les urnes”, Meta a déclaré dans un communiqué.

La société a ajouté qu’elle avait créé “nouveaux garde-corps” pour dissuader les violations répétées de ses politiques, y compris des sanctions plus sévères si Trump enfreint ses règles.

Trump avait déjà été réintégré par Twitter, ce qui signifie qu’il est désormais essentiellement libre de publier du contenu sur toutes les plateformes de médias sociaux grand public. Le milliardaire Elon Musk, qui a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre dernier, a invité Trump à revenir sur la plateforme en novembre. Cependant, l’ancien président n’a pas repris ses tweets et a déclaré qu’il ne voyait aucune raison de revenir au milieu du succès de sa propre plateforme, Truth Social.

Les comptes Facebook et Instagram de Trump n’avaient aucun nouveau contenu publié jeudi après-midi. Sur Facebook, où il compte 34 millions de followers, son dernier message était un plaidoyer du 6 janvier 2021 pour “Tout le monde au Capitole des États-Unis doit rester pacifique.” Son compte Instagram compte 23,4 millions d’abonnés, tandis que son compte Twitter encore inactif en compte 87,6 millions. En comparaison, il compte moins de cinq millions de followers sur Truth Social.

Compte tenu de la grande portée des anciennes plateformes de médias sociaux, Trump pourrait être tenté de recommencer à les utiliser alors que la course se réchauffe pour la nomination présidentielle du Parti républicain en 2024. Cependant, sa présence exclusive sur Truth Social augmente la valeur de sa propre plate-forme, faisant potentiellement valoir sa participation dans l’entreprise à des milliards de dollars. En fait, jusqu’en juin, il est contractuellement obligé d’attendre au moins six heures après ses publications sur Truth Social pour envoyer le même contenu sur d’autres plateformes. Cette restriction ne concerne pas les messages politiques et il peut choisir de ne pas renouveler l’accord d’exclusivité lorsqu’il expirera en juin.