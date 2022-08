Trump repousse l’accusation du DOJ

L’ancien dirigeant américain a nié avoir “dissimulé et supprimé” des documents secrets

L’ancien président américain Donald Trump a fustigé le FBI pour avoir jeté des documents soi-disant secrets sur le sol et les avoir photographiés lors de son raid de son domicile en Floride au début du mois, arguant qu’il avait déclassifié les papiers que les procureurs l’ont accusé à tort de dissimuler.

“Terrible la façon dont le FBI, lors du raid de Mar-a-Lago, a jeté des documents au hasard partout sur le sol – peut-être en prétendant que c’était moi qui l’avais fait – et a ensuite commencé à les prendre en photo pour que le public puisse les voir”, Trump a déclaré mardi dans un article de Truth Social. « Vous pensiez qu’ils voulaient qu’ils soient gardés secrets ? Heureusement que j’ai déclassifié !

La diatribe de Trump sur les réseaux sociaux est intervenue après que le ministère américain de la Justice (DOJ) a affirmé mardi soir que l’équipe de l’ex-président “probablement dissimulé et supprimé” dossiers gouvernementaux en violation d’une assignation à comparaître devant un grand jury. L’accusation a été incluse dans un dossier judiciaire dans lequel le DOJ s’est opposé à la demande de Trump de nommer un maître spécial pour examiner les documents en question, affirmant qu’un tel examen serait « nuire à d’importants intérêts gouvernementaux ».

L’administration du président Joe Biden a affirmé avoir trouvé plus de 100 documents classifiés lors du raid du 8 août. “Le gouvernement a également développé des preuves que les dossiers du gouvernement ont probablement été dissimulés et retirés de la salle de stockage et que des efforts ont probablement été déployés pour entraver l’enquête du gouvernement”, a déclaré le DOJ dans le dossier de mardi.

Lire la suite Le DOJ fait une nouvelle réclamation contre Trump

Les détracteurs de l’administration, tels que le gouverneur de Floride Ron DeSantis et les législateurs républicains, ont accusé Biden de militariser les forces de l’ordre fédérales contre les ennemis politiques, transformant ainsi les États-Unis en un “république bananière”. Les lanceurs d’alerte du FBI se sont également manifestés pour signaler aux membres du Congrès des allégations d’inconduite et de politisation de l’agence.

Le procureur général Merrick Garland a publié mardi une note aux employés du DOJ interdisant aux membres du personnel de communiquer avec le Congrès à moins qu’ils ne passent par le Bureau des affaires législatives. Il a déclaré que la règle était nécessaire pour protéger les jugements juridiques et les décisions d’exécution du DOJ contre “partisan” rayonnement.

Trump a félicité les lanceurs d’alerte pour avoir révélé le “des choses vraiment mauvaises” qui se passe à l’intérieur du DOJ et du FBI. “C’est le moment, après de nombreuses années d’infractions à la loi et d’injustice, de faire le ménage. Toutes choses pour une raison. Videz le marais !