Trump répond au procès pour fraude de New York AG

L’ex-présidente a accusé le procureur général de New York d'”obsession” pour ses rivaux politiques

L’ancien président américain Donald Trump a répondu à une poursuite pour fraude contre lui lancée par les autorités de New York cette semaine, suggérant que l’affaire est un acte de persécution politique par la procureure générale démocrate de l’État, Letitia James.

S’exprimant lors d’un rassemblement électoral en Caroline du Nord vendredi au nom du candidat républicain au Sénat Ted Budd et d’autres candidats au Congrès du GOP, Trump a pris un bref aparté pour aborder la poursuite pour fraude civile, qui a été déposée mercredi et l’accuse de malversations financières sur une période. de plus d’une décennie.

“Il s’agit d’une grossière inconduite du procureur”, a-t-il dit à la foule, dénonçant ensuite le costume comme un exemple de “l’obsession de la gauche de cibler les opposants politiques” tout en exhortant le ministère de la Justice à enquêter sur James pour une “abus de pouvoir.”

Le procès – qui vise également les enfants adultes de l’ancien président, Donald Trump Jr., Ivanka Trump et Eric Trump – a débuté après une enquête de trois ans sur l’organisation Trump, le bureau de James affirmant que l’entreprise avait artificiellement gonflé la valeur de ses actifs afin de obtenir des prêts à de meilleures conditions.

L’État de New York réclame 250 millions de dollars d’amendes pour les crimes financiers présumés et a demandé à la Cour suprême de l’État d’interdire à Trump et à ses enfants de servir en tant que dirigeants ou administrateurs de sociétés basées à New York.

L’ancien commandant en chef a toutefois insisté vendredi avoir été victime de “une chasse aux sorcières après l’autre” faisant référence à des allégations discréditées de «collusion» entre sa campagne présidentielle de 2016 et le gouvernement russe, ainsi qu’à une procédure de destitution dirigée par les démocrates suite à un appel téléphonique très décrié avec le président ukrainien en 2019 et plus tard à son rôle présumé dans les émeutes du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Trump a suggéré que le récent procès était également basé sur des allégations douteuses, affirmant « Ces procureurs sont hors de contrôle. Ils sont fous.

Steve Bannon, un ancien assistant de Trump et ancien l’un de ses plus fidèles alliés, fait également face à des accusations de fraude dans l’État de New York, accusé d’avoir escroqué des donateurs qui ont contribué à un fonds privé pour construire une barrière à la frontière américano-mexicaine qui n’a jamais abouti. Trump lui-même a promis à plusieurs reprises de «construire le mur» pour endiguer la vague de migration illégale dans le pays, mais n’a réussi à fortifier que de petites sections de la frontière, qui a connu un afflux encore plus important de migrants depuis l’entrée en fonction du président Joe Biden.

