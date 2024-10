Trump répond à Harris suite au commentaire d’Hitler — RT World News

Une rhétorique aussi radicale montre que le démocrate est inapte à exercer ses fonctions, a déclaré le candidat républicain à la présidentielle.

La rhétorique de plus en plus exagérée de la vice-présidente américaine Kamala Harris prouve qu’elle est en train de perdre et qu’elle est inapte à la Maison Blanche, a déclaré le candidat républicain Donald Trump.

Les démocrates ont choisi Harris comme candidat en juillet, après avoir fait pression sur le président sortant Joe Biden pour qu’il se retire de la course. Mercredi, elle a attaqué Trump en le qualifiant de fasciste, de dictateur potentiel et d’admirateur d’Adolf Hitler, citant des informations de médias amis basées sur les affirmations de son ancien chef de cabinet.

« La camarade Kamala Harris voit qu’elle perd, et perd gravement, surtout après avoir volé la course au tordu Joe Biden, alors maintenant elle élève de plus en plus sa rhétorique, allant jusqu’à m’appeler Adolf Hitler, et tout ce qui lui vient à l’esprit. esprit tordu, « Trump a déclaré sur X jeudi.

« Elle constitue une menace pour la démocratie et n’est pas apte à être présidente des États-Unis – et ses sondages l’indiquent ! » il a ajouté.

À moins de deux semaines des élections du 5 novembre, Harris et son colistier Tim Walz ainsi que les démocrates dans les courses à scrutin inférieur ont vu leur avance dans les sondages s’évaporer, tandis que Trump et les républicains ont pris de l’ampleur.

Plus tôt cette semaine, le magazine Atlantic – propriété de la méga-donatrice démocrate Lauren Powell Jobs – a publié un article de Jeffrey Goldberg suggérant que Trump avait admiré Hitler et ses généraux au cours de son mandat 2017-2021 à la Maison Blanche. Goldberg a cité le général à la retraite de la marine américaine John Kelly, qui a été le deuxième chef d’état-major de Trump, reprenant les affirmations de deux journalistes du New York Times de leur livre de 2022.















Harris a ensuite cité le rapport de Goldberg pour affirmer que la prétendue admiration de Trump pour Hitler était « profondément troublant et incroyablement dangereux » et « une fenêtre sur qui est vraiment Donald Trump. » Harris a également accusé sa rivale d’avoir « a juré d’être un dictateur dès le premier jour et a juré d’utiliser l’armée comme sa milice personnelle pour mener à bien ses vendettas personnelles et politiques. »

Plus tôt cette semaine, The Atlantic a publié un autre article comparant Trump à Hitler – ainsi qu’à Benito Mussolini et Joseph Staline – écrit par Anne Applebaum, l’épouse du ministre polonais des Affaires étrangères Radoslaw Sikorski.

La campagne Trump a rejeté l’article d’Applebaum comme « fausses nouvelles provenant d’un média de troisième ordre ». Ils ont soutenu que Kelly « s’est fait remarquer avec ces histoires démystifiées qu’il a fabriquées » et a accusé Harris de propager « mensonges et mensonges purs et simples » en traitant les allégations de Goldberg comme légitimes.

« C’est le type de rhétorique dégoûtante qui a conduit à deux tentatives d’assassinat contre le président Trump. » la campagne a écrit. Trump a échappé de peu à la mort lors d’un rassemblement le 13 juillet en Pennsylvanie. Un autre assassin potentiel, un militant pro-ukrainien, a été arrêté le mois dernier par les services secrets alors qu’il se cachait sur le terrain de golf de Trump en Floride.