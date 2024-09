Trump répète ses fausses déclarations sur sa défaite électorale de 2020 et rejette la responsabilité des événements du 6 janvier

WASHINGTON — L’ancien président Donald Trump a persisté mardi à dire lors d’une déclaration télévisée nationale débat présidentiel qu’il avait remporté les élections de 2020 et qu’il continuait à ne prendre aucune responsabilité pour le chaos qui s’était produit s’est déroulé au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021lorsque ses partisans ont pris d’assaut le bâtiment pour bloquer le transfert pacifique du pouvoir.

Ces commentaires soulignent le refus du républicain, même quatre ans plus tard, d’accepter la réalité de sa défaite et sa réticence à admettre à quel point ses mensonges sur sa défaite électorale ont enhardi la foule qui s’est précipitée sur le Capitole, entraînant de violents affrontements avec les forces de l’ordre. Ils montrent également clairement que les griefs de Trump concernant 2020 restent au cœur de sa campagne contre son adversaire démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, alors qu’il continue de professer son allégeance aux émeutiers.

Interrogé à deux reprises pour savoir s’il regrettait quelque chose de ce qu’il avait fait le 6 janvier, lorsqu’il avait demandé à ses partisans de marcher vers le Capitole et les avait exhortés à « se battre comme des diables », Trump a d’abord répondu en se plaignant que son interlocuteur n’avait pas noté qu’il avait encouragé la foule à se comporter « pacifiquement et patriotiquement » et en notant que l’un de ses soutiens, Ashli ​​Babbitt, a été mortellement abattu à l’intérieur du bâtiment par un agent de la police du Capitole.

Il a également suggéré que les manifestants qui ont commis des crimes lors des manifestations contre l’injustice raciale de 2020 n’ont pas été poursuivis. Mais un 2021 Revue de l’Associated Press Une analyse des documents relatifs à plus de 300 affaires fédérales découlant des manifestations déclenchées par la mort de George Floyd a révélé que plus de 120 accusés à travers les États-Unis ont plaidé coupable ou ont été reconnus coupables lors d’un procès de crimes fédéraux, notamment d’émeutes, d’incendies criminels et de complot.

Lorsque la question de ses actions du 6 janvier a été posée à nouveau, il a répondu : « Je n’ai rien à voir avec cela, à part le fait qu’ils m’ont demandé de faire un discours. Je me suis présenté pour un discours. »

Mais il a ignoré d’autres propos incendiaires qu’il a tenus tout au long de son discours, au cours duquel il a exhorté la foule à marcher vers le Capitole, où le Congrès se réunissait pour certifier la victoire du président Joe Biden. Trump a déclaré à la foule : « Si vous ne vous battez pas comme des diables, vous n’aurez plus de pays. » C’était après que son avocat, Rudy Giuliani, ait déclaré : « Ayons un procès par le combat. »

Trump n’a pas appelé les émeutiers à quitter le Capitole avant plus de trois heures après le début de l’assaut. Il a ensuite publié une vidéo dans laquelle il disait aux émeutiers qu’il était temps de « rentrer chez eux », mais a ajouté : « Nous vous aimons. Vous êtes des gens très spéciaux. »

Il a également répété une fausse affirmation souvent répétée selon laquelle la présidente de la Chambre des représentants de l’époque, Nancy Pelosi, aurait « rejeté » son offre d’envoyer « 10 000 gardes nationaux ou soldats » au Capitole. Pelosi ne dirige pas la Garde nationaleAlors que le Capitole était attaqué, elle et le chef de la majorité au Sénat de l’époque, Mitch McConnell, ont appelé à l’aide militaire, notamment de la Garde nationale.

Harris, pour sa part, s’est engagée à « tourner la page » du 6 janvier, lorsqu’elle se trouvait au Capitole alors que la démocratie était attaquée.

« Alors, pour tous ceux qui nous regardent et qui se souviennent de ce qu’était le 6 janvier, je dis : « Nous n’avons pas besoin de revenir en arrière. Ne revenons pas en arrière. Nous ne revenons pas en arrière. Il est temps de tourner la page. »

Les fausses déclarations de Trump s’étendent à sa défaite électorale de 2020. Des dizaines de tribunaux, des responsables républicains de l’État et son propre le procureur général a a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve que la fraude ait fait pencher la balance en faveur des élections ou que l’élection ait été volée.

Bien que Trump ait semblé reconnaître dans une récente interview podcast qu’il avait en effet « perdu de justesse », a-t-il insisté mardi soir sur le fait qu’il s’agissait d’une remarque sarcastique et a repris ses vantardises sur l’élection.

« Je vais vous montrer la Géorgie, le Wisconsin et la Pennsylvanie », a-t-il déclaré en énumérant les États dans lesquels il a prétendu, à tort, avoir gagné. « Je vais vous montrer que nous disposons de nombreux faits et statistiques. »

____

Les journalistes d’Associated Press Alanna Durkin Richer et Melissa Goldin ont contribué à ce rapport.