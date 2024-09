Trump répète ses fausses déclarations selon lesquelles des enfants transgenres subissent des opérations chirurgicales pendant la journée scolaire

L’ancien président Donald Trump a répété sa fausse affirmation selon laquelle les enfants subissent des opérations chirurgicales liées à la transition pendant leur journée d’école, aggravant les craintes de certains conservateurs selon lesquelles les éducateurs poussent les enfants à devenir transgenres et facilitent les transitions sans que les parents en soient conscients.

« Pouvez-vous imaginer que vous êtes un parent et que votre fils quitte la maison en disant : « Jimmy, je t’aime tellement, passe une bonne journée à l’école », et que votre fils revient avec une opération brutale ? Pouvez-vous imaginer cela ? Qu’est-ce qui ne va pas dans notre pays ? », a déclaré M. Trump samedi lors d’un meeting de campagne dans le Wisconsin, un État clé.

Trump avait fait des remarques similaires – affirmant que les enfants rentraient de l’école après avoir subi des interventions chirurgicales – le week-end précédent lors d’un événement organisé par Moms for Liberty, un groupe de parents militants qui a a acquis une influence démesurée dans la politique conservatrice ces dernières années.

Interrogé par l’un des cofondateurs du groupe sur la manière dont il compte gérer « l’explosion du nombre d’enfants s’identifiant comme transgenres », Trump a répondu : « Votre enfant va à l’école et rentre à la maison quelques jours plus tard avec une opération. C’est l’école qui décide de ce qui va arriver à votre enfant. »

Il n’existe aucune preuve qu’un élève ait déjà subi une opération de changement de genre dans une école aux États-Unis, ni qu’une école américaine ait envoyé un élève subir une telle intervention ailleurs.

Environ la moitié des États interdisent la chirurgie liée à la transition pour les mineurs, et même dans les États où ces soins sont encore légaux, est rare. En outre, les directives de plusieurs grandes associations médicales stipulent qu’un parent ou un tuteur doit donner son consentement avant qu’un mineur ne subisse des soins de réassignation sexuelle, y compris une intervention chirurgicale liée à la transition, selon l’Association américaine des prestataires médicaux. La plupart des principales associations médicales aux États-Unis soutenir les soins affirmant le genre pour les mineurs souffrant de dysphorie de genre. Pour ceux qui optent pour ce type de soins et bénéficient du soutien de leurs tuteurs et de leurs médecins, cela implique généralement des bloqueurs de puberté pour les préadolescents et une thérapie de substitution hormonale pour les adolescents plus âgés.

Un porte-parole de la campagne de Trump n’a pas étayé ses affirmations et a indiqué à NBC News que des parents étaient laissés dans l’ignorance au sujet des transitions de genre de leurs enfants à l’école.

« Le président Trump veillera à ce que tous les Américains soient traités de manière égale devant la loi, indépendamment de leur race, de leur sexe ou de leur orientation sexuelle », a déclaré la porte-parole, Karoline Leavitt.

Kate King, présidente de l’Association nationale des infirmières scolaires, a déclaré que même lorsqu’il s’agit d’administrer des médicaments en vente libre tels qu’Advil ou Tylenol, les infirmières scolaires ont besoin de l’autorisation explicite d’un médecin et d’un parent.

« Il est impossible que quiconque pratique une intervention chirurgicale dans une salle de classe », a-t-elle déclaré lorsqu’on l’a interrogée sur les propos de Trump.

Les déclarations de Trump se démarquent même après des années d’allégations de politiciens conservateurs et d’experts des médias de droite selon lesquelles les enseignants, les législateurs démocrates et les adultes LGBTQ sont « toilettage » ou « endoctrinement » les enfants deviennent homosexuels ou transgenres.

La pratique consistant à qualifier les personnes LGBTQ, en particulier les hommes homosexuels et les femmes trans, de « groomers » et de « pédophiles » d’enfants a été reléguée aux marges pendant des décennies, mais ces clichés ont refait surface lors du débat houleux sur la loi dite « Don’t Say Gay » de Floride, que le gouverneur Ron DeSantis a signée en mars 2022. Cette loi limite l’enseignement de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre à l’école et a été reproduite dans des États de tout le pays.

Lors de la Convention nationale républicaine en juillet, au moins une douzaine d’intervenants, dont DeSantis et la représentante Marjorie Taylor Greene, républicaine de Géorgie, mentionné l’identité de genre ou la sexualité Selon une analyse de NBC News, les démocrates ont des discours négatifs. DeSantis, par exemple, a affirmé que les démocrates veulent « imposer une idéologie de genre » aux enfants de maternelle.

Près de 70 % des enseignants du primaire et du secondaire du secteur public qui enseignent depuis plus d’un an ont déclaré que les sujets liés à l’orientation sexuelle et à l’identité de genre sont « rarement ou jamais » abordés dans leurs classes, selon un sondage récent D’après le Pew Research Center, la moitié des enseignants interrogés, dont 62 % des enseignants du primaire, ont déclaré que les élèves du primaire ne devraient pas apprendre l’identité de genre à l’école.

Trump a promis L’année dernière, Trump a déclaré qu’en cas de réélection, il supprimerait les soins de réinsertion sociale pour les mineurs, qu’il assimilait à des « maltraitances envers les enfants » et à des « mutilations sexuelles sur les enfants ». Cette année, Trump a également déclaré qu’il supprimerait les protections du Titre IX pour les étudiants transgenres « dès le premier jour » de son éventuelle deuxième administration présidentielle.

Son site Web de campagne indique qu’en cas de réélection, il réduirait le financement fédéral des écoles qui promeuvent « l’idéologie du genre auprès de nos enfants » et « excluent les hommes des sports féminins ».

Plus largement, Trump a promis d’éliminer le ministère de l’Éducation, affirmant que cela donnerait aux États plus d’autorité sur l’éducation.

Au cours de sa première administration, Trump a interdit aux personnes trans de s’enrôler dans l’armée – ce qu’il a promis de faire à nouveau s’il est réélu – et a supprimé plusieurs protections anti-discrimination pour les personnes LGBTQ.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com