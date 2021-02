Trump répète les revendications électorales dans les interviews, n’est pas contesté

NEW YORK (AP) – Dans les premières interviews télévisées de sa post-présidence, Donald Trump a répété ses fausses déclarations selon lesquelles l’élection lui avait été volée 10 fois – chaque fois sans invitation et sans contestation.

Trump est apparu cette semaine pour des interviews avec Fox News Channel, Newsmax et One America News Network liées à la mort de Rush Limbaugh.

Chaque réseau fait activement appel au public conservateur de base de Trump. Et la façon dont les entretiens ont été menés illustre à quel point il peut être difficile de changer d’avis des partisans qui croient au récit infondé de l’ancien président.

Près d’un mois après avoir quitté ses fonctions, Trump a ramené son point de vue sur chaque réseau:

– « L’élection a été volée », a-t-il déclaré à Jenn Pellegrino, correspondante de l’OANN à la Maison Blanche. «Nous avons été volés. C’était une élection truquée.

– « Nous avons gagné les élections, en ce qui me concerne. C’était honteux ce qui s’est passé », a-t-il déclaré à Greg Kelly sur Newsmax.

– « Vous auriez eu des émeutes partout si cela était arrivé à un démocrate », a-t-il déclaré lors d’une interview par Harris Faulkner et Bill Hemmer sur Fox News Channel.

À aucun moment, un intervieweur n’a interrompu Trump pour corriger ou contester les affirmations. Il a évoqué les griefs électoraux six fois avec Kelly, deux fois avec Pellegrino et deux fois avec l’équipe Fox. Le sujet n’a pas été abordé dans une interview ultérieure avec Sean Hannity de Fox.

Aucun intervieweur n’a présenté le sujet. À l’exception de Kelly, chaque interrogateur s’est strictement attaché au sujet de la relation de Trump avec Limbaugh.

« Nous avons probablement 100 questions à vous poser, mais un grand nombre d’entre elles ne sont pas appropriées pour ce lieu, nous allons donc garder cela sur ce sujet pour le moment », a déclaré Hemmer.

Hemmer a sans doute taquiné le sujet, cependant, lorsqu’il a demandé à Trump s’il avait parlé à Limbaugh après les élections.

«Rush pensait que nous avions gagné, et moi aussi», a déclaré Trump.

Donc, en fait, font beaucoup de ses partisans. Un sondage Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research effectué entre le 28 janvier et le 1er février a révélé que 65% des républicains disent que Joe Biden n’a pas été légitimement élu président en novembre dernier.

Lorsque le partisan de Trump, Mike Lindell, PDG de My Pillow, a commencé à faire des déclarations de fraude électorale dans une interview de Newsmax le 2 février, le présentateur Bob Sellers l’a interrompu pour lire une déclaration disant que «les résultats des élections dans chaque État étaient certifiés et Newsmax accepte les résultats comme légitime et définitif. Les tribunaux ont également accepté ce point de vue.

Lorsque Lindell a insisté sur ses affirmations, les vendeurs ont quitté le plateau.

Mais un jour plus tard, Sellers s’est excusé, disant: «Il ne fait aucun doute que j’aurais pu gérer la fin de l’entretien différemment. Kelly n’a lu aucune déclaration sur les résultats certifiés des élections après les affirmations de Trump.

Interrogé sur l’échange, le porte-parole de Newsmax, Brian Peterson, a déclaré: «Alors que nous pensons que l’ancien président a droit à sa propre opinion sur la question, Newsmax a accepté le résultat de l’élection comme définitif et légal.»

Ce n’est que sur Fox News que Trump a même appelé un «ancien président» à l’antenne lors de ses apparitions. Kelly a évoqué le «président Trump» et «Joe Biden».

« Beaucoup de gens sont impressionnés par vous, et je suis l’une de ces personnes », a déclaré Kelly à Trump.

Les audiences télévisées du procès de destitution de la semaine dernière indiquent clairement dans quelle mesure les partisans de Trump résistent aux nouvelles qui ébranlent leur vision du monde. De toute façon, les fans de Trump n’étaient pas très intéressés par le procès, mais lors de la couverture du deuxième jour de l’argument des responsables de la destitution pour condamner Trump, l’audience de Fox News Channel n’était que de 815000, a déclaré la société Nielsen.

Le lendemain, lorsque les avocats de Trump ont offert leur défense, l’audience de Fox a plus que doublé pour atteindre 2,21 millions, a déclaré Nielsen.

CNN et MSNBC, qui font appel à un public plus libéral, avaient également des différences, mais pas dans cette mesure. MSNBC a eu 3 millions de téléspectateurs pour le deuxième jour de poursuites et 2,67 millions pour la défense de Trump. L’audience de CNN est passée de 2,87 millions à 2,54 millions.

Le sénateur républicain de l’Utah Mitt Romney, dans une déclaration cette semaine expliquant son vote en faveur de la condamnation de Trump, a évoqué la nécessité pour les Américains d’accepter la vérité.

«Il y a un mensonge qui divise cette nation aujourd’hui comme aucune autre», a-t-il déclaré. «C’est que l’élection a été volée, qu’il y a eu une conspiration massive, plus secrète et répandue que tout dans l’histoire humaine, si brillante dans l’exécution qu’aucune preuve ne peut en être trouvée et aucun observateur parmi les dizaines de milliers de nos agences de renseignement. en parlera.

Maintenant, après la destitution, il incombe à tout le monde d’affirmer l’élection de Biden, a-t-il déclaré.

« La division en Amérique ne commencera à guérir qu’à la lumière de cette vérité », a déclaré Romney.