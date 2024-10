Trump renonce aux événements et les interviews aux médias deviennent un sujet d’attaque pour Harris

Kamala Harris fait une nouvelle fois pression sur son adversaire républicain pour savoir s’il est apte à exercer ses fonctions, citant un rapport selon lequel un candidat « épuisé » Donald Trump annule les apparitions publiques.

« J’ai entendu dire que son équipe, au moins, disait qu’il souffrait d’épuisement », a déclaré le vice-président. a déclaré aux journalistes vendredi, citant le refus de Trump de participer à un autre débat et à d’autres événements annulés, que Politico signalé était dû à l’épuisementcitant un conseiller anonyme de Trump.

« Être président des États-Unis est probablement l’une des tâches les plus difficiles au monde, et nous devons donc vraiment nous demander : s’il est épuisé par la campagne électorale, est-il apte à faire ce travail ? dit-elle.

MSNBC et NBC News n’ont pas vérifié les informations de Politico, mais Trump, âgé de 78 ans, a en effet renoncé à plusieurs interviews avec les médias et apparitions à des événements ces dernières semaines, citant souvent des « conflits d’horaire ». Il a cependant largement honoré ses engagements auprès des médias conservateurs amis, où il reçoit peu de réticences. (Vendredi matin sur « Fox & Friends », par exemple, il a suggéré que si Harris est élu, « vous aurez plus de vaches», faisant écho à son mensonge de 2019 sur le New Deal vert.) Une de ses récentes apparitions en campagne également a pris une tournure étrangelorsqu’il a arrêté de répondre aux questions lors d’une assemblée publique du lundi et a plutôt dansé sur scène en musique pendant près de 40 minutes. Et lors d’un rassemblement dans le Michigan vendredi soir, il se promenait sans but la scène pendant 20 minutes après que son micro ait été coupé.

Dans la dernière ligne droite de l’élection, Harris a tenté de marteler le récit selon lequel Trump n’est pas assez physiquement et tempéramentalement apte à exercer ses fonctions. Elle a de plus en plus évoqué cette ligne d’attaque contre lui au cours de la campagne électorale, et sa campagne cette semaine a publié une annonce avertissant que son deuxième mandat serait « plus déséquilibré, plus instable et sans contrôle ». Sa campagne aussi a publié son dossier médical la semaine dernière, attirant l’attention sur le refus de Trump de le faire. (Atout a déclaré à CBS News en août qu’il rendrait public son dossier médical, mais à ce jour, il n’a publié qu’un lettre d’une page d’un médecin, le représentant Ronny JacksonR-Texas, décrivant la blessure par balle que Trump a subie lors de la tentative d’assassinat de juillet.)

Trump doit répondre de ses forme mentale et physique pour le poste est un changement radical par rapport au début de l’élection, lorsqu’il a attaqué à plusieurs reprises son adversaire de l’époque, le président Joe Biden, en raison de préoccupations concernant l’âge et les capacités cognitives du président. L’état mental de Trump a été de plus en plus remis en question ces dernières semaines, comme l’ont montré ses divagations caractéristiques devenu plus difficile à analyser et son comportement plus erratique que d’habitude.

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com