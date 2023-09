Trump renonce au procès rapide des élections en Géorgie pour se séparer des coaccusés

Deux coaccusés, les avocats Kenneth Chesebro et Sidney Powell, ont demandé un procès rapide et l’ont obtenu fin octobre.

Fin août, Trump a demandé à McAfee de séparer son procès des autres accusés, qui avec lui sont accusés d’avoir conspiré dans un effort illégal, qui a échoué, pour annuler sa défaite face au président Joe Biden lors des élections de 2020 en Géorgie.

Dans son dossier mercredi, l’avocat de Trump, Steven Sadow, a écrit : « Le président Trump renonce par la présente à son droit procédural de déposer une demande de procès rapide en vertu de l’OCGA § 17-7-170 en échange de la séparation qu’il a précédemment demandée dans sa requête en rupture déposée. le 31 août 2023. »

Un jour plus tôt, le bureau du procureur du comté de Fulton, Fani Willis, avait déclaré : « L’État maintient que tous les accusés seront jugés ensemble. »

Ce dossier avertissait que si McAfee distinguait l’affaire, une potentielle « cascade d’exigences supplémentaires de procès rapides émanant des accusés séparés », avant la date limite du 5 novembre, ce qui pourrait obliger le tribunal à tenir trois procès ou plus dans les semaines à venir.

Les procureurs ont déclaré que « la tenue simultanée de trois procès très médiatisés ou plus créerait une multitude de problèmes de sécurité » et constituerait un fardeau pour les témoins et les victimes qui seraient « obligés de témoigner trois fois ou plus sur le même ensemble de faits dans la même affaire ». «

Ce dossier indiquait également que le fait que McAfee exige « une telle renonciation comme condition pour séparer tout accusé qui a demandé la séparation au motif qu’il ne peut pas être prêt pour son procès d’ici fin octobre permettrait d’éviter le bourbier logistique décrit ci-dessus, le préjudice inévitable ». aux victimes et aux témoins, et le risque de stratagème. »

« Les accusés souhaitant être séparés devraient faire cette preuve avant que la Cour ne les sépare du procès, et séparer ces accusés avant que les accusés ne fassent cette preuve serait prématuré », ont écrit les procureurs.

« En outre, tout accusé demandant une séparation au motif qu’il n’est pas prêt pour le procès d’ici le 23 octobre 2023 doit informer cette Cour, dans le dossier, de la date à laquelle il prévoit être prêt pour le procès. »

Les documents déposés mercredi par Trump et Meadows ne précisent pas quand ils s’attendent à être prêts pour le procès.