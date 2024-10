Trump renforce une vision chrétienne du monde d’extrême droite qui décrit l’élection comme une « guerre spirituelle »

LIVONIE, Michigan — Devant des centaines de personnes dans une chapelle de la banlieue de Détroit, lors d’un événement organisé par La campagne de Donald TrumpMarlin J. Reed a déclaré que Dieu les avait appelés à voter pour l’ancien président.

« Vous êtes appelés à vous lever et à faire face à ces ténèbres et à ces mensonges et à refuser d’arrêter de parler, mais à vous exprimer et à vous lever et à faire savoir que nous n’accepterons pas cela », a déclaré Reed. le pasteur de New Wine Glory Ministries à Livonia, Michigan : « Nous n’allons pas nous allonger, nous n’allons pas vous permettre de prendre notre pays et de prendre nos droits et nos libertés.

« Même si cela signifie la guerre, nous n’allons pas vous permettre de la prendre », a déclaré Reid sous les applaudissements.

La campagne de Trump a directement nourri une fusion de politique d’extrême droite et de théologie pour dynamiser les chrétiens évangéliques dans les États swing. La campagne a lancé un programme « Croyants pour Trump » et mené plusieurs appels auprès de chefs religieux conservateurs, majoritairement des pasteurs évangéliques, sur la manière de mobiliser leurs congrégations pour Trump. Le candidat républicain prévoit un événement lundi près de Charlotte, en Caroline du Nord, avec des pasteurs alliés.

L’initiative « Believers for Trump » comprend une sensibilisation auprès des électeurs noirs, une circonscription traditionnellement démocrate auprès de laquelle Trump a tenté d’accroître son soutien. L’arrêt du 5 octobre dans le Michigan comprenait des orateurs noirs tels que Ben Carson, un substitut de longue date de Trump qui était son secrétaire au logement. Carson a exhorté les évangéliques à ne pas se détourner de ce qu’il appelle la politique terrestre « corrompue ».

« À moins que Jésus-Christ ne soit sur le bulletin de vote, vous choisissez toujours entre le moindre mal », a déclaré Carson sous les applaudissements. « C’est pourquoi Dieu vous a donné un cerveau. »

Le pasteur Lorenzo Sewell, qui a pris la parole à la Convention nationale républicaine et dont l’église de Détroit a accueilli une table ronde des conservateurs noirs avec Trump au cours de l’été, a rallié la foule et proclamé que les États-Unis devaient rester un pays chrétien.

Les églises des communautés afro-américaines mènent depuis longtemps « Des âmes aux urnes » efforts pour mobiliser les électeurs noirs. Les pasteurs noirs ont pour tradition de parler des questions politiques avec une perspective morale et spirituelle. De même, les pasteurs évangéliques conservateurs ont souvent évoqué franchement leur opposition à l’avortement dans le passé, mais se sont abstenus officiellement de soutenir les candidats républicains.

Les démocrates ont également intensifié leurs contacts avec les électeurs pratiquants.

Vendredi, le Comité national démocrate a organisé un appel pour lancer son effort « Des âmes aux urnes » avec le militant des droits civiques Martin Luther King III, qui a soutenu Harris et qualifié Trump de « désastre pour l’Amérique noire. » propre programme « Souls to the Polls » et a mis en place un conseil consultatif religieux composé de dirigeants religieux progressistes qui comprend le pasteur de Harris, Amos C. Brown, qui dirige la troisième église baptiste de San Francisco.

Harris a visité des églises noires ce mois-ci, notamment l’église baptiste missionnaire New Birth dans la banlieue d’Atlanta dimanche matin.

L’engagement des électeurs croyants aux élections de 2024 souligne un mélange sans précédent de politique partisane et de christianisme à un moment où de nombreuses églises ont vu leur fréquentation diminuer et où des questions telles que la pandémie de coronavirus et la libéralisation des normes culturelles dominent le débat au sein de nombreuses congrégations.

À la fin de son événement avec Carson, Reid s’est vanté que le rassemblement avait déjà provoqué des réactions négatives en ligne pour avoir introduit la politique dans un espace religieux.

«Je me fais attaquer sur Facebook. Plusieurs personnes me disent que je vais aller en prison et que j’enfreins la loi, et qu’il n’y a pas de politique dans l’Église », a-t-il déclaré.

Il a souligné qu’il n’avait pas enregistré son église comme organisation à but non lucratif qui doit rester officiellement non partisane afin de pouvoir dire ce qu’il veut.

« Je savais que ce jour arriverait depuis longtemps. Nous sommes un type de charte différent », a-t-il déclaré.

Ancien playboy new-yorkais autrefois considéré avec un profond scepticisme par les dirigeants chrétiens évangéliques, Trump est désormais considéré comme un champion de la liberté religieuse par la droite chrétienne. Les événements du GOP sont remplis d’iconographie chrétienne et de nombreux partisans de Trump disent qu’il a été divinement béni, en particulier après avoir survécu à une tentative d’assassinat lors d’un rassemblement en juillet à Butler, en Pennsylvanie. Lors du rassemblement de Trump à Butler en octobre, un homme portait une grande croix en bois.

Trump publie souvent des prières et des images chrétiennes. Il a autorisé une Bible « God Bless the USA » – fabriqué en Chine et vendu pour 59,99 $ – qui comprend des copies de la Constitution, de la Déclaration des droits, de la Déclaration d’indépendance et du serment d’allégeance, ainsi que le texte de la version King James et les paroles de sa chanson de campagne, « God Bless The USA ».

Le programme de la campagne pour les chrétiens comprend un programme « Croyants et bulletins de vote ». Il vise à stimuler les efforts de vote anticipé par correspondance et en personne en formant des « capitaines d’église » qui coordonneront leurs congrégations respectives au nom de la campagne, selon un aperçu du programme. Cet aperçu comprend une clause de non-responsabilité avertissant les églises de consulter un conseiller juridique sur la manière dont les congrégations peuvent participer au programme.

Des groupes alignés sur Trump, notamment Turning Point USA et l’America First Policy Institute, ont présenté des plans visant à mobiliser les électeurs chrétiens conservateurs lors de l’élection autour de sujets culturels tels que l’avortement, les droits LGBTQ et les programmes d’éducation publique.

« Combien de fois devons-nous souligner qu’il existe des problèmes de civilisation à ce sujet ? Si nous perdons, ce sera en grande partie parce que les pasteurs et les chrétiens disent avec arrogance à Dieu : « Nous nous en fichent ». Nous sommes plus religieux que Donald Trump. J’espère qu’ils apprécieront les goulags », a déclaré Charlie Kirk, fondateur de Turning Point USA.

La campagne a connu des faux pas dans sa sensibilisation aux électeurs religieux.

Trump a publié une image de Notre-Dame de Guadalupe le 8 septembre, lorsque les catholiques célèbrent la Nativité de Marie, éludant la nuance des deux personnages. Alors que sa campagne s’est attachée à mettre en lumière les pasteurs noirs qui soutiennent Trump, la campagne a également répertorié à tort un pasteur noir de Détroit comme partisan dans son matériel promotionnel. Ce pasteur est un ardent partisan de Harris.

En juillet, Trump a été confronté à des réactions négatives pour avoir déclaré à un auditoire de chrétiens conservateurs qu’ils « n’auraient plus à voter » après les élections de novembre. « Chrétiens, sortez et votez. Juste cette fois-ci », a déclaré Trump. « Vous n’aurez plus à le faire. Encore quatre ans. Vous savez quoi? Ce sera réparé. Tout ira bien. Vous n’aurez plus à voter, mes beaux chrétiens.

Les dirigeants évangéliques dans l’orbite de Trump ont de plus en plus recours à la rhétorique selon laquelle il est « oint » pour mener une « guerre spirituelle » contre les démocrates.

Les chrétiens évangéliques blancs soutiennent massivement Trump cette année, selon un sondage du Pew Research Center. Les électeurs catholiques blancs soutiennent également largement la candidature de l’ancien président à la réélection. Mais Trump accuse un retard considérable en termes de soutien parmi les autres communautés religieuses, notamment les chrétiens protestants, les catholiques hispaniques, les électeurs protestants noirs, les Américains juifs et musulmans et les électeurs athées ou agnostiques, selon Pew.

Tous les chrétiens évangéliques ne soutiennent pas Trump. Certains chefs religieux ont lancé un Évangéliques pour Harris campagne ciblant leurs confrères évangéliques pour qu’ils se mobilisent pour elle.

L’événement en Livonie comportait peu de références bibliques. Carson, dans ses remarques, a affirmé que les immigrants arrivés illégalement aux États-Unis étaient des criminels violents intentionnellement envoyés par des pays étrangers à la frontière « où des gens insensés prendraient soin d’eux ».

« Franchement, nous voyons le contraire de l’autre côté », affirme Albert Mughannem, un agent immobilier de Livonie venu soutenir Carson. « Nous voyons le mal, nous voyons des démons. »