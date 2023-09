Trump rend visite aux travailleurs de l’automobile du Michigan un jour après Biden, accélérant ainsi la course à 2024 | Donald Trump Actualités

L’ancien président des États-Unis, Donald Trump, s’est rendu dans le Michigan pour juger les travailleurs de l’automobile en grève, un jour seulement après que le président Joe Biden a manifesté son soutien à leur syndicat à Détroit.

Ces visites consécutives soulignent l’importance des États dits du champ de bataille de la Ceinture de la rouille dans l’élection présidentielle de 2024, qui s’annonce comme une deuxième confrontation entre Biden et Trump.

Avant sa visite de mercredi, Trump a exprimé son désir de « sauver » les travailleurs de l’automobile de la Rust Belt, une plaque tournante historique de l’industrie manufacturière américaine qui s’étend du Midwest au nord-est.

«Je me dirige vers le Michigan maintenant. J’AIME ET SAUVAI LES TRAVAILLEURS DE L’AUTOMOBILE. RENDONS À L’AMÉRIQUE GRANDE À NOUVEAU ! Trump a écrit sur sa plateforme de médias sociaux, Truth Social.

Son discours aux heures de grande écoute chez un fournisseur de pièces automobiles de Détroit devrait coïncider à peu près avec le deuxième débat présidentiel républicain, prévu à 21 heures, heure de l’Est (01h00 GMT jeudi) en Californie.

Ce sera la deuxième fois que Trump choisit de sauter un débat télévisé pour les primaires de 2024, une décision qu’il attribue à son avance déjà dominante parmi les électeurs républicains.

Les électeurs du Michigan et d’autres États de la Rust Belt sont considérés comme la clé de la victoire de Biden et de Trump, s’il devient effectivement le candidat du parti républicain aux élections de novembre 2024.

En 2016, la victoire surprise de Trump dans le Michigan, l’Ohio, la Pennsylvanie et le Wisconsin – tous considérés comme faisant partie de la Rust Belt – lui a valu la présidence face à son adversaire démocrate Hillary Clinton.

Ses victoires dans ces États ont été considérées comme exploitant la désillusion des habitants qui avaient vu les industries réduire leur présence – ou disparaître – au cours des dernières décennies. Le déclin du secteur manufacturier s’est accompagné d’une diminution de l’influence des syndicats démocrates fiables.

Biden, quant à lui, a récupéré le Michigan, la Pennsylvanie et le Wisconsin pour les démocrates lors de la course présidentielle de 2020, faisant campagne sur son soutien indéfectible au mouvement syndical et ses racines à Scranton, en Pennsylvanie.

Alors qu’il cherche à être réélu en 2024, Biden est retourné au Michigan mardi, où il est devenu le premier président américain en exercice de l’histoire récente à rejoindre les grévistes sur une ligne de piquetage.

Flanqué des dirigeants de l’United Auto Workers (UAW) dans une usine automobile à l’ouest de Détroit, Biden a utilisé un mégaphone pour appeler à une « augmentation significative » pour les employés.

L’UAW a lancé sa grève partielle et coordonnée au début du mois pour réclamer des augmentations de salaires, des horaires plus courts et de meilleures prestations de retraite. Depuis, les travailleurs de 20 États ont débrayé dans le cadre de la grève.

Pendant ce temps, Trump a cherché à présenter les politiques de Biden – et l’inflation toujours élevée aux États-Unis – comme préjudiciables aux travailleurs.

Il a particulièrement profité du soutien de Biden aux véhicules électriques, affirmant qu’une transition de l’industrie vers des véhicules à faibles émissions nuirait à certains segments de l’industrie automobile traditionnelle.

« Le mandat draconien et indéfendable de Joe Biden sur les véhicules électriques anéantira l’industrie automobile américaine et coûtera leur emploi à des milliers de travailleurs de l’automobile », a déclaré Trump dans un communiqué mardi.

L’administration Biden a soutenu que le passage aux véhicules électriques créerait des emplois syndiqués bien rémunérés, et son administration a dévoilé des milliards de subventions et de prêts pour soutenir la transition. Pourtant, la question reste controversée pour les travailleurs de l’automobile.

Mercredi, Trump devrait s’exprimer à 20h15 heure de l’Est (00h15 GMT jeudi) chez Drake Enterprises, un fournisseur de pièces automobiles non syndiqué du canton de Clinton, dans le Michigan, qui fabrique des composants automobiles et de camions lourds pour semi-remorques.

Le président de l’entreprise, Nathan Stemple, a déclaré que l’entreprise serait affectée par le passage aux véhicules électriques.

Plusieurs centaines de membres actuels et anciens de l’UAW, ainsi que des membres des syndicats de plombiers et de tuyauteurs, sont attendus au discours.

Bien que l’UAW n’ait pas encore soutenu Biden pour 2024, le syndicat avait déjà soutenu sa campagne de 2020. Le président de l’UAW, Shawn Fain, s’est entretenu mardi aux côtés du président.

Il reste profondément critique à l’égard de Trump, le rival de Biden dans la course à 2020.

« Je ne pense pas qu’il se soucie des gens de la classe ouvrière », a déclaré Fain lorsqu’on l’a interrogé sur la prochaine visite de Trump. « Je pense qu’il se soucie de la classe des milliardaires, il se soucie des intérêts des entreprises. Je pense qu’il essaie juste de plaire aux gens et de dire ce qu’ils veulent entendre, et c’est dommage.

L’UAW représente un important bloc électoral syndical. Elle compte environ 400 000 membres actifs et plus de 580 000 membres retraités aux États-Unis et au Canada.