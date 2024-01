Trump rencontrera les Teamsters à Washington pour tenter de réduire le soutien syndical à Biden

WASHINGTON (AP) — Alors qu’il regarde au-delà de la primaire du GOP et se tourne vers une probable revanche des élections générales contre le président Joe Biden, Donald Trump rencontrera des membres de le syndicat des Teamsters à Washington mercredi après-midi alors qu’il tente de couper le soutien à Biden.

L’ancien président participera à une table ronde avec le directoire du groupe, son président et des membres de la base pour cibler les ouvriers qui ont alimenté sa victoire de 2016 et qui devraient jouer un rôle majeur en novembre, notamment dans des États clés du Midwest comme le Wisconsin et le Michigan.

Les électeurs syndiqués ont tendance à voter démocrate, avec 56 % des membres et des ménages soutenant Biden en 2020, selon Vote AP. Et Biden a déjà reçu un soutien syndical important avec les premiers soutiens de l’AFL-CIO et d’autres. Trump espère réduire ce soutien alors qu’il se présente comme pro-travailleurs et tente d’exacerber les divisions de longue date entre les dirigeants syndicaux et les membres de la base.

Dimanche, il a appelé les membres du syndicat United Auto Workers à évincer leur président, Shawn Fain, après le groupe a soutenu Biden.

“Shawn Fain ne comprend pas cela et n’en a pas la moindre idée”, a écrit Trump sur son réseau Truth Social. « Débarrassez-vous de cette drogue et votez pour DJT. Je ramènerai l’industrie automobile dans notre pays.

Parmi les sujets prévus pour discuter mercredi figurent le déclin de la classe moyenne, les salaires des travailleurs, les questions antitrust et de faillite, ainsi que les droits syndicaux.

«Nos membres veulent entendre tous les candidats de tous les partis sur ce qu’ils comptent faire pour les travailleurs en tant que président», a déclaré le président des Teamsters, Sean O’Brien, dans un communiqué. « Notre syndicat veut que chaque candidat sache qu’il y a 1,3 million de Teamsters à l’échelle nationale dont les votes ne seront pas considérés comme acquis. Les voix des travailleurs doivent être entendues.»

Biden s’est longtemps présenté comme le président le plus favorable aux travailleurs de l’histoire, et je suis allé jusqu’à apparaître sur un ligne de piquetage dans la région de Détroit lors d’une grève l’automne dernier. Il a également été invité pour sa propre séance mercredi. La porte-parole de la campagne Biden, Lauren Hitt, a déclaré que Biden « a hâte de rencontrer les Teamsters et d’obtenir leur approbation », mais le moment est resté « à déterminer ».

Plus tôt ce mois-ci, O’Brien a rencontré Trump en privé dans son club de Mar-a-Lago, où les deux hommes ont discuté de questions telles que les lois sur le droit au travail qui permettent aux personnes travaillant dans des lieux de travail syndiqués de choisir de ne pas payer de cotisations et de frais. Ils ont également posé pour une photo côte à côte, tous deux affichant le pouce levé, que Trump a publiée en ligne.

Dans une interview avec Fox Business après la réunion, O’Brien a déclaré que tout s’était « bien passé » et a souligné l’importance d’un dialogue ouvert.

« Nous avons mis cartes sur table. C’était une réunion très concrète », a-t-il déclaré. “Il a affirmé qu’il était, vous savez, à 100%… favorable aux syndicats, mais évidemment, si l’on regarde en arrière, il y a certains problèmes que nous avons avec lui”, a-t-il déclaré.

Durant la présidence de Trump, le Conseil national des relations du travail a annulé plusieurs décisions clés qui facilitaient la tâche des travailleurs. petits syndicats organiser, renforcé les droits de négociation des travailleurs des franchises et a assuré une protection contre les mesures antisyndicales pour les employés.

La majorité conservatrice de la Cour suprême – comprenant trois juges nommés par Trump – a annulé une décision pro-syndicale vieille de plusieurs décennies en 2018, impliquant des frais payés par des fonctionnaires. Les juges en 2021 a rejeté une réglementation californienne donner aux syndicats l’accès aux propriétés agricoles afin qu’ils puissent organiser les travailleurs.

Alors que les Teamsters ont soutenu Biden en 2020 et Hillary Clinton en 2016, O’Brien a souligné que le syndicat comptait « des membres très diversifiés ». Et nos membres votent.

Art Wheaton, directeur des études sociales à l’Université Cornell, a déclaré que dans le passé, les syndicats soutenaient presque automatiquement les candidats démocrates. Mais cette année, a-t-il déclaré, des syndicats comme les Teamsters ont demandé aux candidats de présenter leurs positions et de montrer comment ils soutiendraient les travailleurs de la base pour gagner leur soutien.

Le message aux candidats : « Si vous n’aidez pas les syndicats et si vous n’aidez pas ma position, vous n’obtiendrez pas mon soutien », a déclaré Wheaton.

La rencontre des Teamsters avec Trump reflète également la réalité selon laquelle une partie importante des membres du syndicat soutient l’ancien président. Wheaton estime qu’environ 30 à 40 % de ses membres ont voté pour Trump en 2020, même si le syndicat a soutenu Biden.

« Vous devez faire preuve de diligence raisonnable et écouter, et leur laisser la possibilité et la capacité de dire ce qu’ils veulent », a déclaré Wheaton.

En septembre, Trump s’est rendu au Michigan tandis que ses rivaux républicains tenaient un débat et tentaient de convaincre les travailleurs de l’automobile en fustigeant la poussée des véhicules électriques de Biden en pleine grève. Au cours de son discours, Trump a exhorté l’UAW à le soutenir, en faisant directement appel à Fain depuis l’étage d’une usine de pièces automobiles non syndiquée.

Fain a plutôt qualifié Trump de « jaune », un terme péjoratif désignant les travailleurs qui traversent les piquets de grève syndicaux et travaillent pendant une grève, tout en soutenant Biden.

“En novembre prochain, nous pouvons nous lever et élire quelqu’un qui se tient à nos côtés et soutient notre cause, ou nous pouvons élire quelqu’un qui nous divisera et nous combattra à chaque étape du processus”, a-t-il déclaré.

Les membres des Teamsters comprennent des chauffeurs UPS, des travailleurs du cinéma et de la télévision, des opérateurs de fret, des membres des forces de l’ordre et d’autres fonctionnaires.

Biden a déjà le soutien de l’AFL-CIO, de la Fédération américaine des enseignants et de la Fédération américaine des employés des États, des comtés et des municipalités, qui ont déployé ensemble leurs approbations en juin dernier. Alors que les taux globaux de syndicalisation à l’échelle nationale sont tombés à un autre plus bas historique en 2023les plus grands syndicats du pays ont néanmoins déployé de vastes efforts pour faire sortir le vote, sur lesquels Biden compte pour aider à mobiliser ses partisans dans les États charnières.

La campagne de l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley, la dernière rivale républicaine de Trump, n’a pas répondu à une demande de commentaires sur son intention de rencontrer le groupe.

___

Krisher a rapporté de Détroit. L’écrivain d’Associated Press Seung Min Kim a contribué à ce rapport.