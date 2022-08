Trump rencontre un ami hongrois

L’ancien président américain a salué le Premier ministre Viktor Orban pour sa connaissance approfondie des affaires mondiales

L’ancien président américain Donald Trump a accueilli cette semaine le Premier ministre hongrois dans son complexe de golf de Bedminster, dans le New Jersey, où ils ont discuté “beaucoup de sujets intéressants,” alors que Victor Orban fait face à un nouveau scandale pour sa rhétorique anti-immigration.

Dans un article de mardi sur Truth Social, Trump a déclaré que la conversation avec son “ami” Orban était particulièrement fascinant parce que “Peu de gens en savent autant sur ce qui se passe dans le monde aujourd’hui.”

Trump, qui en janvier a approuvé la candidature d’Orban avant les élections hongroises, a également déclaré qu’ils avaient profité de la réunion pour célébrer le politicien. “grande victoire électorale”.

Connu pour sa politique dure sur les migrants illégaux, Orban a été réélu en avril pour le quatrième mandat consécutif. À l’époque, Trump l’avait salué pour “faire un travail puissant et merveilleux pour protéger la Hongrie, stopper l’immigration clandestine” et la création d’emplois.

La Hongrie n’a pas non plus lésiné sur les compliments à Trump. Le ministre des Affaires étrangères Peter Szijjarto, qui a accompagné son patron pendant le voyage, a publié une vidéo de la réunion chaleureuse et a déclaré dans un message séparé que “Les relations politiques américano-hongroises étaient à leur apogée lorsque Donald Trump était président des États-Unis.”

“J’espère que notre relation restera à la même hauteur!” il a dit.

La rencontre entre Trump et Orban a précédé la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) au Texas, où les deux politiciens devraient s’exprimer.

Lire la suite La Hongrie met en garde contre un changement dans l’ordre mondial

Orban a suscité de nombreuses critiques la semaine dernière, après avoir déclaré dans un discours que les Hongrois “Je ne veux pas être une race mixte” ou un “Multi-éthnique” les gens qui se mêleraient “non-européens”. Il s’en est également pris à la “inondation” de l’Europe avec des migrants non européens.

La diatribe du Premier ministre a incité sa conseillère de longue date Zsuzsa Hegedus à démissionner, qualifiant le discours “un pur texte nazi digne de Goebbels.” Quelques jours plus tard, cependant, elle a révoqué sa démission en affirmant que le Premier ministre l’avait convaincue de sa position antiraciste.