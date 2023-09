Trump remporte une autre victoire en matière de règle de sélection des délégués dans le Massachusetts

Le vote sur le projet de délégués intervient alors que la campagne de Trump a travaillé de manière agressive pour réviser les règles des partis de l’État au profit de la candidature de l’ancien président à la Maison Blanche. Jusqu’à présent, leur travail en coulisse a porté ses fruits, puisque les États de tout le pays ont révisé leurs règles de sélection des délégués. Récemment, en Californie, le comité exécutif du parti de l’État a voté pour attribuer tous les délégués de l’État au candidat qui obtiendrait plus de la moitié des voix dans tout l’État – donnant un avantage à Trump et rendant essentiellement plus difficile pour les challengers de transformer la primaire en une primaire à deux. course à la personne.

Mais les Républicains du Massachusetts brandissent également une carotte devant leurs rivaux : gardez Trump en dessous de 50 % des voix en mars prochain, et ils peuvent également gagner quelques délégués.

Dans un effort du parti à court d’argent pour inciter les candidats bien financés à faire campagne dans l’État, si aucun candidat n’obtient 50 pour cent, le parti attribuera proportionnellement des délégués à quiconque remporte plus de 10 pour cent des voix primaires..

« Nous voulons trouver des moyens de faire venir des candidats ici », a déclaré Ron Kaufman, membre du comité national républicain du Massachusetts, dans une interview. « Nous voulions que les candidats qui travaillent dur, consacrent leur temps, leurs efforts et leur énergie pour venir ici – et ils nous aident en venant ici aussi – obtiennent leur juste récompense.

Les républicains du Massachusetts ont adopté le modèle du vainqueur en 2020 pour protéger Trump, alors président en exercice, confronté à un défi de la part de l’ancien gouverneur de l’État, Bill Weld. Mais ils ont également mis en place un plan d’urgence : si, pour une raison quelconque, un candidat n’obtenait pas 50 pour cent des voix, des délégués seraient attribués à quiconque obtiendrait plus de 20 pour cent.

Ils n’en avaient pas besoin. Trump a battu Weld avec 86 pour cent des voix.

Quatre ans plus tard, alors que les candidats sont nombreux, les Républicains reviennent à un modèle proportionnel – similaire à ce qu’ils ont fait en 2016 – dans l’espoir d’attirer davantage de candidats pour concourir pour les 40 délégués à la convention de l’État. Le seuil des 50 pour cent reste en vigueur pour 2024. Mais si personne ne le franchit, les candidats n’ont désormais besoin que de 10 pour cent des voix pour obtenir certains délégués.

Trump aura toujours un avantage s’il continue de voter aussi haut qu’il l’est actuellement et que les deux procès visant à l’exclure du scrutin dans le Massachusetts échouent. Un conseiller de campagne de Trump a déclaré à POLITICO que l’équipe de l’ancien président était « ravie » du plan des délégués.

La campagne du gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a également accepté les nouvelles règles, ont confirmé sa campagne et l’État partie. Mais une partisane de DeSantis au sein du comité d’État du GOP, Patricia Saint Aubin, a déclaré que les changements «probablement» protègent toujours Trump. Elle aurait préféré un modèle de délégués uniquement proportionnel.

Le plan des délégués remanié est en partie un stratagème pour aider le Parti républicain du Massachusetts à se sortir d’une dette de 116 000 $. Les candidats républicains à la présidentielle se rendent depuis des mois dans l’État pour collecter des fonds en route vers leur campagne voisine, dans le New Hampshire. Mais le GOP du Massachusetts ne tire aucun bénéfice de ses escales. Les dirigeants républicains de l’État espèrent changer cela en faisant de l’État un endroit plus attrayant pour faire campagne.

Amy Carnevale, la présidente du GOP de l’État, envisage également de facturer aux candidats jusqu’à 20 000 $ pour inscrire leur nom sur le bulletin de vote primaire. Ces frais tomberaient à 10 000 dollars si les candidats organisaient un événement avec l’État parti.

D’autres États et États parties proposent l’accès au scrutin primaire présidentiel. Les frais de dépôt dans le New Hampshire sont de 1 000 $. Les républicains de Caroline du Sud facturent 50 000 $ aux candidats .

Mais dans le Massachusetts, les candidats peuvent contourner le parti pour être inscrits sur le bulletin de vote en soumettant au secrétaire d’État 2 500 signatures certifiées conformes des électeurs inscrits et éligibles. Le secrétaire peut également inscrire au scrutin des candidats « reconnus par les médias nationaux » si leur parti ne se présente pas. C’est comment Weld a participé au scrutin primaire du GOP en 2020 .

Qu’ils paient ou non pour jouer, toute visite d’un espoir présidentiel de renom serait un coup d’État pour les républicains qui tombent dans l’inutilité dans le Massachusetts bleu profond, sans un seul responsable à l’échelle de l’État et avec des minorités législatives en diminution.

« Nous voulons vraiment encourager les candidats à venir dans notre État », a déclaré Carnevale.

Meridith McGraw a contribué à ce rapport.