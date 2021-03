Trump remporte le sondage CPAC sur la primaire présidentielle de 2024, avec 55% de soutien

Le sondage CPAC a montré un plus grand soutien pour l’agenda de Trump que pour le candidat potentiel 2024 lui-même.

Après le discours de l’ancien président Donald Trump au Comité d’action politique conservateur – son premier événement public depuis son départ – un sondage de paille des participants a indiqué que les républicains soutiennent ses priorités, mais son soutien personnel peut être légèrement glissement.

Un peu plus de la moitié des répondants – 55% – ont qualifié Trump de candidat préféré pour l’investiture présidentielle du GOP 2024 dans le sondage CPAC. Soixante-huit pour cent ont dit qu’ils voulaient qu’il se présente à nouveau – une forte majorité, mais peut-être un peu décevant pour un événement qui était si dédié à l’ancien président, il présentait une statue en or de lui.

En revanche, une majorité écrasante de 95% ont déclaré qu’ils soutenaient le GOP pour faire avancer le programme et les politiques de Trump, suggérant que ses électeurs pourraient être plus intéressés par la direction qu’il a prise pour le parti que par l’homme lui-même.

Le sondage paille CPAC, bien qu’intéressant, n’est pas nécessairement prédictif – la dernière fois qu’il a prédit le candidat éventuel était 2012, selon Punchbowl News ‘Jake Sherman.

Toujours, Karl Rove, un agent politique républicain et ancien conseiller de George W. Bush, a déclaré sur Fox News que le nombre relativement bas de sondages à CPAC, de tous les endroits, devrait concerner l’ancien président.

«Ce sont les plus vrais croyants de Trump», a déclaré Rove. «Et pour lui, avoir seulement 55 pour cent dit qu’il perd de la force parce qu’il n’introduit pas quelque chose de nouveau. Il perd de la force s’il le reconnaît.

Le sondage CPAC contraste avec d’autres résultats récents. Un sondage Politico / Morning Consult effectué du 19 au 22 février a révélé que Trump avait un taux d’approbation de 79% parmi les républicains, supérieur aux 69% de soutien observés pour les républicains du Congrès et un abyssal de 34% pour le chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy (R-CA ).

Un sondage de l’Université Suffolk / USA Today a révélé que 46% des électeurs de Trump interrogés quitteraient le parti en faveur d’un tiers créé par Trump s’il empruntait cette voie. (Trump a déclaré à CPAC qu’il ne créerait pas de parti dissident.) La moitié d’entre eux veulent que le GOP adopte une position pro-Trump plus forte.

Un autre sondage Politico / Morning Consult effectué du 14 au 15 février, après son deuxième procès de destitution, a trouvé un soutien similaire au sondage de paille CPAC – 54% ont déclaré qu’ils soutiendraient une offre de Trump lors de la primaire 2024, et 59% ont déclaré qu’il devrait jouer un rôle majeur dans l’avenir du parti. Mais le résultat presque identique de CPAC est surprenant étant donné la popularité de Trump lors de l’événement, qui rassemble certaines des factions les plus dévouées de la base du GOP.

Alors que les chiffres des sondages CPAC étaient un peu inférieurs à l’approbation dont Trump a bénéficié dans d’autres sondages, il détient toujours une majorité significative par rapport aux autres concurrents potentiels de 2024 et une approbation généralisée parmi sa base.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a terminé deuxième du sondage, 21% le choisissant comme candidat de premier choix – un clin d’œil potentiel à la popularité de DeSantis dans l’État hôte de l’événement d’Orlando. Le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, a terminé à un tiers éloigné, avec 4 pour cent.

Dans un sondage qui n’incluait pas l’ancien président, DeSantis et Noem ont battu le finaliste à la troisième place Donald Trump Jr.et le candidat à la quatrième place Mike Pompeo, l’ancien secrétaire d’État de Trump, suggérant que les participants à CPAC pourraient être intéressés par de nouveaux – bien que pro-Trump. – du sang, par opposition à la famille de Trump et aux anciens responsables de l’administration.

L’approbation de 95% des politiques de Trump et une constatation supplémentaire selon laquelle 97% des participants à CPAC ont approuvé la performance de Trump en tant que président, indiquent qu’il a toujours une influence sur le GOP, même s’il ne se présente pas à nouveau. Et les discours d’autres républicains à la conférence ont souligné le rôle de faiseur de roi qu’il pourrait tenir à l’avenir.

Comme l’écrit Aaron Rupar de Vox, McCarthy a utilisé son temps lors de l’événement pour démontrer la fidélité des républicains de la Chambre à Trump.

Si vous avez regardé la discussion en groupe samedi du chef de la minorité parlementaire Kevin McCarthy à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) après avoir passé quatre mois dans le coma, vous ne penseriez pas seulement qu’il n’y a pas eu d’insurrection du 6 janvier visant à renverser la défaite électorale de l’ancien président Donald Trump. , mais que Trump a en fait remporté un deuxième mandat.

Les remarques de McCarthy en particulier – et CPAC 2021 en général – illustrent comment les doutes de l’establishment républicain à propos de Trump à la suite de l’insurrection ont été abandonnés. Et ils ont rappelé que bien que Trump ait perdu sa réélection, il reste une figure populaire, et donc puissante, du Parti républicain.

McCarthy n’a pas mis l’ancien président au centre de ses remarques, mais n’a pas tardé à faire l’éloge de Trump au début de son événement, créditant l’ancien président pour les républicains qui avaient remporté des sièges à la Chambre des représentants après les élections de novembre dernier.