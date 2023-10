Trump remplace les gardiens de ses dossiers présidentiels

Tous les anciens présidents désignent des représentants pour travailler avec les Archives sur la manière dont leurs documents présidentiels sont traités – un processus qui comprend généralement la création d’une bibliothèque présidentielle ou la facilitation de l’accès aux chercheurs. Dans le cas de Trump, cette relation s’étend à la gestion des dossiers qui sont désormais au cœur des accusations criminelles liées à sa manipulation d’informations classifiées dans les mois qui ont suivi son départ de ses fonctions.

Le changement de personnes désignées par Trump vers les Archives intervient alors que Trump devrait faire face à un jury fédéral l’année prochaine dans le sud de la Floride sur ces accusations. Les procureurs l’ont accusé d’avoir accumulé des informations classifiées dans son domaine de Mar-a-Lago après avoir quitté ses fonctions. Trump a indiqué qu’il envisageait d’affirmer que ces documents étaient des « documents présidentiels » officiels qu’il était autorisé à posséder, et Blanche assure sa défense dans cette affaire.

Cette image contenue dans un dossier judiciaire du ministère de la Justice le 30 août 2022, et partiellement expurgée par la source, montre une photo de documents saisis lors de la perquisition du FBI le 8 août dans la propriété de Mar-a-Lago de l’ancien président Donald Trump. . | Ministère de la Justice/AP Photo

Corcoran pourrait finalement devenir un témoin clé contre son client. Les procureurs ont obtenu des notes et des enregistrements qu’il a gardés pour commémorer ses conversations avec Trump, qui figuraient en bonne place dans l’acte d’accusation porté contre lui en juin par l’avocat spécial Jack Smith. Corcoran a perdu une bataille judiciaire à Washington, DC, pour protéger les notes et les enregistrements en vertu du secret professionnel de l’avocat. Trump pourrait renouveler cet argument en Floride, où il tente actuellement de retarder le procès du 20 mai 2024 à la fin de l’année prochaine.

Avant la lettre de Trump du 19 septembre, il avait autorisé neuf personnes à lui servir de représentants officiels auprès des Archives nationales, qui hébergent les archives des anciennes administrations présidentielles. Ils comprenaient sept aides qui étaient aux côtés de Trump dans les derniers jours de son administration : Meadows, les avocats de la Maison Blanche Pat Cipollone, Pat Philbin, Michael Purpura, John Eisenberg et Scott Gast, ainsi que le responsable du ministère de la Justice Steven Engel.

En juin 2022, Trump élargi la liste pour inclure le journaliste John Solomon et l’ancien assistant du Pentagone Kash Patel. Mais avec sa nouvelle lettre, il a révoqué ces désignations.

La question des représentants de Trump aux Archives nationales est devenue une question centrale dans une bataille judiciaire récemment révélée entre le procureur spécial et X, anciennement connu sous le nom de Twitter. L’équipe de Smith a obtenu un mandat de perquisition pour le compte X de Trump, longtemps inactif, afin d’en savoir plus sur ses mouvements et ses contacts dans les semaines précédant l’attaque du 6 janvier contre le Capitole. Les procureurs ont également obtenu une ordonnance du tribunal interdisant à X d’informer Trump de l’existence du mandat.

X a d’abord insisté sur le fait qu’il devrait être autorisé à informer Trump du mandat et à voir s’il souhaitait faire valoir le privilège exécutif. Mais un juge fédéral a catégoriquement rejeté la position de l’entreprise et lui a ordonné de se conformer au mandat, ce que X a finalement fait sans en informer Trump.

Dans ses documents juridiques, X a soutenu qu’à titre de compromis, l’un des représentants désignés par Trump aux Archives nationales devrait être informé du mandat afin de déterminer si Trump pourrait vouloir faire valoir son privilège. Mais le tribunal et les procureurs ont convenu que la proposition de l’entreprise était irréalisable et qu’elle entraînerait probablement la divulgation du mandat à Trump.