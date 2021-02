L’ancien président Donald Trump aurait remis ses déclarations de revenus aux procureurs de New York. Avec Trump décrivant l’enquête comme une «expédition de pêche», parcourir les «millions de pages» peut prendre du temps.

La Cour suprême des États-Unis a décidé lundi que les avocats de Trump ne pouvaient plus protéger les déclarations de revenus de l’ancien président du procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, qui enquête pour savoir si Trump et l’organisation Trump ont commis des crimes financiers, y compris sa prétendue augmentation de la valeur des propriétés pour garantir les prêts.

Les avocats de Trump ont immédiatement remis les déclarations, a rapporté CNN jeudi. Cependant, ils auraient confié au bureau de Vance une tâche gigantesque, lui fournissant « Des millions de pages » à peigner.

Le bureau du procureur du district de Manhattan a obtenu les déclarations de revenus de Trump et les dossiers connexes, par @KaraScannell. Ils les ont reçus lundi après que la Cour suprême eut rejeté ses efforts pour les bloquer. Les enregistrements comprennent des millions de pages de documents. – Kaitlan Collins (@kaitlancollins) 25 février 2021

On ne sait pas si le « des millions » des documents sont une tentative de submerger l’équipe de Vance, mais avec les déclarations de revenus qui couvriraient de janvier 2011 à août 2019 et accompagnées d’états financiers, de documents de travail, de communications juridiques et d’autres documents, l’entreprise allait toujours être énorme.

De plus, la tâche de Vance est compliquée par la portée de son enquête. Plutôt que de se concentrer sur une allégation spécifique d’actes répréhensibles, son équipe passe au peigne fin près d’une décennie de dossiers à la recherche de crimes, guidés par des accusations de pratiques d’évaluation louches et de paiements discrets.

Trump lui-même a accusé Vance de diriger un « Expédition de pêche, » et a appelé l’enquête une suite de la «Chasse aux sorcières politique» contre lui, marquée par deux tentatives de destitution et l’enquête infructueuse du conseiller spécial Robert Mueller sur les allégations selon lesquelles «Collusion russe» a joué un rôle dans la campagne présidentielle réussie de Trump en 2016.

Au milieu de l’enquête, Trump lui-même doit ce dimanche faire sa première apparition publique depuis qu’il a quitté ses fonctions il y a plus d’un mois. L’ancien président parlera à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC) à Orlando, en Floride.

À l’approche de sa comparution, des rumeurs se sont répandues selon lesquelles Trump utilisera son discours pour resserrer son contrôle sur la direction du Parti républicain et annoncer peut-être une autre candidature à la présidence en 2024.

