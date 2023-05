Trump rejette la condamnation pour viol, la défaite de 2020 et Biden demande: « Voulez-vous encore quatre ans de cela? »

Donald Trump est apparu sur CNN, répétant de fausses affirmations électorales de 2020.

Il a suggéré que les républicains devraient refuser d’augmenter la limite de la dette américaine sans réductions importantes.

Trump a été condamné à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts à E Jean Carroll, qu’il a violée en 1996.

Un Donald Trump combatif a fait une rare apparition en direct sur CNN mercredi, répétant ses fausses affirmations sur les élections de 2020, lançant des insultes et se moquant d’un ancien chroniqueur de magazine qu’il a été reconnu coupable d’abus sexuels et de diffamation.

Trump, lors d’une « mairie » d’une heure sur le réseau de télévision par câble qu’il a régulièrement dénoncé comme « fake news » à la Maison Blanche, a répondu à des questions sur un large éventail de sujets, notamment la guerre en Ukraine, la limite de la dette, l’immigration et ses multiples contestations judiciaires.

« La plupart des gens comprennent que ce qui s’est passé était une élection truquée », a déclaré Trump à propos de sa défaite à l’élection présidentielle de 2020 face au démocrate Joe Biden.

S’il est réélu, il a déclaré qu’il pardonnerait une « grande partie » des centaines de partisans de Trump qui ont été emprisonnés pour leur rôle dans la prise d’assaut du Capitole américain le 6 janvier 2021.

Le favori pour l’investiture présidentielle républicaine de 2024 a refusé de s’engager sans réserve à accepter les résultats du prochain vote à la Maison Blanche lorsqu’il a été pressé par l’ancre de CNN Kaitlin Collins, la médiatrice de l’événement qui s’est tenu devant un public républicain amical.

Trump a dit :

Si je pense que c’est une élection honnête, absolument je le ferais.

L’ancien président a également pataugé dans les négociations tendues entre la Maison Blanche Biden et le Congrès sur le relèvement du plafond de la dette américaine, exhortant les législateurs républicains à ne pas le faire si les démocrates n’acceptent pas les réductions de dépenses.

« Je dis que les républicains là-bas: membres du Congrès, sénateurs, s’ils ne vous accordent pas de coupes massives, vous allez devoir faire un défaut », a déclaré Trump, avant d’ajouter rapidement qu’il considère un tel scénario comme peu probable.

Le gouvernement américain n’a jamais intentionnellement fait défaut sur sa dette, et certains économistes préviennent que les effets sur les marchés financiers pourraient être catastrophiques et déclencher des licenciements massifs.

Concernant la guerre en Ukraine, Trump a déclaré que le dirigeant russe Vladimir Poutine avait commis une « énorme erreur » en envahissant, mais il a refusé de dire qui il voulait gagner la guerre ou s’il continuerait à fournir une assistance militaire à l’Ukraine s’il était réélu.

« Je ne pense pas en termes de victoire et de défaite. Je pense en termes de règlement », a-t-il déclaré.

« Ils meurent, Russes et Ukrainiens. Je veux qu’ils arrêtent de mourir et je le ferai dans 24 heures. »

Trump a critiqué Biden pour sa gestion de l’immigration en disant que jeudi, lorsqu’une politique de l’ère Covid que l’ancien président a mise en place expirera, sera un « jour d’infamie » le long de la frontière américaine avec le Mexique.

« Vous allez avoir des millions de personnes qui affluent dans notre pays en ce moment à un niveau que personne n’a jamais vu auparavant », a-t-il déclaré, tout en suggérant qu’il pourrait rétablir une politique de séparation des familles à la frontière pour dissuader les migrants.

« Lorsque vous avez cette politique, les gens ne viennent pas », a-t-il déclaré.

« Je sais que ça a l’air dur. »

L’événement CNN a été considéré comme le premier test majeur de la campagne présidentielle de 2024 pour Trump, qui n’a fait que quelques rassemblements devant des foules de partisans depuis qu’il a annoncé en novembre qu’il chercherait à nouveau la Maison Blanche.

Biden a répondu à l’apparition de Trump par un appel à la collecte de fonds.

« C’est simple, les amis », a-t-il tweeté.

Il ajouta:

Voulez-vous quatre ans de plus?

Le président du Comité national démocrate, Jaime Harrison, a déclaré que « le peuple américain vient d’être réintroduit, aux heures de grande écoute, dans un candidat dangereux et extrême qui cherche à saper la démocratie ».

L’apparition de CNN est survenue juste un jour après que Trump a été condamné par un jury de New York à payer 5 millions de dollars de dommages et intérêts à E Jean Carroll, un ancien chroniqueur du magazine Elle qui l’a accusé de l’avoir violée dans le vestiaire d’un grand magasin de Manhattan en 1996.

Trump a répété avec véhémence ses dénégations, affirmant que c’était une « histoire inventée » et que Carroll était un « travail de dingue ».

Trump a rejeté d’autres défis juridiques auxquels il est confronté alors que le travail des démocrates vise à torpiller sa candidature pour être le porte-drapeau républicain aux élections de 2024.

« Ils font ça pour l’ingérence électorale », a-t-il dit.

Un jury new-yorkais a jugé que Donald Trump était responsable des abus sexuels d’un ancien chroniqueur de magazine américain au milieu des années 1990, ont rapporté plusieurs médias américains. AFP PHOTO : Kena Betancur et Andrew Kelly, AFP, divers

Trump a eu un certain nombre d’échanges irritables avec Collins, un ancien correspondant de CNN à la Maison Blanche, la qualifiant de « méchante personne » à un moment donné, tout en jouant devant la foule, qui a répondu par des applaudissements et des rires répétés.

CNN a déclaré que le public était composé de républicains du New Hampshire et d’électeurs non déclarés qui prévoient de voter lors de la primaire présidentielle républicaine de l’État de 2024, la première du pays.

CNN, qui a récemment subi un changement de direction, a été critiquée pour avoir accordé une place aux heures de grande écoute à l’ancien président deux fois destitué, mais a défendu cette décision en déclarant qu’elle prévoyait de fournir le même format de mairie à d’autres candidats à la présidentielle.