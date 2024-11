Trump réfute un sondage de l’Iowa montrant Harris en tête dans l’état rouge : « Ce n’est même pas proche ! »

Donald Trump a contesté avec passion un sondage choc dans l’Iowa, selon lequel Kamala Harris devançait l’ancien président dans cet État typiquement rouge de 47% à 44%.

« Aucun président n’a fait plus pour les AGRICULTEURS et pour le grand État de l’Iowa que Donald J. Trump », a déclaré Trump dans un message sur son réseau Truth Social dimanche matin. « En fait, ce n’est même pas proche ! Tous les sondages, à l’exception d’un sondage fortement biaisé en faveur des démocrates par un haineux de Trump qui l’a qualifié de totalement faux la dernière fois, me donnent une BEAUCOUP de hausse.

Trump a poursuivi, en majuscules : « J’aime les agriculteurs et ils m’aiment. Et ils me font confiance. Plus de 85 % des terres de l’Iowa sont utilisées à des fins agricoles et produisent plus de maïs, de porcs, d’œufs, d’éthanol et de biodiesel que tout autre État.

Samedi, le sondage Selzer réalisé pour le Journal du Des Moines Register a montré la vice-présidente devant sa rivale républicaine de trois points. Selzer est une organisation de sondage très respectée avec un bon bilan dans l’Iowa ; elle est devenue célèbre dans les sondages en 2008 lorsqu’elle a prédit qu’un sénateur pratiquement inconnu, Barack Obama, battrait la favorite Hillary Clinton dans les caucus de l’Iowa.

Si Harris était même compétitif dans l’Iowa – que Trump a remporté en 2016 et 2020 – cela pourrait radicalement remodeler la course.

Plus tôt dimanche, la campagne de Trump a publié une note de son sondeur en chef et de son consultant en données en chef qualifiant le sondage du Des Moines Register de « clairement aberrant » et affirmant qu’un sondage de l’Emerson College – également publié samedi – reflétait plus fidèlement l’état de l’électorat de l’Iowa. .

Le sondage Emerson a trouvé 53 % des électeurs probables soutiennent Trump et 43 % soutiennent Harris, 3 % sont indécis et 1 % envisagent de voter pour un candidat tiers.

La campagne Trump, qui, selon de nombreux démocrates, ouvre la voie à une série de contestations judiciaires des résultats des sondages, a également déclaré dans un courrier électronique que le Sondage du registre Des Moines et un sondage ultérieur du New York Times, qui a donné à Harris une avance dans quatre des sept États, est « utilisé pour alimenter un récit de suppression des électeurs contre les partisans du président Trump.

« Certains médias choisissent d’amplifier une course folle pour freiner et diminuer l’enthousiasme des électeurs », ajoute le communiqué.

La semaine dernière, Trump a déclaré : « La Pennsylvanie triche et se fait prendre, à des niveaux rarement vus auparavant », mais n’a pas fourni de preuves à l’appui de cette affirmation. Un responsable de la campagne Harris a déclaré que l’allégation de « tricherie » était un exemple de la façon dont Trump essayait de semer le doute dans le système électoral parce qu’il avait peur de perdre.

Ces affirmations surviennent alors qu’un juge fédéral envisage de se prononcer sur la question de savoir si les responsables de l’Iowa peuvent continuer à tenter de retirer des centaines de non-citoyens potentiels de ses listes électorales, malgré les critiques affirmant que cet effort pourrait empêcher les citoyens récemment naturalisés de voter.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, un républicain, a déclaré dimanche à l’émission «Meet the Press» de NBC qu’il était convaincu que Trump «va gagner l’Iowa en toute confiance».

Lorsqu’on lui a demandé si Trump avait du mal à convaincre les électrices, Burgum a répondu : « Je serais surpris, complètement choqué si cela se rapproche de ce qui est le cas dans l’Iowa. »

Burgum a souligné un sondage national qui montre que Harris et Trump sont à égalité.

« Je pense que c’est le sentiment que j’éprouve sur le terrain. C’est une course très serrée. Cela va être décidé mardi », a ajouté Burgum.

Mais s’adressant à MSNBC, le gouverneur du Maryland, Wes Moore, un démocrate, a déclaré que le sondage du Des Moines Register plaçant Harris devant l’Iowa, mais toujours dans des marges d’erreur, « conforme à ce que nous constatons sur le terrain », en particulier parmi les électrices.

Moore a poursuivi : « Nous observons une énergie qui, je pense, n’était pas là depuis un certain temps, où nous continuons de voir où les femmes comprennent de première main ce qui est en jeu, qu’elles comprennent la dynamique et les distinctions entre ces deux candidats. ne soyez pas plus sévère lorsque vous parlez de la vision future du pays.»