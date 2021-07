DONALD Trump a recréé le moment où l’émeutier du Capitole Ashli ​​Babbitt a été abattu en disant « boum » et en pointant son doigt alors qu’il affirmait qu’il « n’arrêterait jamais de se battre » pour le peuple américain.

L’ancien président a révélé mercredi un recours collectif contre le « silence » des médias sociaux, affirmant que les conservateurs étaient injustement traités.

Trump a juré qu’il ne cessera jamais de se battre pour le peuple américain

Trump a insisté sur le fait que « nous allons gagner » car il a affirmé qu’il n’accepterait pas un règlement dans son procès contre Facebook, Twitter, Google et leurs PDG.

Il a accusé les plateformes et leurs patrons Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Sundar Pichai d’avoir « détruit notre pays » lors d’un point de presse depuis son club de golf du New Jersey mercredi.

Trump a affirmé qu’il s’agirait du « plus grand recours collectif jamais déposé ».

« Nous tiendrons les grandes technologies très responsables », a déclaré Trump en les accusant d’une « violation flagrante de la constitution » en « réduisant au silence » et en « bannissant l’ombre » des conservateurs.

Il a qualifié les sites de médias sociaux de « bras de censure de facto du gouvernement fédéral » et a déclaré qu’ils avaient été « armés ».

Trump a également déclaré que la poursuite allait « changer la donne pour notre pays dans la bataille pour la défense du premier amendement.

« Je suis convaincu que nous remporterons une victoire historique pour la liberté américaine et en même temps pour la liberté d’expression », a poursuivi l’ancien président.

