Trump reconnu responsable dans l’affaire de diffamation pour viol d’E. Jean Carroll

E. Jean Carroll, ancien président américain Donald Trump, accusateur de viol, arrive au tribunal fédéral de Manhattan pour la suite de l’affaire civile, à New York, le 9 mai 2023.

Un fédéral juge Mercredi, Donald Trump a été jugé responsable des déclarations diffamatoires qu’il avait faites à l’égard de l’écrivaine E. Jean Carroll en 2019, lorsqu’elle avait déclaré publiquement qu’il l’avait violée des décennies plus tôt.

En mai, un jury du même tribunal dans une poursuite connexe a conclu que Trump avait abusé sexuellement de Carroll lors d’une rencontre dans un grand magasin de New York au milieu des années 1990 et l’avait diffamée l’automne dernier dans des commentaires qui niaient une fois de plus ses allégations.

Trump a été condamné à payer à Carroll 5 millions de dollars de dommages et intérêts dans cette affaire, liée à des commentaires qu’il avait tenus après avoir été président.

La poursuite qui a fait l’objet de la décision de Kaplan mercredi concerne les déclarations faites à propos de Carroll par Trump lorsqu’il était président, alors qu’il niait ses allégations de viol.

Le procès dans cette affaire devrait commencer le 15 janvier.

Les avocats de Trump et Carroll n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires sur la décision de Kaplan.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier à nouveau les mises à jour.