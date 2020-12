REUTERS

Alors que le temps presse sa présidence, Donald Trump a récompensé certains de ses meilleurs collecteurs de fonds avec des postes fédéraux d’aplomb qui dureront plus longtemps que son seul mandat.

La Maison Blanche a annoncé jeudi que Trump avait nommé le lobbyiste Brian Ballard au conseil d’administration du John F.Kennedy Center for the Performing Arts, et Jeff Miller, également un lobbyiste de premier plan, au United States Holocaust Memorial Council.

Les deux hommes étaient des collecteurs de fonds importants pour la réélection du président. Miller a rapporté avoir «regroupé» plus de 3,5 millions de dollars pour Trump Victory, le compte de collecte de fonds conjoint qui abritait la campagne Trump et l’opération sur le terrain du Comité national républicain. Ballard a levé près de 600000 $ pour Trump Victory.

Trump et Melania vont ignorer les Kennedy Center Awards après le boycott des artistes

Le cadeau de départ apparent pour deux des soutiens financiers les plus somptueux du président les installe dans des rôles en grande partie cérémoniels où ils serviront bien dans l’administration du président élu Joe Biden. Les membres du conseil d’administration du Kennedy Center ont un mandat de six ans, tandis que les postes au sein du US Holocaust Memorial Council durent cinq ans.

Les nominations de Ballard et Miller n’étaient que deux des 24 nominations à divers organismes fédéraux annoncés jeudi. Heidi Stirrup, agent de liaison de la Maison Blanche auprès du ministère de la Justice, a décroché une place au sein du conseil des visiteurs de l’Académie des forces aériennes des États-Unis. Quelques minutes après le courrier électronique de la Maison Blanche annonçant la liste des nominations, l’Associated Press a rapporté que Stirrup, un allié de l’assistant principal de la Maison Blanche Stephen Miller, avait été banni des bureaux du DOJ après avoir fait pression sur les responsables pour qu’ils divulguent des informations sur les enquêtes en cours sur des irrégularités supposées en élection présidentielle du mois dernier.

Il y avait également d’autres responsables actuels ou anciens de l’administration Trump sur la liste. Brian Hook, un ancien responsable du département d’État chargé de superviser la politique américaine envers l’Iran, a obtenu une place au conseil d’administration du Smithsonian’s Woodrow Wilson International Center for Scholars. Hook a été impliqué dans les efforts visant à destituer des fonctionnaires du département d’État jugés insuffisamment fidèles au président, un rôle qui a attiré l’attention de l’inspecteur général du département.

L’histoire continue

Sondage: un membre du département d’État puni pour son héritage et sa politique iraniens

Ray Washburne, qui jusqu’à l’année dernière était le président de la US Overseas Private Investment Corporation (et un donateur Trump Victory à six chiffres), a été nommé au National Security Education Board.

Trump a également fait appel à Pamella DeVos, donatrice du GOP et belle-sœur de la secrétaire à l’éducation Betsy DeVos, pour une place au conseil d’administration du Kennedy Center.

Parmi les autres nominations notables figuraient John Coale, le mari de l’ancienne animatrice de Fox News, Greta Van Susteren. Il siégera au conseil des visiteurs de la United States Naval Academy. Garrick Davis, l’éditeur de poésie du site Web de commentaires conservateur First Things, a été sélectionné pour le conseil d’administration de l’American Folklife Center.

Pour le Comité présidentiel sur la médaille nationale de la science, Trump a nommé David Legates, un responsable de l’Administration nationale des océans et de l’atmosphère qui a remis en question à la fois le consensus scientifique sur le changement climatique d’origine humaine et, plus récemment, la nécessité de mesures strictes pour ralentir la propagation. du coronavirus.

En savoir plus sur The Daily Beast.

Recevez nos meilleures histoires dans votre boîte de réception tous les jours. S’inscrire maintenant!

Daily Beast Membership: Beast Inside approfondit les histoires qui comptent pour vous. Apprendre encore plus.