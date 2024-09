Trump rebaptise ses divagations en « Je fais le tissage » – mais est-il en train de perdre la tête ?

Pour ceux qui sont déconcertés par Donald TrumpLorsqu’il a fait des incursions dans des discours sinueux sur l’électrocution, la vente de bacon ou les tueurs cannibales lors de ses récents meetings politiques, l’ancien président américain avait une explication.

Trump a assuré samedi à ses partisans en Pennsylvanie que ce qui pourrait ressembler à des divagations incohérentes alors qu’il s’écartait fréquemment de son discours écrit étaient en fait des indicateurs de son génie qui ont impressionné d’autres grands esprits.

« Je fais le tissage. Vous savez ce que c’est que le tissage ? Je vais parler de neuf choses différentes qui se complètent toutes à merveille. Et c’est comme si des amis à moi qui sont des professeurs d’anglais disaient : « C’est la chose la plus brillante que j’aie jamais vue » », a-t-il déclaré à un public perplexe.

« Mais les fausses nouvelles, vous savez ce qu’on dit : « Il a divagué ». Ce n’est pas du divagation. Ce que vous faites, c’est de quitter un sujet pour en mentionner un autre, puis de revenir au sujet, et vous le parcourez pendant deux heures, et vous ne prononcez même pas un mot de travers. »

Mais de plus en plus d’autres ne sont pas convaincus, y compris certains de ses propres partisans.

Trump a une longue histoire de déviation des discours écrits, les mots sur le compte rendu automatique suscitant des pensées disparates et des digressions qu’il poursuit ensuite et embellit. Mais Timothy O’Brien, auteur de TrumpNation: The Art of Being the Donald, a déclaré que la manière dont Trump parle en public fait désormais l’objet d’un examen minutieux et d’une inquiétude quant à son acuité mentale – de la même manière que Joe Biden Il a dû faire face à des difficultés qui lui ont finalement coûté sa réélection.

Ce que nous voyons maintenant est le reflet de quelqu’un qui est très troublé et très désespéré. Tim O’Brien

« La raison pour laquelle il donne aujourd’hui des explications alambiquées sur ses manières de parler lors de ses apparitions publiques est qu’il est conscient que les gens ont remarqué qu’il parle encore moins logiquement qu’avant », a-t-il déclaré. « Ce que nous voyons aujourd’hui est le reflet d’une personne très troublée et très désespérée. »

Les exemples récents de la prétention de Trump à tisser des explications complexes incluent des références répétées à Hannibal Lecter, le tueur en série cannibale fictif du Silence des agneaux, lorsqu’il parle d’immigration. Trump affirme fréquemment, et à tort, que les gouvernements étrangers vident leurs prisons et leurs « asiles de fous » pour envoyer les anciens résidents de l’autre côté de la frontière américaine commettre des crimes. Trump fait ensuite le saut pour parler du sociopathe qu’il appelle le « grand et regretté Hannibal Lecter » et qu’il a décrit de manière déconcertante lors d’un rassemblement comme « un homme merveilleux ».

La semaine dernière, dans le Wisconsin, on a demandé à Trump ce qu’il ferait « pour rendre la vie plus abordable et faire baisser l’inflation ». Il a profité de cette question pour fustiger l’énergie verte, en avançant que l’expansion de l’énergie éolienne par Biden avait fait grimper le coût de l’électricité et augmenté l’inflation. Selon Trump, cela a mis le prix du bacon hors de portée de nombreux Américains ordinaires.

« Regardez le bacon et certains de ces produits et vous verrez que certaines personnes ne mangent plus de bacon. Nous allons faire baisser les prix de l’énergie. Lorsque nous avons fait baisser le prix de l’énergie, vous savez, c’est à cause de leur énergie horrible – l’énergie éolienne, ils veulent du vent partout. Mais quand il ne souffle pas, nous avons un petit problème », a-t-il déclaré.

Rien ne prouve que ces choses soient liées, sauf dans la tête de Trump. En outre, la demande de bacon n’a pas diminué de manière significative. Trump a déjà affirmé que les parcs éoliens rendaient les baleines « folles ».

Pour O’Brien, c’est du Trump classique parce qu’il utilise des digressions, remplies de fausses déclarations, comme moyen d’éviter un examen approprié.

« C’est un menteur en série et un fabuliste en série. Il en parle tellement qu’au moment où vous commencez à vérifier les faits d’une déclaration ou d’une histoire, huit autres ont déjà été publiées. Je ne pense pas que ce soit stratégique, je pense simplement que Trump est Trump. Cela le protège d’une plus grande responsabilité car cela épuise les gens qui essaient de le suivre », a-t-il déclaré.

Jennifer Mercieca, professeure spécialisée en rhétorique politique à l’université Texas A&M et auteur de Demagogue for President: The Rhetorical Genius of Donald Trump, a déclaré que Trump considérait ses divagations comme une force au point de rabaisser publiquement ses conseillers qui lui disaient de ne pas le faire.

« Il se considère comme quelqu’un qui n’a pas de scénario, qui n’est pas téléprompté et qui a une conversation libre. Il veut pouvoir se nourrir de la foule. Une autre raison est que son cerveau n’est pas bien discipliné et il se peut aussi qu’il soit simplement incapable de maintenir une pensée et de la mener à sa conclusion logique », a-t-elle déclaré.

Cependant, Mercieca a déclaré que Trump était conscient que ses digressions suscitaient de plus en plus de questions sur son aptitude mentale à être à nouveau président – ​​l’accusation qu’il avait autrefois portée contre Biden. Cela, a-t-elle dit, l’a mis sur la défensive.

« Donald Trump, même s’il n’est pas un bon homme d’affaires, est très doué en marketing et en stratégie de marque. Il sait donc très bien donner une tournure marketing à tout ce qui pourrait être perçu comme négatif. Il a été beaucoup critiqué ces derniers temps pour ses propos décousus, son manque d’énergie lors de ses meetings, son incapacité à lire correctement le prompteur, sa mauvaise prononciation des mots, et sa réponse est donc de tourner les choses en bourrique. Il dit : « J’ai des experts, des amis à moi, d’autres dont je ne connais pas le nom, qui sont très impressionnés par ma capacité à tisser des liens » », a-t-elle déclaré.

Les discours de Trump apparaissent également d’autant plus désordonnés qu’ils ne contrastent plus avec la campagne chancelante de Biden mais avec celle d’un candidat démocrate à la présidence bien plus cohérent. Kamala Harris. O’Brien a déclaré que ce qui aurait pu être un atout pour Trump est devenu de plus en plus contre-productif.

« Cela fait certainement plus de mal que de bien en ce moment, car il n’a plus le soutien de Joe Biden. Biden était devenu visiblement diminué et les médias étaient plus disposés à le critiquer régulièrement à ce sujet. Cela a permis à Trump de s’en sortir. Maintenant qu’il a un adversaire politique différent, plus jeune, plus vif et plus dynamique, je pense que cela lui fait du bien, car il a maintenant souvent l’air ridicule ou déséquilibré, déconcentré ou très, très vieux », a-t-il déclaré.

Trump a une obsession particulière pour les véhicules électriques, un thème qu’il évoque même lorsqu’il ne s’agit pas du sujet de son discours ou de ses discussions. Lors d’un rassemblement en juin, il a raconté une conversation avec un fabricant de bateaux au cours de laquelle il a spéculé qu’un bateau à propulsion électrique coulerait sous le poids de la batterie. Puis il a introduit un requin dans l’équation.

« Je me dis : « Que se passerait-il si le bateau coulait sous son poids, et que vous étiez dans le bateau, et que vous aviez cette batterie extrêmement puissante, et que la batterie était maintenant sous l’eau, et qu’il y avait un requin à environ 10 mètres là-bas ? », a-t-il dit à la foule.

Trump a déclaré avoir demandé au fabricant du bateau s’il serait préférable d’être dans l’eau à côté du bateau et de risquer l’électrocution de la batterie ou de nager vers le requin.

« Je vous le dis, il ne connaissait pas la réponse », a-t-il dit à la foule. « Il a dit : « Vous savez, personne ne m’a jamais posé cette question. »

Trump a vu cela comme une indication de l’ingéniosité de sa pensée et a ensuite déclaré au public qu’il préférait être électrocuté plutôt que d’être victime du requin avant de revenir à son point de départ : il n’aime pas les véhicules électriques.

« Nous allons donc y mettre fin, nous allons y mettre fin pour les bateaux, nous allons y mettre fin pour les camions », a-t-il déclaré.

Lorsque Trump a été largement moqué pour ses réflexions sur le requin, cela l’a incité à redoubler d’efforts en expliquant ce qu’il voulait dire lors d’un autre rassemblement.

« Vous avez entendu mon histoire dans le bateau avec le requin, n’est-ce pas ? J’ai été tué à cause de ça. Ils pensaient que je divaguais. Mais je ne divaguais pas », a-t-il dit.

« J’avais un oncle qui a été un excellent professeur au MIT pendant de nombreuses années, je crois que c’était le plus long mandat de tous les temps. Il était très intelligent, avait trois diplômes différents et, vous savez, j’ai une aptitude pour certaines choses. Vous savez, il existe une chose telle qu’une aptitude. »

Trump a ensuite raconté à nouveau l’histoire du requin et de la batterie.

Pour certains, l’ancien président ne fait rien de plus que de déchaîner un flot de pensées décousues. D’autres voient dans sa prestation une logique dans laquelle on peut discerner un schéma de pensée cohérent en reliant les points qu’il aborde entre deux digressions.

O’Brien, qui a décrit Trump comme utilisant ses rassemblements comme une séance de thérapie pour résoudre ses problèmes émotionnels et psychologiques sur scène, a déclaré que ce serait une erreur d’essayer de donner trop de sens à ses discours.

« Essayer de discerner une méthode dans sa folie est une tâche insensée. C’est quelqu’un de tellement narcissique et privilégié qu’il est prêt à se lever devant de grandes foules et à s’exprimer librement sur tout ce qui lui passe par la tête. Cela frustre ses conseillers politiques et le parti républicain », a-t-il déclaré.

« Mais cela plaît à sa base, qui représente entre 25 et 30 % des électeurs républicains, car c’est une performance artistique. Pas parce qu’il propose un menu de choix de politiques publiques ou de solutions concrètes à leurs problèmes fondamentaux. C’est simplement parce qu’ils ont le sentiment d’être invités dans ce monde par le biais de ces morceaux d’art performatif absurdes et non linéaires. »