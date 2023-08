Trump réagit avec fureur à la date de procès proposée le 2 janvier dans l’affaire électorale de 2020 de l’avocat spécial Jack Smith

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Donald Trump a réagi avec fureur jeudi à une proposition de date de procès du 2 janvier dans l’affaire de l’avocat spécial Jack Smith contre l’ancien président pour avoir prétendument tenté de renverser le résultat des élections de 2020.

« Le dérangé Jack Smith vient de demander qu’un procès sur l’acte d’accusation de Biden ait lieu le 2 janvier, juste avant les importants caucus de l’Iowa », a déclaré M. Trump. a écrit sur sa plateforme Truth Social jeudi. «Seul un fou déconnecté demanderait une telle date, UN JOUR dans la nouvelle année, et une interférence électorale maximale avec l’IOWA! Un tel procès, qui ne devrait jamais avoir lieu en raison de mes droits au premier amendement et de la CORRUPTION massive de BIDEN, ne devrait avoir lieu, voire pas du tout, APRÈS L’ÉLECTION. Il en va de même pour les autres faux actes d’accusation de Biden. INTERFÉRENCE ÉLECTORALE ! »

Plus tôt dans la journée, le bureau de Jack Smith a demandé au juge du district de Columbia de programmer le procès de l’ex-président deux fois mis en accusation et trois fois inculpé pour une période de quatre à six semaines à compter du 2 janvier de l’année prochaine.

Dans un dossier de huit pages rédigé par les conseillers spéciaux adjoints principaux Molly Gaston et Thomas Windom, le bureau du conseiller spécial a déclaré que leur calendrier proposé donnerait à M. Trump et à son équipe de défense suffisamment de temps pour préparer un dossier et examiner les preuves que le gouvernement est prêt à retourner dans le cadre du processus de découverte, ainsi que de plaider toutes les questions préalables au procès telles que la demande de changement de lieu que M. Trump a déclaré qu’il appellerait.

Les procureurs ont également déclaré qu’une date de procès le 2 janvier 2024 serait « surtout… justifierait le vif intérêt du public pour un procès rapide », qu’ils ont décrit comme étant « d’une importance particulière » parce que M. Trump est « accusé d’avoir conspiré pour annuler les résultats légitimes ». de l’élection présidentielle de 2020, faire obstacle à la certification des résultats des élections et réduire les votes légitimes des citoyens ».

« Une date de procès le 2 janvier 2024 représente un procès suffisamment rapide dans l’intérêt public et dans l’intérêt de la justice, tout en laissant à l’accusé le temps de préparer sa défense et de soulever des questions juridiques préalables au procès avec la Cour », ont-ils déclaré.

Lors de sa mise en accusation il y a une semaine, les avocats de M. Trump ont indiqué qu’ils demanderaient des retards importants et demanderaient à la juge Tanya Chutkan d’arrêter l’horloge fixée en vertu de la loi sur les procès rapides, qui fixe une période de 70 jours au cours de laquelle les procès dans les affaires pénales doivent commencer. .

La stratégie judiciaire de l’ex-président en matière civile et pénale, qui remonte à des décennies, consiste à causer le plus de retards possible par tous les moyens possibles. Les trois affaires pénales contre lui ne se sont pas révélées une exception à ce schéma, car M. Trump est censé croire que sa meilleure chance d’éviter toute conséquence négative de ces affaires est de remporter l’élection présidentielle de l’année prochaine.

Mais le juge magistrat qui a présidé la mise en accusation, Moxila Upadhyaya, a déclaré à l’avocat de M. Trump que le juge Chutkan avait l’intention de fixer une date de procès après une conférence de mise en état le 28 août et a donné au gouvernement une semaine entière pour proposer un calendrier des procès.

L’équipe de M. Trump aura désormais une semaine pour répondre au calendrier proposé par le ministère, bien qu’il soit peu probable que l’avocat de l’ex-président soit d’accord avec le calendrier du gouvernement.

Lors de la mise en accusation la semaine dernière, l’avocat de Trump, John Lauro, a suggéré que lui et son co-avocat ne pouvaient pas commencer à envisager une date de procès possible avant d’avoir reçu les preuves que le gouvernement doit remettre dans le cadre du processus de découverte préalable au procès.

« Nous avons besoin de toutes ces informations, je pense, pour répondre à la question de savoir quand nous serions prêts, et aussi dans quelle mesure nous aurions une idée de la durée du procès », a-t-il déclaré.

L’équipe juridique de M. Trump a déjà empêché le lancement du processus de découverte en s’opposant à l’ordonnance de protection proposée par le gouvernement au motif qu’elle violerait le droit de l’ex-président à la liberté d’expression en l’empêchant de révéler publiquement des preuves pendant la campagne électorale.

Les procureurs ont noté la déconnexion entre les arguments avancés lors de la mise en accusation et le refus de l’équipe de défense de Trump d’accepter une ordonnance de protection qui leur permettrait de commencer à examiner la découverte, qualifiant la contradiction de « perplexe ».

Ils ont également critiqué l’affirmation de M. Lauro selon laquelle la défense « commence avec une ardoise vierge » comme « impossible » et « malhonnête », citant la prise de conscience et la réponse de M. Trump à une grande partie des preuves qui avaient été rendues publiques lors de la réunion du comité restreint de la Chambre le 6 janvier. audiences de l’année dernière et le rapport final du comité.

Poursuivant, les procureurs ont également souligné que l’un des avocats de M. Trump, Evan Corcoran, a longtemps représenté l’ex-président dans des affaires liées à ses efforts pour annuler sa défaite électorale.

« L’accusé a une compréhension plus grande et plus détaillée des preuves à l’appui des accusations portées contre lui au début de cette affaire pénale que la plupart des accusés, et est habilement conseillé par plusieurs avocats, dont certains l’ont représenté dans cette affaire au cours de la dernière année. , » ils ont dit.

«Le calendrier proposé par le gouvernement et la date du procès du 2 janvier accordent à l’accusé de nombreux mois pour examiner la découverte dans cette affaire, soulever des questions juridiques avant le procès et préparer sa défense. Aucun délai supplémentaire n’est nécessaire ou justifié en vertu de la loi sur les procès rapides et compte tenu du vif intérêt du public pour un procès rapide ».

Le bureau de l’avocat spécial a également répondu à une requête distincte des avocats de M. Trump visant à exclure une période de 25 jours entre sa mise en accusation et l’audience prévue le 28 août des calculs du Speedy Trial Act.

Les procureurs ont déclaré qu’ils s’opposaient à la motion comme étant inutile car le moment où l’équipe de M. Trump cherche à exclure « a déjà été et continue d’être exclu en vertu de la loi ».

Ils ont ajouté que l’équipe juridique de M. Trump ne semblait pas comprendre que le Speedy Trial Act et le sixième amendement à la Constitution américaine (qui garantit des procès rapides dans les affaires pénales) protègent non seulement les droits d’un accusé, mais « le vif intérêt du public dans l’efficacité l’administration de la justice ».

«Aucun des arguments superficiels et non développés du défendeur ne justifie l’exclusion de temps de la Cour à ce stade de l’affaire. Le défendeur cite son besoin d’examiner la découverte… mais la défense a fermement refusé d’accepter la découverte que le gouvernement a préparée et organisée pour faciliter l’examen de la défense », ont-ils déclaré.

Josh Marcus a contribué à cette histoire.