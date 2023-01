Trump réagit aux plans de chars ukrainiens

L’ancien président américain lance un appel pour “mettre fin à cette folle guerre”

La décision de Washington d’envoyer des chars de combat principaux M1 Abrams en Ukraine pourrait rapprocher le monde d’un conflit nucléaire, a affirmé l’ancien président américain Donald Trump.

“D’ABORD VENEZ LES CHARS, PUIS VENEZ LES NUKES. Finissez cette folle guerre, MAINTENANT. Si facile à faire, “ Trump a écrit jeudi sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social. Le 45e président a fait valoir dans le passé que le conflit entre la Russie et l’Ukraine n’aurait pas eu lieu s’il avait toujours été au pouvoir.

Le membre du Congrès républicain Troy Nehls a suggéré jeudi dans une interview à Fox News que le président Joe Biden devrait appeler Trump et que Trump pourrait plus tard appeler le président russe Vladimir Poutine. “Nous devons arrêter cette guerre, et Donald Trump peut le faire”, dit Nehls.

Le char Abrams “nécessite un énorme soutien logistique”, Nehls a déclaré, ajoutant qu’au lieu d’une aide militaire supplémentaire à Kiev, les États-Unis devraient se concentrer sur d’autres crises dans le monde et sur des problèmes nationaux. « Nous épuisons nos munitions. Il faudra des années à l’industrie pour rattraper son retard.

Biden a annoncé mercredi son intention de livrer 31 chars à l’Ukraine. La Grande-Bretagne, quant à elle, a promis de fournir à l’Ukraine 14 chars Challenger 2. L’Allemagne a accepté d’envoyer 14 chars Leopard 2A6 et a autorisé la Pologne et d’autres pays européens à remettre leurs propres Leopards à l’Ukraine.

Moscou a soutenu que le flux d’armes étrangères ne changera pas le cours du conflit et ne fera que faire plus de morts. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a averti ce mois-ci que tous les chars fournis par l’Occident “brûlera” sur le champ de bataille.

L’envoyé adjoint de la Russie auprès de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), Maksim Buyakevich, a déclaré jeudi qu’en décidant de livrer des chars à l’Ukraine, les États-Unis et d’autres membres de l’OTAN étaient “aggravant délibérément l’impasse militaire” avec Moscou.

“C’est un chemin direct vers un conflit à part entière en Europe”, dit Buyakevich.