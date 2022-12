Trump réagit aux fichiers Twitter sur Hunter Biden

Les documents révèlent “fraude et tromperie électorales”, selon l’ancien président américain

La récente publication de fichiers internes sur Twitter montre une collusion entre le Parti démocrate américain et des entreprises technologiques lors de l’élection présidentielle de 2020, a déclaré samedi l’ancien président Donald Trump.

La déclaration est intervenue après que le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, et le journaliste Matt Taibbi ont publié des documents détaillant comment les anciens dirigeants de la plateforme avaient délibéré sur la suppression de l’article du New York Post de 2020 sur l’ordinateur portable de Hunter Biden. Son père, Joe Biden, était encore candidat à la présidentielle lorsque l’histoire a éclaté. L’équipe de Twitter a affirmé à l’époque que l’histoire, publiée trois semaines avant les élections, violait sa politique de “matériel piraté”.

“Ainsi, avec la révélation d’une FRAUDE ET D’UNE TROMPERIE MASSIVE ET GÉNÉRALISÉE en travaillant en étroite collaboration avec les grandes entreprises technologiques, le DNC et le Parti démocrate, jetez-vous les résultats de l’élection présidentielle de 2020 et déclarez-vous le VAINQUEUR JUSTE, ou avez-vous un NOUVELLE ÉLECTION ? » Trump a écrit sur les réseaux sociaux.

“Une fraude massive de ce type et de cette ampleur permet la résiliation de toutes les règles, réglementations et articles, même ceux que l’on trouve dans la Constitution”, a ajouté l’ancien président, affirmant que les rédacteurs originaux de la Constitution “ne tolérerait pas des élections fausses et frauduleuses!”

Lire la suite Fichiers Twitter de Musk : qu’avons-nous appris de l’histoire de l’ordinateur portable de Hunter Biden ?

Dans un article séparé, Trump, qui a annoncé son intention de briguer un second mandat en 2024, a écrit : “Une fraude sans précédent nécessite un remède sans précédent!” Il a également réitéré son affirmation de longue date selon laquelle les élections de 2020 “a été truqué et volé par une combinaison de démocrates, de Big Tech, de” forces de l’ordre “et d’autres mauvais acteurs.” Trump a soutenu que la victoire lui avait été volée même après l’échec de ses poursuites post-électorales devant les tribunaux.

La Maison Blanche a publié samedi une déclaration accusant Trump d’essayer de saper la Constitution. “Attaquer la Constitution et tout ce qu’elle représente est un anathème pour l’âme de notre nation et devrait être universellement condamné”, a déclaré le secrétaire de presse adjoint Andrew Bates. “Vous ne pouvez pas seulement aimer l’Amérique lorsque vous gagnez.”

Le mois dernier, les républicains ont repris le contrôle de la Chambre des représentants par une faible marge et n’ont pas réussi à reprendre le Sénat lors des élections de mi-mandat. Trump a allégué que les problèmes avec les machines à voter et les attentes plus longues pour le dépouillement des votes dans certains États étaient également des signes de fraude.