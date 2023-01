Trump réaffirme son soutien à Kevin McCarthy comme prochain président de la Chambre

Les républicains de la Chambre ouvriront le deuxième jour du nouveau Congrès un peu comme le premier – le chef Kevin McCarthy tentant de devenir président de la Chambre malgré sa défaite lors de plusieurs tours de scrutin mardi, ce qui a plongé la nouvelle majorité du GOP dans le chaos.

C’était la première fois en 100 ans qu’un candidat à la présidence de la Chambre ne pouvait pas prendre le marteau lors du premier vote, mais McCarthy ne s’est pas découragé.

La Chambre doit se réunir mercredi après-midi après que l’impasse ait essentiellement forcé toutes les autres affaires à s’arrêter.

“Aujourd’hui, est-ce le jour que je voulais avoir? Non”, a déclaré McCarthy aux journalistes mardi soir au Capitole après une série de réunions à huis clos.

Lorsqu’on lui a demandé s’il abandonnerait, McCarthy a répondu: “Cela n’arrivera pas.”

Kevin McCarthy, qui est en lice pour être président de la Chambre des États-Unis, réagit lors de la session prolongée de la Chambre mardi à Washington, qui a comporté trois tours de vote instables. (PA)

Tôt mercredi, l’ancien président Donald Trump a exhorté les républicains à voter pour McCarthy: “CLOSE THE DEAL, TAKE THE VICTORY”, a-t-il écrit sur son site de médias sociaux, Truth Social. Il a ajouté: “RÉPUBLICAINS, NE TRANSFORMEZ PAS UN GRAND TRIOMPHE EN UNE DÉFAITE GÉANTE ET GRASSE.”

Trump, qui, alors que le président appelait autrefois McCarthy “Mon Kevin”, domine toujours un grand nombre de membres du parti malgré le spectre des contestations judiciaires auxquelles il est confronté, ainsi que son bilan mitigé d’approbations à mi-mandat, qui a vu les républicains reprendre contrôle de la Chambre, mais échouent à arracher la majorité du Sénat aux démocrates.

Opposition retranchée jusqu’à présent

Le début tumultueux du nouveau Congrès a mis en évidence les difficultés à venir avec les républicains désormais aux commandes de la Chambre.

Les tensions ont éclaté au sein de la nouvelle majorité de la Chambre alors que leurs promesses de campagne s’enlisaient. Sans président, la Chambre ne peut pas se former pleinement – ​​ce qui comprend l’assermentation de ses membres, la nomination de ses présidents de commission, la participation à des débats au sol et le lancement d’une surveillance dans l’administration Biden.

Les républicains Matt Gaetz et Lauren Boebert, vus mardi, s’opposent tous deux à la candidature de McCarthy pour le marteau du président. (Jonathan Ernst/Reuters)

“Nous sommes tous venus ici pour faire avancer les choses”, a déclaré le républicain de deuxième rang, le représentant Steve Scalise de Louisiane, dans un discours nommant McCarthy pour le vote et exhortant ses collègues à abandonner leur protestation.

Il faut généralement une majorité de la Chambre pour devenir président, 218 voix, bien que le seuil puisse baisser si les membres sont absents ou votent simplement présents, une stratégie que McCarthy semblait envisager. On ne sait pas combien de temps les membres démocrates seraient présents en masse.

Si McCarthy pouvait gagner 213 voix et persuader ensuite les opposants restants de simplement voter présents, il serait en mesure d’abaisser le seuil requis par les règles pour avoir la majorité. Mais il n’a pas remporté plus de 203 voix en trois tours de scrutin mardi, perdant jusqu’à 20 républicains sur sa faible majorité de 222 sièges.

Depuis 1923, l’élection d’un président n’a pas eu lieu à plusieurs scrutins, et la lutte la plus longue et la plus exténuante pour le marteau a commencé à la fin de 1855 et s’est prolongée pendant deux mois, avec 133 bulletins de vote, lors de débats sur l’esclavage à l’approche de la guerre civile. .

“Kevin McCarthy ne sera pas président”, a déclaré le républicain de Virginie Bob Good.

Les candidats alternatifs ne sont pas clairs

En tout, un groupe central de 19 républicains – puis 20 – a voté pour quelqu’un d’autre que McCarthy. Le républicain de l’Ohio, Jim Jordan, a été poussé à deux reprises par les conservateurs, mais a jusqu’à présent exprimé son désintérêt pour le rôle tout en soutenant McCarthy.

Les résistants ont forcé un troisième et dernier tour de scrutin avant que les dirigeants républicains n’ajournent rapidement mardi soir.

Le républicain de l’Ohio, Jim Jordan, s’adresse aux journalistes après la séance de mardi. Certains collègues ont proposé son nom comme candidat à la présidence, mais il a jusqu’à présent soutenu la candidature de McCarthy. (Nathan Howard/Reuters)

Le représentant Scott Perry de Pennsylvanie, président du Freedom Caucus du parti et leader des efforts de Trump pour contester l’élection présidentielle de 2020, avait déclaré plus tôt qu’il appartenait à McCarthy de répondre à leurs demandes et de changer la dynamique.

Les 212 démocrates ont nommé avec enthousiasme Hakeem Jeffries, qui succède à Nancy Pelosi à la tête du parti, comme leur choix pour le président – ​​un geste typiquement symbolique de la minorité.

“Nous recherchons un partenaire disposé à résoudre les problèmes du peuple américain, pas à sauver les républicains de leur dysfonctionnement”, a déclaré Jeffries à la fin de la session chaotique de mardi.