Trump ravit ses partisans avec un discours indigné à CPAC — RT USA News

Dans un discours aux fans au Texas, Donald Trump a répété les allégations de fraude électorale et de tirades contre « l’annulation de la culture ». Il a également prononcé une phrase avec laquelle ses opposants seraient probablement d’accord, affirmant qu’il « s’était aggravé » après avoir été destitué.

Trump est monté sur scène à Dallas, au Texas, dimanche soir, pour clôturer la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), un rassemblement annuel ou semestriel d’hommes politiques, d’activistes et de célébrités de la droite américaine. La foule de CPAC est aussi amicale avec Trump que les foules le sont, et l’ancien président leur a servi ses blagues partisanes, ses diatribes et ses répliques.





Il a pesté contre le président Joe Biden et les démocrates, qu’il a accusés de « gréement » les élections de 2020 contre lui. Le public approuva, enchaînant des chants de « Trump a gagné ! » Il a tonné contre l’immigration, accusant Biden d’avoir transformé la frontière américano-mexicaine en « la plus grande catastrophe de l’histoire américaine » et fustigé « l’attaque des grandes technologies contre la liberté d’expression » jours après avoir poursuivi les plateformes de médias sociaux qui l’ont interdit en janvier.

Toutes ces plaintes et griefs sont du tarif standard de Trump, mais la foule réceptive de CPAC lui a donné l’occasion d’essayer du nouveau matériel. Se tournant vers son ancien procureur général, Trump a affirmé que Bill Barr « est devenu un homme différent » après les démocrates de la Chambre « a déclaré vicieusement qu’ils voulaient le destituer » l’année dernière.

« Je ne suis pas devenu différent » Trump a plaisanté. « J’ai été destitué deux fois. Je suis devenu pire.

Ses adversaires seraient probablement d’accord avec cette affirmation, mais « pire » à ses partisans signifiait clairement « mieux, » alors qu’ils éclataient en applaudissements et acclamations.

L’apparition de Trump dans les gros titres et l’accueil chaleureux qu’il a reçu nous ont rappelé que bien qu’il soit hors du pouvoir et absent des médias sociaux, il définit toujours l’agenda du Parti républicain. Son ancien vice-président, Mike Pence, qui a voté pour certifier la victoire électorale de Biden, n’a pas comparu à l’événement et a été hué et chahuté lors d’une conférence conservatrice en Floride il y a plusieurs semaines.

CPAC est considéré comme une opportunité pour les candidats potentiels à la présidentielle républicaine d’auditionner devant la base conservatrice, et Trump – qui a récemment laissé tomber plusieurs indices lors d’une autre candidature à la Maison Blanche en 2024 – a semblé le reconnaître. « Les démocrates veulent que je sorte… et je suis là. Je pourrais avoir une belle et belle vie et me voici un dimanche au Texas », dit-il, auquel la foule a scandé « Quatre ans de plus! Quatre ans de plus! »

Trump a facilement dépassé un sondage de paille de candidats potentiels 2024 mené au cours du week-end et affiché lors de la conférence. L’ancien président a obtenu 70% des voix, le gouverneur de Floride Ron DeSantis arrivant en deuxième position avec 21%. Dans un autre sondage qui excluait Trump, DeSantis est arrivé en tête avec 68%. Aucun autre candidat potentiel – y compris l’ancien secrétaire d’État Mike Pompeo et l’ancienne ambassadrice de l’ONU Nikki Haley – n’a obtenu plus qu’un faible chiffre dans les deux sondages.

Et avec la rhétorique de Trump faisant écho à celle de ses rassemblements électoraux de 2016 et 2020, il n’a montré aucun signe de se retirer de la vie publique de si tôt.

« Nous protégerons et défendrons notre précieux héritage américain et notre liberté pour nous-mêmes, pour nos enfants et pour chaque génération future » a-t-il conclu. « Mes compatriotes américains, notre mouvement est le plus grand de l’histoire américaine, et il ne fait que commencer. »

