Trump rappelle aux États-Unis le retrait « raté » d’Afghanistan — RT World News

L’ancien président a critiqué l’administration Biden pour ne pas s’être présentée à une cérémonie en hommage aux soldats tombés au combat.

Le retrait américain de Kaboul en 2021 a été « incompétence flagrante », « C’est ce que nous avons fait lundi, après avoir assisté à une commémoration au cimetière national d’Arlington en l’honneur des 13 soldats tués lors de la débâcle. Il a également critiqué le président américain Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris pour avoir snobé la cérémonie en l’honneur des soldats tombés au combat.

Onze marines, un soldat et un médecin de la marine ont péri dans l’attaque d’Abbey Gate, ainsi que 170 civils afghans. L’État islamique (EI/ISIS) a revendiqué la responsabilité de l’attentat du 26 août 2021, survenu au milieu d’une évacuation frénétique de l’aéroport de Kaboul. Le régime soutenu par les États-Unis en Afghanistan s’était effondré et les talibans avaient pris le pouvoir dix jours auparavant.

« C’est le troisième anniversaire du retrait raté d’Afghanistan, le moment le plus EMBARRASSANT de l’histoire de notre pays », Trump a publié sur son compte Truth Social.

Il a accusé Biden et Harris de « incompétence flagrante » qui a conduit à la mort de 13 soldats et de centaines de civils et a fait des États-Unis « la risée du monde entier. »

L’attaque de drone en réponse au massacre d’Abbey Gate a tué dix civils afghans innocents, pour la plupart des enfants. Le véritable cerveau de l’attentat suicide a été tué par les talibans en avril 2023.

Personne au sein de l’administration Biden ni dans l’armée américaine n’a été tenu responsable des échecs en Afghanistan. Un seul officier qui a osé critiquer publiquement l’opération de retrait et exiger des comptes – le colonel des Marines américains Stuart Scheller – a été arrêté et renvoyé de l’armée.

Lors de sa participation à la cérémonie en mémoire des personnes tuées lors du retrait d'Afghanistan, Trump a déposé trois couronnes sur la tombe du soldat inconnu, aux côtés de certains membres des familles des soldats tombés au combat.















Ni Biden ni Harris n’étaient présents à Arlington. La dernière apparition publique du président a eu lieu à la Convention nationale démocrate à Chicago la semaine dernière. Harris a publié une déclaration écrite sur le site Web de la Maison Blanche, félicitant Biden pour « La décision courageuse et juste de mettre fin à la plus longue guerre de l’Amérique. »

« En ce jour solennel, rassemblons-nous comme une seule nation pour honorer ceux qui ont fait le sacrifice ultime il y a trois ans au nom des États-Unis et de nos libertés chéries. Notre nation reconnaissante les pleure et les salue », indique le communiqué. « En leur mémoire, consacrons-nous à nouveau à la cause pour laquelle ils ont donné leur vie : protéger et défendre la plus grande démocratie du monde, les États-Unis d’Amérique. »

Biden a déjà été critiqué pour avoir snobé des soldats tombés au combat et leurs familles. Il a été surpris en train de regarder sa montre lors de l’arrivée des dépouilles de soldats sur une base aérienne du Delaware en août 2021.