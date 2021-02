Donald Trump a démissionné d’un syndicat d’acteurs américain, disant à l’organisation: « Vous n’avez rien fait pour moi ».

L’ancien président américain a fait le pas parce que SAG-AFTRA, qui représente 160 000 acteurs et professionnels des médias, envisageait de l’expulser pour son rôle dans l’attaque du Capitole américain.

Dans sa lettre à la présidente du syndicat Gabrielle Carteris, il a abordé la question de son éventuelle expulsion, en disant: « Qui s’en soucie! »

M. Trump a gagné son adhésion grâce à des apparitions en tant que lui-même dans des films tels que Home Alone 2 et des programmes télévisés tels que Sex And The City au début des années 1990.

Ses rôles les plus récents étaient en tant qu’animateur et producteur de la série de télé-réalité The Apprentice et de son spin-off Celebrity Apprentice.

L’homme de 74 ans a déclaré qu’il était « très fier » de son travail d’acteur, mais a critiqué le syndicat pour « faire peu pour ses membres et rien pour moi – en plus de collecter les cotisations et de promouvoir des politiques et des idées non américaines dangereuses ».

Il a conclu: « Je ne souhaite plus être associé à votre syndicat. A ce titre, cette lettre a pour but de vous informer de ma démission immédiate de SAG-AFTRA. Vous n’avez rien fait pour moi. »

La guilde a publié sa réponse en deux mots en ligne: «Merci».

Image:

Donald Trump a fait une apparition dans Home Alone 2, aux côtés de Macaulay Culkin



Le SAG-AFTRA a déclaré le mois dernier que M. Trump avait « attaqué les valeurs que cette union tient les plus sacrées – la démocratie, la vérité, le respect de nos compatriotes américains de toutes races et confessions et le caractère sacré de la presse libre ».

Leurs propos sont venus le même mois que la Chambre des représentants américaine a voté pour destituer M. Trump après l’avoir accusé d’incitation à une insurrection au Capitole à Washington DC.

Il fait face à un procès au Sénat la semaine prochaine pour l’accusation.