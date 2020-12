WASHINGTON – Le sort d’un plan de relance COVID-19 de 900 milliards de dollars a été mis en doute mercredi alors que les législateurs de Capitol Hill se sont empressés de répondre à l’argument soudain du président Donald Trump selon lequel la mesure ne fournit pas suffisamment de paiements directs.

Le Congrès a approuvé à une écrasante majorité le projet de loi lundi pour compenser l’impact économique du COVID-19, mais Trump a qualifié le projet de loi bipartisan de « honte » dans une vidéo publiée sur les médias sociaux mardi soir, bouleversant des semaines de négociations au Congrès. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a maintenant appelé à un vote de la veille de Noël pour augmenter le montant de la relance directe incluse dans la mesure à 2 000 $ contre 600 $ déjà approuvés.

Trump a exigé le montant plus élevé, alors même que les législateurs du GOP – y compris le chef de la majorité au Sénat Mitch McConnell, R-Ky., Et son propre secrétaire au Trésor, Steve Mnuchin – ont rejeté ce chiffre lors des négociations..

Pelosi, D-Californie, a déclaré que la Chambre essaierait de passer un amendement au projet de loi jeudi si elle pouvait recevoir un soutien unanime, ou « consentement unanime » dans le langage du Congrès. Une telle décision nécessite l’accord du leader parlementaire du GOP, Kevin McCarthy, mais le républicain californien n’a pas encore fait part de sa position.

« Si le président veut vraiment se joindre à nous pour des paiements de 2 000 $, il devrait demander au chef McCarthy d’accepter notre demande de consentement unanime », a écrit Pelosi dans une lettre à ses collègues démocrates de la Chambre mercredi.

Le projet de loi, qui était associé à une mesure de dépenses de 1,4 billion de dollars pour maintenir le gouvernement en marche jusqu’en septembre, fournirait jusqu’à 600 dollars en chèques de relance directs à des millions d’Américains, prolongerait les prestations de chômage et continuerait.un programme pour aider les petites entreprises à conserver leurs employés.

Trump s’est arrêté avant de dire qu’il opposerait son veto au projet de loi, mais a laissé entendre qu’il pourrait le faire. Les législateurs ont les chiffres pour annuler un veto, mais ils devraient être rappelés de leurs vacances, ce qui complique et retarde les efforts pour traiter la plainte du président.

Le président a également contesté les dispositions de financement, telles que la poursuite de l’aide étrangère et le soutien aux centres artistiques financés par le gouvernement, qui ont été négociées et approuvées par Mnuchin, qui était considéré comme parlant au nom de la Maison Blanche lors des discussions. Les dispositions relatives à l’aide étrangère étaient également similaires à celles proposées par le président dans son budget plus tôt cette année.

Le président est parti pour son domaine de Mar-a-Lago à Palm Beach, en Floride, mercredi après-midi. Avec la fermeture du gouvernement imminente à la fin de la journée le 28 décembre, Trump ne devrait pas retourner à la Maison Blanche avant le 1er janvier, bien qu’il puisse signer le projet de loi depuis la Floride.

Trump a joué le poulet politique avec le Congrès sur les projets de loi de dépenses précédents, suggérant qu’il leur opposerait son veto avant de les signer finalement dans la loi.

Les représentants démocrates progressistes Rashid Tlaib, D-Mich., Et Alexandria Ocasio-Cortez, DN.Y., ont déjà rédigé le libellé d’une proposition visant à augmenter le montant.

« Moi et @AOC avons l’amendement prêt », a tweeté Tlaib avec une photo de la langue de la disposition. « Renvoyez la facture, et nous mettrons les 2 000 $ pour lesquels nous nous sommes battus et que votre parti a bloqués. »

Le chef de la minorité au Sénat, Chuck Schumer, a également exprimé son approbation pour augmenter la valeur des paiements de relance directs aux Américains, notant: «Nous avons passé des mois à essayer d’obtenir des chèques de 2 000 $, mais les républicains l’ont bloqué. Trump doit signer le projet de loi pour aider les gens et garder le gouvernement ouvert et nous sommes heureux de passer plus d’aide dont les Américains ont besoin. «

Les dénonciations tardives de Trump ont probablement également compliqué la situation pour les Sénateurs de Géorgie. Kelly Loeffler et David Perdue, qui sont tous deux confrontés à des défis lors d’un second tour en Géorgie le 5 janvier. Leurs opposants démocrates ont tous deux déclaré que les paiements directs de 600 $ étaient trop faibles, tandis que Loeffler et Perdue ne soutenait pas initialement les paiements du paquet.

Une ruée vers les vacances à la Maison Blanche

La menace de veto implicite de Trump a mis en évidence une vague d’activités avant Noël, y compris des grâces pour les alliés qui ont enfreint la loi, récompensant les loyalistes avec des nominations aux conseils d’administration du gouvernement et d’autres protestations contre les élections qui ont fait de Joe Biden le président élu.

Les grâces incluaient trois anciens membres républicains du Congrès – et des partisans de Trump – qui avaient été condamnés pour corruption, deux anciens conseillers pris au piège dans l’enquête sur l’ingérence électorale russe en 2016 et quatre entrepreneurs militaires impliqués dans des meurtres de civils en Irak.

Quelques heures plus tôt, il avait nommé plus de 40 personnes aux conseils et commissions consultatifs fédéraux, dont Hope Hicks, l’un de ses plus proches collaborateurs, au conseil d’administration de la prestigieuse bourse Fulbright et à la procureure générale de Floride Pam Bondi, qui faisait partie de l’équipe juridique de Trump lors de sa destitution. procès, pour siéger au conseil d’administration du John F. Kennedy Center for Performing Arts.

Trump a également publié mardi soir une vidéo répertoriant ses nombreuses manifestations contre les élections, affirmations qui ont été rejetées par les juges et les responsables des tribunaux à travers le pays.

La vidéo a fait surface alors que Trump exhortait les législateurs républicains à subvertir l’élection lorsque le Congrès se réunira le 6 janvier pour certifier le vote du collège électoral. Certains membres du GOP ont déclaré qu’ils chercheraient à bloquer les électeurs de Biden dans certains États, mais ils n’ont pas les votes à la Chambre ou au Sénat pour changer la victoire de Biden.