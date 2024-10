Trump quitte la carte du champ de bataille pour se tourner vers les États bleus : du bureau politique

Bienvenue dans la version en ligne de Du bureau politiqueune newsletter du soir qui vous présente les derniers reportages et analyses de l’équipe NBC News Politics sur la campagne électorale, la Maison Blanche et le Capitole.

Dans l’édition d’aujourd’hui, les journalistes politiques Matt Dixon et Allan Smith explorent les raisons pour lesquelles Donald Trump devrait faire campagne dans des États à forte majorité démocrate lors de la dernière ligne droite de la course à la présidentielle de 2024. De plus, l’analyste politique en chef Chuck Todd explique pourquoi le vainqueur du contrôle de la Chambre cet automne aura un mot à dire sur l’orientation de la prochaine présidence.

Inscrivez-vous pour recevoir cette newsletter dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine ici.

Trump prévoit des rassemblements dans les États solidement démocrates au cours des dernières semaines de la course

Par Matt Dixon et Allan Smith

Préparez-vous pour l’extravagance de l’État bleu de Donald Trump.

À moins de quatre semaines du jour du scrutin, le candidat républicain à la présidentielle devrait organiser des rassemblements dans des États résolument démocrates où il n’a pratiquement aucune chance de gagner. Il s’agit d’une stratégie peu orthodoxe, selon les conseillers de campagne, conçue pour se concentrer sur les domaines dans lesquels les politiques démocrates ont échoué, mais elle le tiendra également à l’écart de la petite poignée d’États swing presque certains de déterminer les élections.

Au cours du mois prochain, Trump a prévu des événements au Colorado, en Californie, dans l’Illinois et à New York. Le président Joe Biden a remporté ces États avec une moyenne de 20 points en 2020, sa victoire dans le Colorado avec 13 points étant la plus proche. Et le Colorado est le seul de ces États à avoir voté pour un candidat républicain à la présidentielle au cours de ce millénaire, soutenant George W. Bush en 2004.

Bien que chaque événement se déroulera dans des lieux légèrement différents, le plus notable aura lieu ce mois-ci au Madison Square Garden de New York, où Trump a longtemps déclaré vouloir organiser un rassemblement politique.

« Le choix de paramètres à fort impact fait en sorte que les médias ne peuvent pas détourner le regard et refuser de couvrir les problèmes et les solutions proposées par le président Trump », a déclaré un conseiller principal de la campagne Trump à propos de la stratégie. « Nous vivons dans un environnement médiatique nationalisé, et l’attention des médias nationaux sur ces événements à grande échelle et hors norme augmente la portée de son message à travers le pays et pénètre dans tous les États du champ de bataille. »

Certains partisans de Trump ont également fait valoir que se rendre dans des régions du pays traditionnellement non visitées par les candidats présidentiels du Parti républicain pourrait avoir un effet d’entraînement, contribuant ainsi à stimuler les républicains en difficulté dans des courses difficiles. Il existe une poignée de courses compétitives à la Chambre dans ces États – en particulier en Californie et à New York – où la majorité est susceptible d’être décidée par des marges très minces.

Pourtant, il est presque certain que la course se décidera en Arizona, en Géorgie, au Michigan, au Nevada, en Caroline du Nord, en Pennsylvanie et au Wisconsin, des États qui se situent dans la marge d’erreur dans la plupart des sondages publics et sont considérés comme gagnants à la fois pour Trump et pour la vice-présidente Kamala Harris.

« Cela ne ressemble pas à une campagne plaçant son candidat dans des endroits critiques riches en voix ou à vote variable – cela ressemble plutôt à un candidat qui souhaite que sa campagne organise des rassemblements pour l’optique et l’ambiance », a déclaré Matthew Bartlett, un républicain de longue date.

Lire la suite →

Pourquoi le contrôle de la Chambre façonnera la prochaine présidence

Par Chuck Todd

L’un des aspects les plus remarquables de l’ère politique actuelle est à quel point le contrôle de toutes les parties du gouvernement fédéral est étroitement contesté.

Ce n’est pas seulement la présidence qui est sur le fil du couteau, la Chambre aussi, et même le Sénat est très compétitif, même si une prise de contrôle du Parti républicain au cours de ce cycle semble de plus en plus inévitable.

Nous pourrions les voir tous les trois changer de parti au cours du même cycle électoral, sans qu’ils se retrouvent tous entre les mains du même parti – un résultat qui serait assez étonnant et sans précédent. Et pourtant, aussi inhabituel que cela puisse paraître, d’une autre manière, ce serait en quelque sorte normal, compte tenu de la polarisation et de l’étroitesse de nos divisions en tant que pays.

En fin de compte, même si je ne crois pas que la plupart des électeurs préfèrent un gouvernement divisé, ils préfèrent certainement un gouvernement divisé à l’alternative de voir un parti en qui ils n’ont pas pleinement confiance prendre le contrôle total des trois segments élus de Washington.

Alors peut-être que les centristes ou les modérés anxieux devraient se consoler du fait que la probabilité d’un gouvernement divisé est inhabituellement élevée dans cette campagne. Cela devrait mettre un frein aux accomplissements que nous devrions attendre du prochain président, surtout si le fossé se situe entre la Chambre et la Maison Blanche.

Il existe une grande différence dans la mesure dans laquelle le gouvernement est divisé, selon que la Chambre et la Maison Blanche sont contrôlées par le même parti ou par des partis différents. Deux mots font froid dans le dos à tout président qui découvre que « l’autre » parti contrôle la Chambre : le pouvoir d’assignation à comparaître.

Compte tenu des structures d’incitation actuelles dans les deux partis, utiliser le pouvoir d’assignation à comparaître d’une majorité de la Chambre comme arme politique pour essentiellement neutraliser un président du parti adverse serait assez tentant. Et c’est une perspective sur laquelle les gens devraient probablement compter dans l’un ou l’autre scénario, que Donald Trump soit élu dans une Chambre démocrate (il a été destitué deux fois par une Chambre démocrate, après tout) ou que Kamala Harris soit élue dans une Chambre républicaine.

De grandes idées comme un crédit d’impôt pour la garde d’enfants ou une réécriture du code des impôts seraient presque impossibles si la personne à la Maison Blanche a affaire à une Chambre contrôlée par l’autre parti. Le simple fait de faire adopter un budget sans déclencher une fermeture du gouvernement serait un défi de taille.

Lire la suite de Chuck →

🗞️ Les meilleures histoires du jour

🌀 Préparez-vous à l’ouragan Milton : Biden a lancé un avertissement sévère concernant la dangereuse tempête qui se dirige vers la Floride tout en rejetant une théorie du complot répandue par la représentante Marjorie Taylor Greene, R-Ga., selon laquelle le gouvernement fédéral est responsable du contrôle de la météo. Lire la suite →

🚫 Complot électoral déjoué : Un ressortissant afghan vivant en Oklahoma a été accusé cette semaine de complot en vue de commettre un attentat terroriste le jour du scrutin au nom du groupe terroriste État islamique, selon des documents judiciaires dévoilés mardi. Lire la suite →

💰 Chasse au gros mâle : L’opération de campagne présidentielle de Harris a franchi le seuil du milliard de dollars de collecte de fonds en septembre, un peu plus de deux mois après qu’elle soit devenue porte-drapeau du Parti démocrate. Pour mettre ce chiffre en perspective : l’opération de Biden a permis de récolter un peu plus d’un milliard de dollars sur l’ensemble du cycle électoral de 2020. Lire la suite →

💲 Faire ou défaire : Harris tente d’effacer l’avantage persistant de Trump parmi les électeurs en qui ils ont confiance pour gérer l’économie dans la dernière ligne droite de la course. Lire la suite →

🌵 Harris regarde vers l’ouest : Harris et plusieurs de ses principaux alliés se rendent en Arizona cette semaine, dans le cadre d’une campagne alors que le vote anticipé commence mercredi dans l’État. Lire la suite →

🤝 Trump regarde vers l’ouest : Trump a annoncé une coalition des Saints des Derniers Jours alors que sa campagne cherche à renforcer le soutien d’un bloc électoral clé au sein duquel les défections pourraient être particulièrement dommageables sur les champs de bataille occidentaux. Lire la suite →

🎤 Préparation du débat : Le républicain Kari Lake et le démocrate Ruben Gallego intensifient leurs critiques l’un envers l’autre avant leur premier et unique débat au Sénat de l’Arizona mercredi soir. Lire la suite →

📺Récapitulatif du débat : La représentante démocrate Elissa Slotkin et l’ancien représentant républicain Mike Rogers ont eu des échanges houleux sur les questions de sécurité nationale et ont tenté de mettre en valeur leurs références bipartites lors du débat au Sénat du Michigan mardi soir. Lire la suite →

C’est tout ce qui vient du bureau politique pour l’instant. Si vous avez des commentaires (j’aime ou n’aime pas), envoyez-nous un e-mail à [email protected]

Et si vous êtes fan, partagez-le avec tout le monde. Ils peuvent s’inscrire ici.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com