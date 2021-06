Trump qualifie ‘RINO’ Bill Barr de ‘déception dans tous les sens’ après que l’ex-AG ait qualifié les élections de ‘taureaux ***’

DONALD Trump s’en est pris à Bill Barr au milieu d’informations selon lesquelles l’ancien procureur général a rejeté ses allégations de fraude électorale généralisée lors des élections de 2020 en les qualifiant de « bulls ** t ».

Dans une déclaration publiée lundi par le biais de son Save America PAC, Trump a qualifié Barr de « déception dans tous les sens » qui « a laissé tomber le peuple américain ».

Trump a publié lundi une déclaration cinglante Crédit : Reuters

L’ancien procureur général Bill Barr a été la cible du mépris de l’ex-président Crédit : AFP

« L’ancien procureur général de RINO, Bill Barr, n’a pas enquêté sur la fraude électorale et a vraiment laissé tomber le peuple américain », a écrit Trump.

Le terme RINO, qui ne signifie républicain que de nom, est une insulte utilisée contre ceux de la droite politique qui ne sont pas jugés suffisamment républicains par les partisans pro-Trump.

« Ce sont des personnes en position d’autorité comme Bill Barr qui permettent à la gauche radicale folle de réussir », a poursuivi Trump.

« Lui et d’autres RINO du Parti républicain sont utilisés pour essayer de convaincre les gens que l’élection était légitime alors que tant de faits incroyables sont maintenant sortis pour montrer de manière concluante que ce n’était pas le cas. »

Depuis qu’il n’a pas réussi à obtenir un deuxième mandat en tant que commandant en chef en novembre, Trump a répété des affirmations infondées selon lesquelles les élections auraient été truquées contre lui presque quotidiennement.

Selon un aperçu du livre à paraître Betrayal, de John Karl d’ABC, Barr a déclaré qu’il n’avait ouvert qu’une enquête du ministère de la Justice sur les affirmations de Trump visant à apaiser l’ancien président.

Trump a qualifié Barr de « déception dans tous les sens du terme » Crédit : EPA

L’ancien président a continué à colporter des affirmations infondées selon lesquelles il aurait été escroqué pour un deuxième mandat Crédit : Reuters

Trump a organisé son premier rassemblement ost-présidence à Wellington, Ohio, au cours du week-end, au cours duquel il a prétendu être le vainqueur légitime du vote de 2020 Crédit : AFP

« Mon attitude était la suivante : c’était l’heure du montage ou de la fermeture. S’il y avait des preuves de fraude, je n’avais aucun motif de les supprimer », a déclaré Barr à Jonathan Karl d’Axios.

« Mais mon soupçon tout au long du processus était qu’il n’y avait rien là-bas. C’était tous des taureaux ** t », a-t-il ajouté.

Semblant faire référence au rapport lundi, Trump a écrit : « Bill Barr a été une déception dans tous les sens du terme.

« En outre, Barr, qui était procureur général (avocat) ne devrait pas parler du président. Au lieu de faire son travail, il a fait le contraire et a dit aux gens du ministère de la Justice de ne pas enquêter sur les élections. »

Trump a accusé Barr d’avoir fait la même chose avec le rapport Mueller et la « couverture de Crooked Hillary et de RUSSIE RUSSIE RUSSIE ».

« La faiblesse de Bill Barr a contribué à faciliter la dissimulation du crime du siècle, l’élection présidentielle truquée de 2020! » Trump fulminait.

Il a caractérisé le mandat de Barr en tant que procureur général comme commençant par « un semi-bang » et se terminant « par un gémissement ».

Barr aurait qualifié les allégations de fraude de Trump de « taureaux ** t » Crédit : AP : Presse associée

Trump a également fustigé Mitch McConnell Crédit : Reuters

Lundi, le président de la minorité sénatoriale était également dans la ligne de mire du président, Mitch McConnell, qu’il a accusé d’avoir fait pression sur Barr pour qu’il minimise ses allégations de fraude électorale.

Selon Trump, McConnell l’a fait parce qu’il craignait de perdre des sièges au Sénat républicain lors du second tour des élections en Géorgie à l’époque.

« Maintenant, il a été révélé que Barr était poussé à mentir sur les élections par Mitch McConnell, une autre beauté, qui craignait de nuire aux chances des républicains lors du second tour de la Géorgie », a écrit Trump.

« Ce qui a vraiment nui aux républicains du Sénat, c’est de permettre que leurs courses soient truquées et volées, et pire encore, le peuple américain ne croit plus que son vote compte parce que des RINO sans veine comme Bill Barr et Mitch McConnell n’ont rien fait. »

Trump a organisé son premier rassemblement post-présidentiel à Wellington, Ohio, au cours du week-end, au cours duquel il a prétendu être le vainqueur légitime du vote 2020.

« C’était l’arnaque du siècle et c’était le crime de l’histoire », a déclaré Trump samedi soir à une immense foule de partisans de MAGA.

Il a également insisté sur le fait que dans certains États, il y avait « plus de votes que d’électeurs » et que « les bulletins de vote étaient acheminés par des portes dérobées.

« Il n’y a que des montagnes de preuves », a déclaré Trump. « [Democrats] utilisé COVID pour tricher. »

Malgré les affirmations de Trump, de nombreuses enquêtes n’ont donné aucune preuve qu’une fraude électorale généralisée a eu lieu, certains responsables considérant les élections de 2020 comme l’une des plus sûres jamais enregistrées.